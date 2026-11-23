Japonya, kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin beyanını daha sıkı izlemeye hazırlanıyor. Tokyo Bölgesel Vergi Bürosu, son mali yılda yürüttüğü 91 denetimde toplam 3,9 milyar yen beyan dışı gelir tespit etti. Bu incelemeler sonucunda yaklaşık 1,2 milyar yen ek vergi tahakkuku çıkarıldı.

Denetimlerde yüksek tutarlı ek vergi ortaya çıktı

İncelenen dosyaların önemli bölümünde, ilgili kişilerin hiç vergi beyannamesi vermediği aktarıldı. Tokyo’daki saha denetimlerinde bireysel kripto yatırımcıları için dosya başına ortalama ek vergi tutarı 12,58 milyon yene ulaştı. Bu seviye, büronun genel gelir vergisi saha denetim ortalamasının yaklaşık üç katına denk geliyor.

Tokyo Bölgesel Vergi Bürosu’nun saha denetimlerinde bireysel kripto yatırımcıları için dosya başına ortalama ek vergi 12,58 milyon yen oldu.

Yetkililer, hangi kişilerin denetleneceğini belirlemek için işlem verilerini kullanarak kazanç tahmini yaptı. Büro ile yerel vergi dairelerinin, dijital işlemleri incelemek için yeni araçlar devreye alması ve bu alanda uzman kadroyu genişletmesi bekleniyor. Bölgesel birimlerin elde ettiği bulgular da birbirleriyle paylaşılacak.

Yurt dışı borsalara yönelik takip genişliyor

Yurt dışındaki kripto borsalarında işlem yapan Japonya sakinleri de daha yakın izlemeyle karşı karşıya kalabilir. Ulusal Vergi Dairesi, gelecek yıldan itibaren katılımcı yabancı vergi idarelerinden yıllık işlem verileri almaya başlayacak. Böylece denetçiler, mükelleflerin beyan ettiği bilgilerle alım satım kayıtlarını karşılaştırabilecek.

Japonya, bireysel denetimlerde halihazırda yurt dışı kayıtlarını talep edebiliyor. Ocak 2025 tarihli bir vakada vergi idaresi, işlem geçmişini kaybettiğini söyleyen bir yatırımcının eksik bildirdiği kripto gelirini, yabancı bir vergi otoritesinden alınan kayıtlarla tespit etti.

OECD çerçevesi 2027’de devreye girecek

Yeni veri akışı, OECD’nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi kapsamında sağlanacak. Bu sistem, farklı ülkelerdeki vergi idarelerinin kripto işlemlerine ilişkin belirli bilgileri standart biçimde paylaşmasına imkan tanıyor.

Mini sözlük: Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi, OECD tarafından geliştirilen ve kripto hizmet sağlayıcılarının müşterilere ait işlem verilerini vergi idarelerine bildirmesini öngören uluslararası raporlama standardıdır.

Bu çerçeveye göre Japonya’daki kripto hizmet sağlayıcılarının, katılımcı diğer ülkelerde vergi mükellefi olan müşterilerin 2026 işlemlerini 30 Nisan 2027’ye kadar bildirmesi gerekiyor. Raporlarda müşterinin vergi yerleşim bilgisi ile varlık bazında alış ve satış tutarları yer alacak.

Ulusal Vergi Dairesi, yıllık işlem verileri sayesinde mükelleflerin beyanlarıyla alım satım kayıtlarını karşılaştırabilecek.

Japon makamlarının attığı adım, sınır ötesi kripto işlemlerinin vergi denetiminde daha görünür hale geleceğine işaret ediyor. Özellikle yurt dışı platformlarda işlem yapan kullanıcıların, beyan yükümlülükleri konusunda daha kapsamlı incelemelerle karşılaşması bekleniyor.