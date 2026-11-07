David Schwartz, XRP içerikleri nedeniyle kullanıcıları engelleyeceğini açıkladı

Ripple CTO Emeritus David Schwartz, X platformunda paylaşımlarının altına artan ilgisiz yorumlar ve izinsiz tanıtımlar nedeniyle daha sert adımlar atacağını açıkladı. Schwartz, özellikle XRP topluluğundan bazı hesapların ilgisiz başlıklarda kripto odaklı mesajlar paylaşmasının ve kişisel saldırılarda bulunmasının kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

X üzerindeki etkileşimlere tepki

Schwartz, son dönemde X üzerindeki farklı gönderilere yaptığı yorumların altında alakasız kripto mesajlarının çoğaldığını kaydetti. Bu durumun yalnızca kendi etkileşimlerini zorlaştırmadığını, yanıt verdiği diğer kullanıcıların takipçileri açısından da gereksiz bildirim akışı yarattığını ifade etti.

Schwartz, başka kullanıcıların tartışmalarına katılmasını fırsat bilerek XRP tanıtımı yapılmasına ya da kendisine yönelik saldırılar yöneltilmesine tolerans göstermeyeceğini vurguladı.

Açıklamasında, ilgisiz konuşmalara XRP odaklı içerik taşınmasının karşı tarafta rahatsızlık oluşturabileceğini söyledi. Bu nedenle bazı kullanıcıların, kendi takipçilerini gereksiz bildirimlerden korumak için Schwartz’ı engellemeyi tercih edebileceğini de ekledi.

Bu tabloyu izleyenler açısından, özellikle X üzerindeki anlık akışı ve belirli coin başlıklarına bağlı haberleri takip etmek önem kazanıyor. CryptoAppsy, bu tür gelişmelerde coin’e özel haber akışını ve canlı gündem takibini tek ekranda sunarak XRP çevresindeki tartışmaların nasıl seyrettiğini daha düzenli izlemeye yardımcı olabilir.

Engelleme kararı ve dolandırıcılık suçlamaları

Schwartz, paylaşımlarını farklı başlıklara taşıyarak kendisini dolandırıcılıkla suçlayan hesaplara karşı da engelleme yoluna gideceğini duyurdu. Bu suçlamaların olumlu ya da olumsuz bir üslupla yazılmasının sonucu değiştirmeyeceğini, aynı yaklaşımın uygulanacağını bildirdi.

Schwartz, X genelinde peşine düşerek kendisini dolandırıcılıkla suçlayan hesapları, yorumlarının tonu ne olursa olsun engelleyeceğini açıkladı.

Mesajlarında öne çıkan nokta, kişisel hesapların başka tartışmalara taşınarak hedef haline getirilmesine karşı sınır çizilmesi oldu. Schwartz, bu davranışların hem platform deneyimini bozduğunu hem de sağlıklı iletişimi zedelediğini düşünüyor.

Topluluk davranışına yönelik uyarı

Schwartz’ın çıkışı, XRP topluluğu içinde bazı kullanıcıların çevrim içi davranışlarına yönelik açık bir uyarı niteliği taşıyor. Özellikle ilgisiz gönderilere bırakılan kripto mesajları, suçlamalar ve hakaretler, daha sıkı moderasyon adımlarını beraberinde getirebilir.

Açıklamalar, tanıtım amaçlı mesajlarla kişisel saldırılar arasındaki çizginin daha belirgin hale geleceğine işaret ediyor. Schwartz, kendi hesabı etrafında oluşan bu trafiğin sürmesi halinde daha fazla hesabı engelleyeceğini ortaya koydu.