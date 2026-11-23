Nvidia yönetim kurulu, Jensen Huang’ı yeniden şirket başkanı, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak atadı. Kararın ardından Nvidia hisseleri yüzde 23 yükselirken Bitcoin 63 bin doların, altın 3.650 doların ve gümüş 43 doların üzerine çıktı.

Huang geri döndü, soruşturma sürecek

Huang, yeniden atanmasının ardından “İşe dönmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı. Şirket bünyesindeki komite soruşturmasının devam edeceği, Huang’ın da sürece tam destek verdiği belirtildi.

Huang’ın dönüşüne Nvidia hisselerinde güçlü alımlar eşlik etti. Bitcoin ve değerli metallerdeki eş zamanlı yükseliş de hareketin farklı varlıklara yayıldığını gösterdi. Ancak yönetimdeki belirsizliğin azalmasına rağmen soruşturma süreci henüz sonuçlanmış değil.