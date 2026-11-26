Küresel piyasalarda yatırımcıların yapay zeka hisselerine yeniden yönelmesiyle borsalar ve ABD hisse vadeli işlemleri yükseldi. Şükran Günü tatili öncesindeki toparlanmaya petrol, bakır ve kripto paralar da katıldı. Ancak ABD’nin yeni gümrük vergisi planları ve Orta Doğu’daki çatışmalar gündemdeki yerini koruyor.

Asya borsaları yüzde 1,2 yükselerek son 11 işlem günündeki yalnızca ikinci günlük kazancına yöneldi. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 0,8 artarken Avrupa borsaları yüzde 2’den fazla yükselişle açılışa hazırlandı.

Teknoloji hisselerine alımlar geri döndü

Asya’daki yükselişe teknoloji şirketleri öncülük etti. Tokyo’da Kioxia hisseleri, Nvidia ile ortaklığının ardından yüzde 14 sıçradı. Güney Koreli çip üreticileri de değer kazandı.

Toparlanma, Wall Street’te çarşamba günü seansın son bölümünde gelen alımları izledi. Nasdaq 100, gün içinde zirvesinin yüzde 20 altına kadar geriledikten sonra kayıplarının büyük bölümünü geri aldı.

Yapay zeka işlemlerine dönüş, son günlerde sert dalgalanan teknoloji hisselerine destek sağladı. Buna rağmen Asya borsalarının son 11 seansta yalnızca iki kez yükselmiş olması, satış döneminin ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

Petrol ve bakır yükseldi, Bitcoin toparlanmaya katıldı

Brent petrol, önceki iki seansta yaklaşık yüzde 6 yükseldikten sonra yüzde 0,9 daha artarak varil başına 95,50 dolar civarına çıktı. Orta Doğu’da süren çatışmaların bölgenin petrol ihracatındaki toparlanmayı aksatabileceği endişesi fiyatları destekledi.

Bakır, teknoloji hisselerindeki iyileşmeye eşlik ederek 11 ayın en düşük seviyesinden yüzde 3’ten fazla yükseldi. Altın önceki seansın kazanımlarını korurken Bitcoin, kripto paralardaki yükselişe öncülük etti.

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi çarşamba günü 8 baz puan düşerek yüzde 4,85’e indi. ABD’de nakit Hazine tahvili işlemleri perşembe günü (bugün) Şükran Günü nedeniyle kapalı bulunuyor.

Yeni tarifeler ve Güney Kore’nin faiz kararı izleniyor

ABD, Çin, Avrupa Birliği ve yaklaşık bir düzine başka ekonomiden ithal edilen ürünlere yeni gümrük vergileri uygulama planını açıkladı. Adım, Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme tarafından anayasaya aykırı bulunan geniş kapsamlı ithalat vergilerini yeniden devreye alma girişiminin parçasını oluşturuyor.

Güney Kore Merkez Bankası ise faiz artırımlarına yeniden başladı ve 2027 büyüme tahminini yükseltti. Yarı iletken sektöründeki güçlü büyümenin ekonomiyi beklenenden fazla desteklemesi ve enflasyonu yüksek tutması, zayıf hanehalkı talebi ile borsadaki son satışlara ilişkin kaygılara ağır bastı. Kararın ardından ülkenin üç yıllık tahvil getirisi hafif yükseldi.

Son hareket, teknoloji hisselerindeki alımların bakır ve kripto paralara da yayıldığını gösteriyor. Petrolün yükselişi ise ayrı bir kaynaktan, arz kesintisi riskinden besleniyor. Bu nedenle varlıkların aynı anda yükselmesi ortak bir iyileşmeye işaret etmiyor; teknolojiye güven, enerji arzı ve ticaret politikası farklı yönlerden fiyatları etkiliyor.