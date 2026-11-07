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Coinbase kasımda 4 tokeni delist edecek, CARD işlemlerini başlattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, kasım takviminde 4 token için delist ve işlem durdurma tarihi açıkladı.
  • 📌 Solana tabanlı $CARD Coinbase’te işleme açıldı ve sembol karışıklığına karşı adı netleştirildi.
  • 🧭 Borsa ayrıca 9 Kasım 2026’da yeni sürekli vadeli işlemleri başlatırken eski AERO desteğini kapattı.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Coinbase, kasım ayına ilişkin listeleme takviminde bir dizi değişiklik açıkladı. Şirket, bazı tokenlerde işlem durdurma ve delist kararlarını netleştirirken, Solana tabanlı Collector Crypt varlığını da platformunda işleme açtı. Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto para borsalarından biri olarak spot, kurumsal ve türev ürünler sunuyor.

İçindekiler
1 Delist ve işlem durdurma takvimi
2 Solana tabanlı CARD için ad netleştirmesi
3 AERO dönüşümü ve türev ürün takvimi

Delist ve işlem durdurma takvimi

Coinbase, Stargate Finance ile Vulcan Forged için planlanan işlem değişikliğinin 20 Kasım 2026 saat 14.00 ET’ye ertelendiğini bildirdi. Bu tarihte STG ve PYR işlemleri Coinbase’in basit ve gelişmiş alım satım bölümlerinde, Coinbase Exchange’de ve Coinbase Prime’da askıya alınacak.

Borsa ayrıca düzenli varlık incelemeleri kapsamında Ampleforth Governance Token işlemlerini 23 Kasım 2026 saat 14.00 ET’de durduracak. Coinbase, listelediği varlıkların kendi standartlarını karşılayıp karşılamadığını periyodik olarak gözden geçiriyor.

Neon EVM ile Syndicate için delist tarihi ise daha erken bir takvime bağlandı. Coinbase, NEON ve SYND işlemlerinin 16 Kasım 2026 saat 14.00 ET’de durdurulacağını açıkladı. Bu iki varlıkta da işlem askıya alma kararı Coinbase, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime genelinde uygulanacak.

Varlık Tarih İşlem
NEON, SYND 16 Kasım 2026 14.00 ET İşlem durdurma ve delist
STG, PYR 20 Kasım 2026 14.00 ET İşlem durdurma
FORTH 23 Kasım 2026 14.00 ET İşlem durdurma

Coinbase, listelediği varlıkları gerekli standartlara uygunluk açısından düzenli olarak incelediğini ve son değerlendirmeler doğrultusunda bazı tokenlerde işlemleri durduracağını açıkladı.

Solana tabanlı CARD için ad netleştirmesi

Coinbase, son listelemeler kapsamında Solana tabanlı Collector Crypt varlığını platformu ile mobil uygulamasında erişime açtı. Böylece kullanıcılar bu varlığı alıp satabilecek, dönüştürebilecek, gönderip alabilecek ve saklayabilecek.

Şirket, tokenin yerel adının CARDS olduğunu ancak mevcut bir Coinbase listelemesiyle sembol çakışmasını önlemek için işlem kodunun CARD olarak belirlendiğini duyurdu. Bu düzenleme, benzer kısaltmalara sahip varlıklar arasında karışıklık yaşanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Collector Crypt, varlığın yerel adı CARDS olmasına rağmen Coinbase platformunda ve iOS ile Android uygulamalarında CARD koduyla işlem görecek.

AERO dönüşümü ve türev ürün takvimi

Coinbase, Aerodrome Finance ile Velodrome Finance varlıklarının yeni Aero tokenine dönüşümünün tamamlandığını da bildirdi. Borsa, AERO ve VELO için gönderim ve alım işlemlerini yeniden etkinleştirdi.

Öte yandan eski AERO tokeni için yatırma ve çekme desteği sona erdi. Coinbase, kullanıcıların eski AERO varlığını kendi yatırma adreslerine göndermemesi gerektiğini, bu tür transferlerin geri alınamayabileceğini belirtti.

Türev ürün tarafında ise BMNR, WDC, RKLB ve AAOI için sürekli vadeli işlemler 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.00 UTC’de başlayacak. Coinbase, bu ürünlerin belirli yargı bölgelerinde bireysel ve kurumsal yatırımcılara sunulacağını kaydetti.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir. COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır. Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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