BNB Chain, riskli uygulamalar için Red Alarm sistemini devreye aldı

BNB Chain, ekosistemindeki merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler için yeni bir güvenlik aracı olan Red Alarm sistemini kullanıma açtı. Sistem, kullanıcıların işlem yapmadan ya da fon göndermeden önce yüksek risk taşıyabilecek uygulama ve sözleşmeleri fark etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kullanıcı güvenliğine yeni katman

Red Alarm, şüpheli görülen dApp ve sözleşmeler için güvenlik uyarıları gösteriyor. Böylece kullanıcılar, bir işlemi onaylamadan önce karşılarındaki yapının taşıdığı risk hakkında ek bilgi görebiliyor. BNB Chain, kripto sektöründe kullanıcı güvenliğinin hala gelişen bir alan olduğunu, özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarının yaygınlaşmasıyla bu ihtiyacın daha da belirgin hale geldiğini belirtti.

BNB Chain, Red Alarm ile kullanıcıların şüpheli uygulama ve sözleşmeleri fon ayırmadan ya da işlem onayı vermeden önce daha kolay ayırt edebilmesini hedefliyor.

Ağın verdiği mesaja göre bu araç, yalnızca teknik bir uyarı mekanizması olmanın ötesinde, kullanıcı kararlarını destekleyen ek bir kontrol noktası işlevi görecek. BNB Chain, Binance tarafından geliştirilen blokzincir ekosistemi olarak özellikle DeFi ve zincir üstü uygulamalarda yoğun kullanılan ağlar arasında yer alıyor.

Son güvenlik adımları ve Reth uyarısı

Bu adım, ekim ayının sonlarında Binance borsasında yaşanan saldırının ardından geldi. Söz konusu olay, kripto platformlarında güvenlik önlemlerinin yeniden sıkılaştırılmasına yol açmıştı. BNB Chain de son dönemde hem kullanıcı tarafında hem de altyapı tarafında ek koruma katmanları oluşturmaya yöneldi.

BNB Chain, 6 Kasım 2026 tarihinde yaptığı duyuruda Reth istemcisini etkileyen güvenlik riskinin farkında olduğunu açıkladı. Ağ, opBNB tarafında op-reth kullanılmadığını, bu nedenle etkinin sınırlı kaldığını bildirdi. Aynı gün yayımlanan başka bir duyuruda ise ana ağ ve test ağındaki tüm BSC-Reth düğüm operatörlerinden v0.1.4-hotfix sürümüne hızla geçmeleri ve düğümlerini yeniden başlatmaları istendi.

BNB Chain, ana ağ ve test ağındaki BSC-Reth operatörlerine v0.1.4-hotfix sürümünü en kısa sürede yükleyip düğümlerini yeniden başlatmaları çağrısında bulundu.

Ağ yükseltmeleri sürüyor

BNB Chain, güvenlik başlığının yanı sıra yeni katman 1 ağı üzerinde çalıştığını ve BNB Smart Chain tarafında güncellemelerin sürdüğünü de açıkladı. Jenner güncellemesi test ağında devreye alındı. Bu güncellemenin ödemeler, uygulama zamanlaması ve token araçları tarafında değişiklikler getirdiği aktarıldı.

BEP-703 ile gelen Payment Lane mekanizması da Jenner hardfork paketinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu yapı, blok başına gaz kapasitesinin belirli bir bölümünü uygun ödemeler için ayırıyor ve bu kapasitenin genel ağ trafiği tarafından tüketilmesini engelliyor. Varsayılan ayırma oranı ise her bloktaki gaz limitinin yüzde 5’i olarak belirlendi.

Mini sözlük: Payment Lane, ağın işlem kapasitesinin küçük bir bölümünü belirli ödeme türleri için ayıran bir sistemdir. Amaç, yoğun trafik anlarında uygun BNB transferlerinin ve onaylanan token ödemelerinin tamamen sıkışmasını önlemektir.

Payment Lane, cüzdanlar arasındaki uygun BNB transferleri için ayrılmış kapasite sağlıyor. Böylece ağdaki ilgisiz faaliyetler bu alanın tamamını kullanamıyor. Gerekli onayı alan token ödemeleri de daha sonra bu ayrılmış işlem kanalından yararlanabiliyor.