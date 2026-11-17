Shiba Inu, piyasadaki sert oynaklık sürerken zincir üstü tarafta önemli bir eşiği geride bıraktı. Etherscan verileri, SHIB tutan cüzdan sayısının ilk kez 1,7 milyonun üzerine çıktığını gösterdi.

Cüzdan sayısında yeni eşik

Salı günü itibarıyla SHIB tutan toplam cüzdan sayısı 1.700.247 olarak kaydedildi. Bu seviye, Shiba Inu ekosistemi açısından şimdiye kadarki en yüksek sahiplik verilerinden biri olarak öne çıktı. Piyasada günlük kayıpların sürdüğü bir dönemde bu artışın gelmesi, varlığa ilginin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Etherscan verileri, Shiba Inu’nun zincir üstü cüzdan sayısının ilk kez 1,7 milyonun üzerine çıkarak 1.700.247’ye ulaştığını gösteriyor.

Bununla birlikte, cüzdan sayısındaki yükselişin tek başına yeni ve tekil yatırımcı sayısında aynı ölçüde artış anlamına gelmediği değerlendiriliyor. Mevcut yatırımcıların birden fazla cüzdan açması da bu tabloya katkı verebilir. Yine de her yeni cüzdan, SHIB’in zincir üstündeki görünürlüğünü ve ağdaki yayılımını artırıyor.

Fiyat üzerindeki olası etkiler

Cüzdan sayısındaki artışın doğrudan fiyat yükselişi getirmesi beklenmiyor. Ancak piyasa katılımcıları, sahiplik tabanının genişlemesinin zaman içinde talebi destekleyebileceğini ve sert dalgalanmaların ardından sınırlı bir toparlanma zemini oluşturabileceğini düşünüyor.

Shiba Inu bu eşiğe ulaştığında 0.00000382 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Son 24 saatteki değer kaybı ise yüzde 0,78 oldu. Fiyatın son dönemde yerel seviyelerin belirgin biçimde altında kalması, kısa vadeli görünümde baskının sürdüğünü ortaya koydu.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, zincir üstü yayılımı da yakından izliyor. CryptoAppsy, SHIB gibi varlıklarda anlık grafiklerle cüzdan artışının fiyatla aynı dönemde nasıl seyrettiğini takip etmeyi kolaylaştırıyor. Coin’e özel haber akışı da bu tür eşiklerin piyasadaki yansımalarını tek ekranda izleme imkanı veriyor.

Volatil piyasada sınırlı iyimserlik

Kullanıcı aktivitesindeki artışın kısa süreli olumlu bir sinyal verdiği değerlendiriliyor. Bu hareketin fiyatı tek başına yukarı taşımaya yetip yetmeyeceği belirsizliğini korurken, veriler en azından SHIB tarafında ağ ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Piyasa katılımcıları, 1,7 milyon cüzdan eşiğinin SHIB’e yönelik talebi destekleyebileceğini ve sert oynaklığın ardından sınırlı bir rahatlama sağlayabileceğini düşünüyor.

Önümüzdeki süreçte fiyatın yönü açısından genel piyasa koşulları, risk iştahı ve zincir üstü etkinliğin kalıcılığı belirleyici olacak. Mevcut tablo, Shiba Inu’nun fiyat cephesinde zayıf seyre rağmen kullanıcı tabanını büyütmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.