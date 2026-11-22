Shiba Inu’da borsa hareketliliği yeniden hızlandı. CryptoQuant verilerine göre son 24 saatte borsalara 372,39 milyar SHIB girişi oldu. Bu rakam bir önceki güne göre %0,36 arttı. Artan girişler, piyasada satış baskısının yüksek seyredebileceğine işaret ediyor.

Net giriş 100 milyar SHIB’in altında kaldı

Buna karşın toplam net akış daha sınırlı kaldı. Aynı dönemde borsalardan 280,82 milyar SHIB çıkışı gerçekleşti. Böylece net giriş 91,57 milyar SHIB oldu. Veriler, borsalara taşınan varlıkların önemli bölümünün çekimlerle dengelendiğini gösteriyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve piyasa değeri yüksek meme coin’ler arasında yer alan bir kripto varlık olarak biliniyor. Son veriler, özellikle kısa vadeli yatırımcı hareketlerinin SHIB fiyatı üzerindeki etkisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

CryptoQuant verilerine göre 372,39 milyar SHIB borsalara girerken 280,82 milyar SHIB çıkış yaptı ve net giriş 91,57 milyar SHIB’te kaldı.

Borsa rezervleri 300 milyon doların üzerinde kaldı

Borsalardaki SHIB rezervlerinin dolar bazındaki değeri 300 milyon dolar eşiğinin üzerinde kalmayı sürdürdü. CryptoQuant, toplam rezerv değerini 313,98 milyon dolar olarak ölçtü. Bu seviye gün içinde %3,8 artış gösterdi.

Token bazında bakıldığında borsa rezervleri %0,11 yükselerek 86,02 trilyon SHIB’e çıktı. Rezervlerdeki artış, yatırımcıların elde tuttukları varlıkların bir bölümünü işlem platformlarına taşımayı sürdürdüğünü düşündürüyor.

Fiyatta tepki gelse de görünüm kırılgan kaldı

Bitcoin’in 60.000 doların altına gerilemesiyle birlikte SHIB ve diğer altcoin’lerde satış baskısı arttı. Shiba Inu, ölçüm anında 0.00000365 dolardan işlem görüyordu. Varlık kısa süre önce gördüğü 0.00000337 dolarlık yerel dip seviyeden tepki verdi.

Bu toparlanma dip seviyeden yaklaşık %8,3’lük bir yükselişe işaret etse de fiyat 0.000004 doların altında kaldı. Tepkinin kalıcılığı konusunda ise net bir tablo oluşmadı. Alım hacminin bir bölümünün, sert geri çekilme öncesinde girilmiş emirlerden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

SHIB, 0.00000337 dolarlık yerel dipten toparlansa da 0.000004 doların altında kalması kısa vadeli görünümün halen kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Göstergeler hızlı dönüşü teyit etmiyor

Piyasadaki ivme zayıf kalmaya devam ediyor. RSI göstergesinin 27 civarında bulunması, SHIB’in aşırı satım bölgesinde seyrettiğini gösteriyor. Ancak bu görünüm, hızlı ve güçlü bir yön değişiminin kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte art arda oluşan ikinci yeşil mum, kısa süreli bir toparlanma olasılığını gündemde tutuyor. Yine de genel kripto piyasasındaki zayıf seyir ve makroekonomik baskılar nedeniyle altcoin’lerdeki kırılganlığın sürmesi beklenebilir.