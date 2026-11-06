BlackRock’un Bitcoin ETF’inde bu hafta dördüncü çıkış görüldü

BlackRock’un spot Bitcoin ETF’i IBIT’te bu hafta çıkışlar sürdü. SosoValue verilerine göre fon, 5 Kasım’da bir kez daha net çıkış kaydetti ve böylece hafta içindeki negatif seri dördüncü güne taşındı. Son işlemle birlikte fondan 104,97 milyon dolarlık Bitcoin çıkışı gerçekleşti.

IBIT’te çıkış serisi uzadı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan BlackRock, ekim sonundan bu yana Bitcoin tarafında alım yönünde yeni bir adım atmadı. Son veriler, şirketin piyasadaki sert geri çekilmenin ardından yeniden satış yönlü hareket ettiğini gösterdi. IBIT, BlackRock’un spot Bitcoin ETF ürünü olarak kurumsal ve bireysel yatırımcıların Bitcoin’e borsa üzerinden erişmesini sağlıyor.

BlackRock’un spot Bitcoin ETF’i IBIT, 5 Kasım’da yeni bir net çıkış daha kaydetti ve fondaki haftalık negatif seyir dördüncü güne ulaştı.

Fon tarafındaki bu hareket, yatırımcıların oynaklığın arttığı dönemde risk azaltmaya yöneldiğine işaret ediyor. Kurumsal yatırımcıların bir bölümü, piyasadaki sert dalgalanma karşısında pozisyon küçültmeyi tercih etti.

Gösterge Dönem Veri IBIT net çıkışı 5 Kasım 104,97 milyon dolar Haftalık negatif gün sayısı Bu hafta 4 Bitcoin fiyat değişimi Son 24 saat %5,22 düşüş

Bitcoin 24 saatte sert geri çekildi

Bitcoin, ayın en keskin fiyat dönüşlerinden birini yaşadı. Varlık, 24 saat içinde 80.000 doların üzerindeki seviyelerden 75.114 dolara kadar indi. Son verilere göre Bitcoin 75.979 dolardan işlem gördü.

Hafta başında görülen sınırlı toparlanma işaretleri kalıcı olmadı. Piyasa yeniden satış baskısına dönerken, Bitcoin de tekrar eksi bölgeye geçti.

Bitcoin, son 24 saatte 80.000 doların üzerinden 75.114 dolara gerileyerek ayın en sert fiyat dönüşünü yaşadı.

Kasım toparlanmasına dair beklentiler zayıfladı

Piyasadaki dalgalanma birkaç haftadır sürse de son bir gündeki satışların daha belirgin hale gelmesi, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar arasında temkinli bir görünüm oluşturdu. Kasım ayında olası bir fiyat toparlanmasına yönelik beklentiler de zayıflamaya başladı.

BlackRock cephesindeki çıkışlar ile Bitcoin’deki hızlı geri çekilme aynı döneme denk geldi. Bu tablo, büyük yatırımcıların kısa vadede daha savunmacı bir duruş benimsediğini gösteriyor.