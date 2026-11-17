Shiba Inu’da sert düşüşün ardından ilk kez kayda değer bir borsa çıkışı görüldü. CryptoQuant verilerine göre borsalardan 300 milyardan fazla SHIB çekildi. Ancak 312 milyar SHIB, borsalarda tutulan yaklaşık 86 trilyon tokenin yalnızca yüzde 0,36’sına karşılık geliyor. Bu nedenle söz konusu hareket, tek başına piyasa görünümünü değiştirecek büyüklükte değerlendirilmiyor.

Borsa çıkışı sınırlı kaldı

Veriler, son geri çekilmenin ardından bazı yatırımcıların tokenlerini borsalardan çıkardığını gösteriyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve özellikle bireysel yatırımcı ilgisiyle öne çıkan bir meme coin olarak biliniyor. Buna karşın mevcut çıkışın, piyasadaki toplam arzın borsalarda yoğunlaşmış bölümü düşünüldüğünde sınırlı kaldığı görülüyor.

CryptoQuant verileri, borsalardan 300 milyardan fazla SHIB çekildiğini ortaya koyarken bu miktarın, borsalarda tutulan toplam SHIB varlığının yalnızca yüzde 0,36’sını oluşturduğunu gösteriyor.

Piyasadaki hareketin büyük ölçüde bireysel yatırımcı kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. SHIB tarafında kurumsal ölçekte iştahın zayıf kalması ve likiditenin daha ince bir yapıda seyretmesi, bu tür çıkışların etkisini sınırlıyor. Geniş çaplı bir alım dalgası görülmezken, kademeli bir birikim eğiliminin bulunduğu aktarılıyor.

Fiyat görünümünde zayıflık sürüyor

SHIB fiyatı 0.00000386 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu değer, 11 Kasım’daki 0.00000444 dolar seviyesine göre yaklaşık yüzde 13 daha düşük. Varlık, bir süre genel piyasa yükselişine eşlik etti ancak kripto piyasasındaki geniş çaplı yön değişimi sonrasında hızlı bir düşüş yaşadı.

Temmuzdan bu yana fiyatı taşıyan yükselen trend çizgisi ekim ortasında kırıldı. SHIB’in şu anda temel hareketli ortalamaların tamamının altında kalması, teknik görünümde baskının sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle 200 günlük üssel hareketli ortalama güçlü bir direnç görevi gördü ve fiyat bu seviyenin üzerine yerleşemedi.

Ekim ayındaki toparlanma denemelerine rağmen aşağı yönlü eğilim daha baskın seyretti ve temmuzdaki dönüş bölgesi olan 0.00000413 dolar seviyesi de kaybedildi.

Satış baskısı sonrası yatay seyir ihtimali öne çıktı

Son düşüş sırasında fiyatın 0.0000037 dolar civarına kadar indiği görüldü. Hareketli ortalamalar arasındaki açılmanın büyümesi, ivmede belirgin bir değişim olmadığını ve piyasadaki mevcut yön konusunda yatırımcı kanaatinin güçlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu tablo, kısa vadede sert bir trend dönüşü olasılığını zayıflatıyor.

Göreceli güç endeksinin alt bölgelerde bulunması ise bir sonraki aşamada yatay seyrin ya da kademeli bir toparlanmanın görülebileceğine işaret ediyor. Mevcut hareketin, birçok kripto varlıkta yaşanan sert değer kaybının ardından gelen spekülatif birikimle desteklendiği ifade ediliyor.

Genel piyasa zayıf görünümünü korurken SHIB üzerindeki satış baskısının önemli bölümünün zaten fiyatlandığı değerlendiriliyor. Buna rağmen eldeki veriler, güçlü ve kalıcı bir yön değişiminin henüz teyit edilmediğini gösteriyor.