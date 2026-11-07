Fidelity yöneticisi, satış baskısına rağmen Bitcoin’i altına tercih ediyor

Fidelity Global Makro Direktörü Jurrien Timmer, finansal piyasalarda riskten kaçış eğilimi güçlenirken Bitcoin’i altına göre daha cazip bulduğunu açıkladı. Timmer, her iki varlığın da son dönemde satış baskısı altında kalmasına rağmen Bitcoin’in göreli fiyat performansının daha dirençli seyrettiğini belirtti.

Bitcoin tercihi öne çıktı

Timmer, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, kısa vadede Bitcoin’i altına tercih etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Ona göre iki varlıkta da geri çekilme görülse de Bitcoin’in karşılaştırmalı görünümü daha sağlam kaldı. Bu yaklaşım, güvenli liman olarak görülen altın ile büyüme odaklı bir varlık olarak değerlendirilen Bitcoin arasındaki ayrışmanın yeniden tartışılmasına yol açtı.

Timmer, şimdilik Bitcoin’i altına tercih ettiğini ve her iki varlık gerilese de Bitcoin’in göreli fiyatının daha iyi korunduğunu vurguladı.

Timmer daha önce de Bitcoin ile altının, hisse senedi piyasalarıyla giderek daha yakın hareket ettiğine işaret etmişti. Son haftalarda her iki varlığın da daha geniş piyasa eğilimine katıldığını aktaran Timmer, özellikle riskten kaçış dönemlerinde bu korelasyonun belirginleştiğini kaydetti.

Hisselerle korelasyon arttı

Timmer’in verdiği bilgilere göre Bitcoin ve altın, son haftalarda S&P 500 endeksiyle yüzde 60 ila yüzde 70 arasında korelasyon gösterdi. Bu tablo, normalde farklı dinamiklerle fiyatlanan iki varlığın, makroekonomik baskı arttığında benzer yönde hareket edebildiğini ortaya koydu.

Timmer, altın ve Bitcoin’in son dönemde hisse senetleriyle daha fazla paralel hareket ettiğini, iki varlığın da şu anda S&P 500 ile yüzde 60 ila yüzde 70 oranında ilişkili olduğunu belirtti.

Piyasadaki bu yakınsama, yatırımcıların önümüzdeki günlerde açıklanacak verileri daha dikkatli izlemesine neden olabilir. Özellikle Bitcoin ile makro veriler arasındaki bağın güçlendiği bir dönemde, fiyat hareketlerinin yalnızca kripto piyasasına özgü gelişmelerle sınırlı kalmadığı görülüyor. Bu tür veri akışını anlık izlemek isteyenler için CryptoAppsy, tek ekranda coin’e özel haberler ile makroekonomik verileri bir arada sunarak takip sürecini kolaylaştırabiliyor.

Fed beklentileri fiyatlamayı etkiliyor

Kripto piyasasında hafta sonunun ilk saatlerinde karışık bir görünüm öne çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,08 gerileyerek 75.904 dolara indi. Yatırımcılar, beklenenden güçlü gelen istihdam verisinin ardından ABD Merkez Bankası’nın gelecek ayki toplantısında nasıl bir adım atacağını yeniden değerlendirmeye başladı.

ABD’de işsizlik oranı yüzde 4,1’e geriledi. Güçlü istihdam verisi, 9 Aralık toplantısında çeyrek puanlık bir faiz adımı ihtimalini öne çıkardı. Fed fon vadeli işlemlerinde bu olasılık bir gün önce yüzde 66 seviyesinin üzerindeyken, daha sonra yüzde 77’nin üstüne çıktı.

Gözler enflasyon verilerine çevrildi

Buna rağmen gelecek haftaki enflasyon verileri para politikası görünümü açısından daha belirleyici olabilir. Piyasa katılımcıları, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi verilerinin yanı sıra hisse senedi piyasasında istikrarın sağlanıp sağlanmayacağını izleyecek. Bu iki başlık, Bitcoin ve altın dahil olmak üzere risk algısına duyarlı varlıkların yönü üzerinde etkili olabilir.

Timmer, Ekim 2024 ortasında yaptığı başka bir değerlendirmede de Bitcoin’de yeni bir dört yıllık boğa döngüsünün başlamış olabileceğini söylemişti. Bu görüşünü güç yasası kalıplarına dayandıran Timmer, güçlü bir anlatı ortaya çıkmamış olsa da yükseliş dönemlerinin çoğu zaman belirgin bir hikaye olmadan başladığını ifade etmişti.