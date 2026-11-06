Zcash’te açık pozisyonlar geriledi, NU7 sonrası fiyat dalgalandı

Zcash vadeli işlemlerinde açık pozisyonlar yüzde 7,8 geriledi. Coinglass verileri, fiyatla birlikte açık pozisyonların da düşmesiyle piyasada kaldıraçlı işlemlerin azaldığına işaret etti. Bu tablo, bazı yatırımcıların pozisyon kapattığını ya da tasfiye sürecinin devreye girdiğini düşündürüyor.

NU7 güncellemesinin ardından karmaşık görünüm

ZEC, son 24 saatte yüzde 1,5 değer kaybederek 1.286 dolar civarında işlem gördü. Aynı dönemde Bitcoin‘in yüzde 5,75 gerilemesi, Zcash tarafındaki hareketin daha geniş çaplı piyasa düzeltmesiyle birlikte yaşandığını gösterdi.

Zcash, 4 Kasım’da NU7 güncellemesine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yüzde 7,69 yükselmişti. 5 Kasım’da devreye giren güncelleme, ağın işlem yapısı ve ödül dağıtımında bir dizi değişiklik getirdi.

Projenin açıklamasına göre hedef blok süresi 75 saniyeden 25 saniyeye indirildi ve özel ödemelerin onay süresi üç kat hızlandı.

NU7 ile birlikte işlem ücretlerinin dağıtım modeli de yenilendi. Ücretlerin yüzde 60’ı gelecekte kullanılacak ağ rezervine ayrılırken, kalan yüzde 40 madencilere aktarılacak. Güncelleme ayrıca Orchard korumalı havuzunun kapasitesini artırdı ve cüzdanları istenmeyen işlem yüküne karşı korumaya dönük yeni sınırlar getirdi.

Piyasa tepkisi ve izlenen seviyeler

Güncellemenin ardından piyasa tepkisi net bir yöne oturmadı. Cuma günkü genel düzeltme baskısı sürerken ZEC grafiğinde yukarı yönlü eğilimin tamamen kaybolmadığı görülüyor. Buna karşın kısa vadede oynaklığın yüksek kalması beklenebilir.

Fiyatın 1.250 dolar çevresinde tutunma çabası, sonraki hareket açısından belirleyici olabilir. 1.260 ile 1.275 dolar aralığının kalıcı biçimde geri alınması halinde toparlanmanın daha istikrarlı bir zemine taşınması mümkün görülüyor.

Buna karşılık 1.230 doların altına sarkılması, son toparlanma denemesinin zayıfladığına işaret edebilir. Böyle bir durumda düşüş eğiliminin daha uzun bir döneme yayılması olasılığı güç kazanacak.

NU7 sonrasında hem fiyat hem de türev piyasa verileri yakından izlenirken, CryptoAppsy üzerinden ZEC’e özel haber akışı ve anlık grafikler tek ekranda takip edilebiliyor. Özellikle açık pozisyonlardaki gerileme ile fiyatın 1.250 dolar çevresindeki seyrini birlikte izlemek isteyenler için bu araçlar pratik bir görünüm sunuyor.

Coinglass verileri, fiyat düşüşüyle birlikte açık pozisyonların da gerilemesinin piyasada kaldıraç çözülmesine işaret ettiğini ortaya koyuyor.