Zcash Community Forum’da yayımlanan yeni bir hibe başvurusu, iPhone tabanlı cüzdanlarda gizliliği güçlendirmeyi hedefliyor. Geliştirici, şifreli işlem notlarının daha mahrem biçimde alınabilmesi için 25 bin dolarlık destek talep ediyor.

İşlem sorgularını gizlemeyi amaçlıyor

Öneri, kullanıcıların hangi işlemleri sorguladığının gizlenmesine odaklanıyor. Mevcut yapıda işlemle ilişkili notlar şifreli olsa da bu verilere erişmek için yapılan sorgunun kendisi korunmuyor. Bu durum, özellikle gizlilik odaklı bir ağ olan Zcash için kimlik tespitine kapı aralayabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

Zcash işlemlerinde memo olarak adlandırılan şifreli veri alanları bulunuyor. Cüzdanlar bu alanları okuyarak işlemle ilgili bilgi ediniyor. İçerik şifreli kalsa da sorgu sırasında işlem kimliğinin açığa çıkabilmesi, dışarıdan izleme yapılmasını mümkün hale getirebiliyor.

Kullanıcıların hangi işlemlere baktığının görünür kalması, rastgele bir işlem ile belirli bir kişi arasındaki mesafeyi azaltabilecek bir zafiyet olarak öne çıkıyor.

Tor kullanımı da sorunu tam çözmüyor

Başvuruda, Tor kullanılsa bile işlem kimliğinin açıkta kaldığı ve üçüncü taraflarca okunabildiği belirtiliyor. Bu nedenle çözüm, yalnızca verinin şifrelenmesine değil, sorgunun da gizlenmesine dayanıyor.

Planlanan entegrasyonla özel bilgi alma yöntemi doğrudan SDK içine eklenecek. Böylece sorgunun kendisi saklanabilecek, iletiler cihaz üzerinde çözülecek ve dönen bilginin doğrulaması cüzdan tarafından yerel olarak yapılacak.

Mini sözlük: Özel bilgi alma, bir sunucudan veri isterken hangi verinin talep edildiğini sunucuya açık etmeden sorgu yapılmasını sağlayan bir yöntemdir. SDK ise geliştiricilerin uygulamalarına belirli özellikler eklemesini kolaylaştıran yazılım araçları paketidir.

İlk testlerde olumlu sonuç alındı

İlk denemeler umut verici bir tablo ortaya koydu. iOS Simulator üzerinde yapılan testte, değiştirilmiş SDK 512 baytlık bir memo verisini şifreli sorgu üzerinden alabildi. Bu süreçte işlem kimliği cüzdan sunucusuna açıklanmadı.

Testlerde, 512 baytlık memo verisi işlem kimliği sunucuya gösterilmeden alınabildi ve çözme işlemi cihaz üzerinde gerçekleştirildi.

Geliştirici, uygulamanın 30 Ocak 2027’ye kadar tamamlanmasını hedefliyor. Son aşamada fiziksel iPhone cihazlarında test yapılması ve herkese açık bir SDK sürümünün yayımlanması planlanıyor.

Bununla birlikte başvuru henüz finansman arayışını sürdürüyor. Önerinin hayata geçmesi yalnızca hibenin onaylanmasına değil, aynı zamanda bireysel cüzdan geliştiricilerinin bu sistemi benimsemesine de bağlı olacak.