ABD’de spot XRP ETF’leri 25 Kasım’da 4,07 milyon dolarlık net giriş kaydetti. SoSoValue verilerini paylaşan BankXRP’ye göre, izlenen 10 kripto ETF kategorisi içinde gün sonunda net para girişi yazan tek grup XRP fonları oldu. ETF, borsada işlem gören fon anlamına gelir ve yatırımcılara ilgili varlığa doğrudan alım yapmadan fiyat hareketine erişim imkanı sunar.

XRP fonlarında son tablo

Bu son giriş, XRP ETF’lerinde son 30 günlük dönemde oluşan net çıkış farkını bir miktar daralttı. 25 Kasım itibarıyla XRP fonlarında, 30 günlük toplamda girişlerden 21,25 milyon dolar daha fazla çıkış gerçekleşti. Aynı dönemin geri kalanında toplam net çıkış 25,32 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Böylece yatırımcılar tek bir işlem gününde bu açığın yaklaşık yüzde 16’sını kapatmış oldu. Günlük veri, fonlara ilginin tamamen yön değiştirdiğini göstermese de kısa vadede çıkış baskısını sınırlayan bir gelişmeye işaret etti.

XRP, SoSoValue’nin izlediği 10 kripto ETF kategorisi arasında 25 Kasım’da net giriş kaydeden tek varlık oldu.

XRP ve Solana ETF’leri arasındaki fark

SoSoValue’nin takip ettiği beş ABD spot XRP ETF’sinin toplam net varlığı 1,04 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, dokuz spot Solana ETF’sinin elindeki 1 milyar doların az farkla üzerinde yer aldı.

Buna karşılık kümülatif net giriş tarafında fark daha belirgin görünüyor. XRP fonlarında bugüne kadarki toplam net giriş 1,79 milyar dolar olurken, Solana fonlarında bu rakam 1,51 milyar dolar düzeyinde kaldı.

İki veri aynı şeyi ölçmüyor. Kümülatif net giriş, fonlara giren toplam para ile geri çekilen tutar arasındaki farkı gösterirken, net varlık büyüklüğü fonların elde tuttuğu varlıkların güncel piyasa değerini yansıtıyor. Bu nedenle XRP fonları yaklaşık 1,8 milyar dolar kümülatif giriş çekmesine rağmen net varlıklarda 1 milyar doların biraz üzerinde bulunuyor.

Fon grubu Toplam net varlık Kümülatif net giriş XRP ETF’leri 1,04 milyar dolar 1,79 milyar dolar Solana ETF’leri 1 milyar dolar 1,51 milyar dolar

İşlem hacmi ve tatil takvimi

Çarşamba günkü işlem hacmi Solana ETF’lerinde 35,54 milyon dolar, XRP ETF’lerinde ise 33,40 milyon dolar oldu. Ancak Solana fonları gün içinde sıfır net akış yazdı. Bu durum, yatırımcıların mevcut ETF paylarını kendi aralarında alıp satmasının, fonlara yeni para girişi ya da çıkışı yaratmadan da yüksek hacim oluşturabileceğini gösteriyor.

Aynı gün ABD spot Bitcoin ETF’lerinde öncü verilere göre 123,41 milyon dolarlık net çıkış hesaplandı. BankXRP rakamları paylaştığı sırada Bitcoin toplamı derlenmeye devam ederken, SoSoValue XRP verisini tamamlanmış olarak işaretledi.

ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olması, XRP ETF alıcılarına bu hafta yalnızca bir işlem günü daha bıraktı.

ABD hisse piyasalarında işlemler 27 Kasım Cuma günü yeniden başlayacak. Ancak seans erken kapanacak ve piyasalar Doğu saatiyle 13.00’te işlemi sonlandıracak.