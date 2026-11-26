Shiba Inu ekosisteminde token yakım işlemleri yeni bir eşiğe yaklaştı. Shibburn verilerine göre toplam yakım işlemi sayısı 21.991’e ulaştı. Böylece 22 bin eşiğine yalnızca dokuz işlem kaldı. Yakım sürecinde şimdiye kadar toplam 410.845.372.884.899 SHIB dolaşımdan kalıcı olarak çıkarıldı.

Yakım sayısında yeni eşik

SHIB yakımı, tokenlerin erişilemeyen cüzdan adreslerine gönderilmesiyle yapılıyor. Bu adreslere aktarılan varlıklar yeniden kullanılamadığı için dolaşımdan kalıcı biçimde çıkmış oluyor. Shibburn ise Shiba Inu topluluğundaki bu işlemleri takip eden veri platformu olarak öne çıkıyor.

Toplam yakım işlemi sayısı 21.991’e yükselirken, 22 bin eşiğine ulaşılması için yalnızca dokuz işlem kaldı.

Shiba Inu yaklaşık 1 katrilyonluk başlangıç arzıyla piyasaya çıktı. O tarihten bu yana 410,8 trilyondan fazla SHIB yakıldı. Bu da ilk arzın %41,08’inin yok edildiği anlamına geliyor. Ancak tüm yakım işlemleri aynı ölçekte gerçekleşmiyor. Bazı transferler görece düşük miktarlarda kalırken, bazı işlemler milyonlarca hatta milyarlarca SHIB’i dolaşımdan çıkarabiliyor.

Günlük yakım oranında sert artış

Son 24 saatteki yakım verileri de hızlanmaya işaret etti. Shibburn verilerine göre bir günde 4,40 milyon SHIB yakıldı ve günlük yakım oranı %443 arttı. Son yedi günde yakılan toplam miktar 8,42 milyon SHIB olurken, son 30 günde ölü cüzdanlara gönderilen toplam tutar 322,85 milyon SHIB olarak kaydedildi.

Son 24 saatte 4,40 milyon SHIB yakılırken günlük yakım oranı %443 yükseldi.

Topluluktaki bu hareketlilik, yatırımcıların Shiba Inu’nun token ekonomisine ilgisini koruduğunu gösteriyor. Yakım mekanizması, dolaşımdaki arzı azaltmayı hedeflese de fiyat üzerindeki etkinin işlem büyüklüğüne, talep koşullarına ve genel piyasa görünümüne bağlı olarak değişebileceği değerlendiriliyor.

Fiyat tarafında görünüm

SHIB fiyatı son 24 saatte %5,60 yükselerek 0.00000364 dolara çıktı. Buna karşın haftalık performans %6,45 düşüş gösterdi. Bu tablo, birikimli yakım işlemlerine rağmen fiyat hareketlerinde daha geniş piyasa koşulları ile yatırımcı talebinin belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Yakım verilerindeki artış, özellikle arz azaltma stratejisinin topluluk nezdinde canlı kaldığını ortaya koyuyor. Buna rağmen kısa vadeli fiyat yönü yalnızca yakım miktarına bağlı görünmüyor; işlem hacmi, piyasa eğilimi ve ekosistemdeki talep seviyesi de izleniyor.