Standard Chartered’ın tam kontrolünü kısa süre önce devraldığı kripto saklama şirketi Zodia Custody, bazı müşteri ve çalışanlara ait bilgilerin yetkisiz erişime uğradığını açıkladı. Şirket verilerine göre olayda şirket bilgileri, iş bağlantılarının adları ve e posta adresleri açığa çıktı. Zodia Custody, müşteriler adına tutulan varlıklarda izinsiz işlem tespit edilmediğini bildirdi.

İhlal sonrası bağlantı yazılımı geçici olarak kapatıldı

Londra merkezli Zodia Custody, pazartesi günü sistemlerine yönelik sızma girişimlerini belirledi. Bunun ardından kurumsal müşterileri platforma bağlayan yazılımı geçici olarak devre dışı bıraktı ve ek güvenlik önlemleri uyguladı. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Richard Clark, hizmetin daha sonra yeniden açıldığını duyurdu.

Richard Clark, 23 Kasım’da platforma yönelik yoklama girişimlerini tespit ettiklerini, önlem amacıyla kurumsal bağlantı sağlayan B2B API hizmetini geçici olarak çevrimdışı aldıklarını ve ek güvenlik adımlarının ardından sistemi yeniden devreye soktuklarını aktardı.

Ertesi gün yapılan incelemede bazı müşteri ve çalışanlara ait bilgilere yetkisiz erişim saptandı. Şirket, etkilenen müşterilerle iletişime geçtiğini ve ilgili düzenleyici kurumlara bildirimde bulunduğunu kaydetti. Zodia Custody, Standard Chartered destekli bir dijital varlık saklama kuruluşu olarak özellikle kurumsal yatırımcılara hizmet veriyor.

Mini sözlük: B2B API, şirketlerin kendi sistemlerini başka bir kurumun platformuna güvenli biçimde bağlamasına yarayan yazılım arayüzüdür. Kripto saklama hizmetlerinde bu yapı, kurumsal müşterilerin hesap ve işlem altyapısına doğrudan erişim sağlamasında kullanılır.

Kimlik taklidi ve oltalama riski öne çıktı

Kişisel ve kurumsal iletişim bilgilerinin ele geçirilmesi, fonlara dokunulmasa bile dolandırıcılık riskini artırabiliyor. Saldırganlar isim, e posta adresi ve benzeri kayıtları kullanarak şirket çalışanı gibi davranabiliyor ve oltalama mesajları gönderebiliyor. Bu nedenle olay, doğrudan finansal kayıp yaratmasa da operasyonel güvenlik açısından önem taşıyor.

Zodia Custody, şu ana kadarki incelemede açığa çıkan bilgilerin bu tür saldırılarda kullanıldığına dair bir bulguya rastlamadığını belirtti. Şirket ayrıca izinsiz işlem görülmediğini yineledi.

Şirket, bugüne kadarki inceleme kapsamında izinsiz herhangi bir işlem saptanmadığını ve etkilenen müşterilerle birlikte düzenleyicilerin bilgilendirildiğini açıkladı.

Sektörde artan sosyal mühendislik tehdidi

Kripto sektöründe veri ihlalleri yalnızca cüzdan güvenliğiyle sınırlı riskler doğurmuyor. İletişim bilgilerinin açığa çıkması, özellikle kurumsal tarafta kimlik taklidi ve hedefli oltalama girişimlerini daha olası hale getiriyor. Chainalysis verilerine göre 2025 yılında kimlik taklidine dayalı dolandırıcılık vakaları yüzde 1400 arttı.

Bu gelişme, son dönemde kripto şirketlerinde teknik altyapının yanı sıra müşteri iletişim kanallarının da güvenlik zincirinin kritik bir parçası haline geldiğini bir kez daha gösterdi. Zodia Custody ise olayın kapsamına ilişkin incelemesini sürdürüyor.