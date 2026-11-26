Coinbase, kasım ayının son günlerinde 12 kripto işlem çiftinde alım satımı durdurdu. Karar 25 Kasım 2026’da yürürlüğe girerken, etkilenen pariteler arasında Cardano ve Stellar bağlantılı işlem çiftleri de yer aldı. Coinbase, uygulamanın Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime platformlarında geçerli olduğunu duyurdu.

Etkilenen işlem çiftleri açıklandı

Durdurulan işlem çiftleri APE USDT, ATOM USDT, ALGO BTC, CRV BTC, ETC BTC, ICP BTC, XLM BTC, APE EUR, ADA ETH, 1INCH GBP, CHZ GBP ve SNX GBP olarak sıralandı. Böylece bazı varlıkların dolar dışındaki paritelerinde işlem geçici olarak sona erdi.

Coinbase, desteklenen varlıklara ait bazı ABD doları dışı işlem çiftlerini, piyasa yapısını iyileştirmek ve likiditeyi daha verimli toplamak amacıyla kaldırdığını açıkladı.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot işlem, kurumsal saklama ve profesyonel alım satım hizmetleri sunuyor. Şirket, borsadaki piyasa koşullarını düzenli olarak gözden geçirdiğini ve bu incelemeler sonucunda bazı işlem çiftlerini kaldırabildiğini belirtti.

Kasım ayında başka kaldırmalar da yapıldı

Kasım ayı içinde Coinbase, Stargate Finance, Vulcan Forged, Neon EVM ve Syndicate için de alım satımı devre dışı bıraktı. Borsa, bu varlıklarda işlem kapatılsa da kullanıcı bakiyelerine erişimin süreceğini, fonların istenen zamanda çekilebileceğini bildirdi.

Şirketin son incelemeleri yalnızca mevcut paritelerle sınırlı kalmadı. Coinbase, Centrifuge için de yeni bir takvim paylaştı ve CFG işlemlerinin 18 Aralık 2026’da Doğu saatiyle yaklaşık 14.00’te durdurulacağını açıkladı. Centrifuge ise ayrı bir duyuruda, CFG token desteğini sonlandıracağını ve token sahiplerine varlıklarını şirket sermayesine dönüştürme imkanı sunacağını belirtti.

Aralıkta sistem güncellemesi yapılacak

Coinbase ayrıca aralık ayında planlı bir sistem güncellemesine gidecek. Borsa, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Pasifik saatiyle sabah 07.00 civarında başlayacak çalışmanın yaklaşık dört saat sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Coinbase, bu süre boyunca tüm alım satım ve transfer işlemlerinin kullanılamayacağını, Coinbase Exchange platformunun da geçici olarak çevrim dışı kalacağını bildirdi.

Planlı bakım süresi boyunca kullanıcılar işlem açamayacak, varlık transferi gerçekleştiremeyecek ve borsaya erişimde geçici kesinti yaşayacak. Şirket, kullanıcıların olası gecikmeleri önlemek için bu tarihi dikkate almasını istedi.

Son adımlar, Coinbase’in özellikle dolar dışı işlem çiftlerinde daha seçici bir yapı kurmaya yöneldiğini gösteriyor. Borsa, likiditenin daha yoğun olduğu pariteleri öne çıkarırken düşük hacimli veya daha sınırlı kullanılan işlem çiftlerini kademeli biçimde platformdan kaldırmayı sürdürüyor.