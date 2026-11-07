BITCOIN (BTC)

Peter Schiff, Strategy’nin Bitcoin alımlarını hedef aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Peter Schiff, Strategy’nin altı yıllık Bitcoin birikimini yeniden hedef aldı.
  • 📉 Schiff, yaklaşık 75.500 dolar maliyetli $BTC alımlarının beklenen getiriyi üretmediğini savundu.
  • 🥇 Tartışmanın arka planında Schiff’in yıllardır sürdürdüğü Bitcoin yerine altın tercihi yer aldı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Altın savunucusu ve uzun süredir Bitcoin’e karşı eleştirel bir çizgide duran Peter Schiff, Bitcoin’in son performansı üzerinden kripto piyasasında yeni bir tartışma başlattı. Schiff, Michael Saylor’ın öncülük ettiği Strategy’nin altı yıldır sürdürdüğü düzenli Bitcoin alımlarına göndermede bulunarak şirketin mevcut tabloyu beklenen getiriyle destekleyemediğini savundu.

İçindekiler
1 Strategy’nin maliyeti yeniden gündemde
2 Bitcoin ve altın tartışması yeniden alevlendi
3 Kripto piyasasında eski ayrışma sürüyor

Strategy’nin maliyeti yeniden gündemde

Schiff, Strategy’nin ortalama Bitcoin alım maliyetinin yaklaşık 75.500 dolar seviyesinde bulunduğunu öne sürerek şirketin bugün geldiği noktanın, yıllardır savunulan uzun vadeli yatırım tezini tartışmaya açtığını dile getirdi. Strategy, eski adıyla MicroStrategy, bilançosunda yüksek miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir kurumsal yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Schiff, Strategy’nin altı yıllık Bitcoin birikiminin Michael Saylor’ın daha önce dile getirdiği getiri beklentilerini henüz karşılamadığını savunuyor.

Bitcoin’e yönelik sert çıkışlarıyla tanınan Schiff, son fiyat gerilemesinin ardından özellikle Strategy ve Michael Saylor’ı yeniden hedef aldı. Ona göre şirketin yıllardır sürdürdüğü birikim stratejisi, yıllık yaklaşık yüzde 30 getiri beklentisiyle kıyaslandığında zayıf bir görünüm veriyor.

Bitcoin ve altın tartışması yeniden alevlendi

Schiff, eleştirisini yalnızca şirketin maliyet tablosuyla sınırlı tutmadı. Yatırım tercihi bakımından da Saylor’ın yanlış varlığı seçtiğini ileri sürdü. Aynı dönemde altına yatırım yapılmış olsaydı sermayenin ikiye katlanabileceğini savunan Schiff, böylece yıllardır sürdürdüğü Bitcoin ve altın karşılaştırmasını yeniden gündeme taşıdı.

Schiff, aynı dönemde altının daha güçlü bir performans göstereceğini ve daha güvenilir bir değer saklama aracı sunduğunu öne sürüyor.

Bu çıkış, Schiff açısından yeni bir yön değişikliği anlamına gelmiyor. Piyasalarda uzun süredir altının daha istikrarlı bir koruma sunduğunu savunan isim, Bitcoin’in uzun vadeli yatırım niteliğini sık sık sorguluyor. Değerli metallerin, özellikle de altının, sert dalgalanmalara açık dijital varlıklara kıyasla daha sağlam bir seçenek olduğunu dile getiriyor.

Kripto piyasasında eski ayrışma sürüyor

Schiff’in son değerlendirmeleri, Bitcoin’in kurumsal benimsenmesiyle ilgili tartışmaların sürdüğünü de gösterdi. Strategy’nin yıllardır aralıksız biçimde Bitcoin toplaması bazı yatırımcılar tarafından uzun vadeli güven işareti sayılırken, eleştirel kanat bu yaklaşımın şirketi yüksek fiyat oynaklığına açık bıraktığını düşünüyor.

Michael Saylor cephesi ise geçmişte Bitcoin’i şirket hazinesi için temel varlık olarak konumlandırmış ve bu stratejiyi uzun vadeli değer koruma yaklaşımıyla savunmuştu. Schiff’in son sözleri, bu yaklaşımın özellikle sert fiyat düzeltmeleri sonrasında neden yeniden sorgulandığını bir kez daha ortaya koydu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır. Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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