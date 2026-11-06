Bitcoin 75 bin doların üzerinde tutunurken teknoloji hisseleri sert düştü

Bitcoin, cuma günü 75 bin doların üzerinde kalırken ABD teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası Asya borsalarına da yayıldı. BTC, perşembe günü Bitstamp verilerinde 75.109 dolara kadar gerileyerek gün içinde yüzde 6,6 düşüş gördü, ardından kayıplarının bir bölümünü sınırladı.

Satış dalgası Asya piyasalarına taşındı

TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi 50 haftalık basit hareketli ortalamasına yakın seyretti ve bu seviye 75.733 dolar olarak izlendi. Aynı süreçte Wall Street tarafında satış baskısı gün boyu sürdü. S&P 500 günü yüzde 4,4, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 5,5 düşüşle tamamladı.

Asya işlemlerinde zayıflık daha da belirgin hale geldi. Güney Kore’nin KOSPI Bileşik Endeksi, cuma açılışının hemen ardından yüzde 8’in üzerinde gerileyince devre kesici uygulaması devreye girdi ve işlemler 20 dakika durduruldu. Endeks daha sonra kayıplarını kısmen azaltmasına rağmen günü yüzde 6 düşüşle 5.059,69 puanda kapattı. Bu, 31 Mart’tan bu yana görülen en düşük kapanış oldu.

Güney Koreli yetkililer, ABD ara seçimlerinin ardından küresel hisse piyasalarında büyüyen oynaklığı ciddiyetle izlediklerini ve dalgalanmanın artması halinde ek adımlar hazırlayacaklarını bildirdi.

Acil toplantının ardından Güney Kore Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lee Hyoung il, zorunlu satışları azaltmaya dönük önlemler açıkladı. Buna göre aracı kurumlar, pazartesi gününden itibaren üç ay boyunca marjin kredilerinde uygulanan yüzde 140 teminat oranı şartından muaf tutulacak. Yetkililer, oynaklığın artması durumunda yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceğini duyurdu.

Teknoloji hisselerinde düzenleme endişesi öne çıktı

Piyasa analistleri, Wall Street’te perşembe günkü sert kayıpları Demokratların Kongre’nin iki kanadında elde ettiği seçim başarısının ardından yapay zeka alanında daha sıkı düzenleme ihtimaline bağladı. Bu kaygı, sektörde zaten tartışılan yüksek sermaye harcamalarıyla birleşince teknoloji hisseleri üzerindeki baskı arttı.

The Kobeissi Letter, Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Yassamin Ansari’nin gelişmiş yapay zeka çalışmalarında duraklama çağrısı yapan paylaşımına atıfla, ABD’de yapay zekanın tamamen yasaklanmasının olası görünmediğini savundu. Piyasa yorum servisi, böyle bir adımın ABD’nin küresel yapay zeka yarışında Çin karşısındaki konumunu zayıflatacağını belirtiyor.

The Kobeissi Letter, ABD’de yapay zekanın yasaklanmasının yakın ihtimal taşımadığını, böyle bir girişimin ülkenin küresel rekabette geri düşmesi anlamına geleceğini vurguluyor.

Satışların özellikle teknoloji sektöründe yoğunlaştığı görülüyor. The Kobeissi Letter, teknoloji şirketleri hariç tutulduğunda S&P 500’deki düşüşün yaklaşık yüzde 2,5 ile daha sınırlı kaldığını kaydetti. Yarı iletken sektöründeki 30 şirketi izleyen Philadelphia Semiconductor Index ise perşembe gününü yüzde 12,2 kayıpla tamamladı.

Bitcoin ile hisse piyasaları arasındaki ilişki güçleniyor

Ekonomist Mohamed El Erian, yapay zeka politikasında ortak bir zemin kurulması gerektiğini söyledi. El Erian, ABD’nin bu alandaki serbest yaklaşımının verimlilik potansiyeli ve ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu olduğunu, ancak güvenlik, yayılım ve toplumsal uyum başlıklarında yetersiz kaldığını savundu.

El Erian, piyasalardaki tepkinin yalnızca siyasi başlıklardan kaynaklanmadığını, gerçek kaygılar, bilgi eksikliği ve davranışsal unsurların da etkili olduğunu ifade etti. Son aylarda Bitcoin ile S&P 500 arasındaki korelasyonun daha pozitif hale gelmesi, kripto varlığın risk iştahındaki bozulmadan daha fazla etkilenmesine yol açıyor.