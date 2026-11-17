2011’den bu yana işlem yapmayan bir Bitcoin adresi, 17 Kasım’da 75 BTC transfer etti. Galaxy Research verilerine göre söz konusu varlıkların güncel değeri Bitcoin başına 64.935 dolar üzerinden yaklaşık 4,87 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Adresin ilk kez 8 Şubat 2011’de fonlandığı, o dönemde Bitcoin fiyatının yaklaşık 0,90 dolar olduğu görüldü.

Dava dosyasında yer alan cüzdanlardan biri hareket etti

Transferi yapan adres, New York Yüksek Mahkemesi’ndeki 250 milyar dolarlık bir davada davalı olarak geçen cüzdanlar arasında yer alıyor. Davacılar, uzun süredir hareketsiz kalan erken dönem Bitcoin cüzdanlarının “kayıp mal” sayılması ve mülkiyet haklarının kendilerine tanınması talebinde bulunuyor. Galaxy Research, aynı liste içinde yer alan başka bazı adreslerin de 2026 yılı içinde hareket ettiğini aktardı.

Galaxy Research analistleri, transferin 17 Kasım’ın erken saatlerinde 976.209 numaralı blokta gerçekleştiğini kaydetti. 1ALpEWtXApR19hLXvcG8NfkPyGsUMhFPMS adresi, yaklaşık 15,8 yıl sonra ilk kez çıkış işlemi yaptı ve varlıkları bilinmeyen başka bir adrese gönderdi. İşlem için 399 satoshi ücret ödendi; bu tutar yaklaşık 0,26 dolara karşılık geliyor.

Galaxy Research, davaya konu listedeki başka eski Bitcoin adreslerinin de 2026 içinde yeniden hareket ettiğini belirtiyor.

Davacıların dayanağı kayıp eşya düzenlemesi

Onchain veri tabanlarında bu cüzdan, “Noah Doe #3409 (Salomon Client Dusted)” etiketiyle görünüyor. Bu etiketleme nedeniyle adres, ABC Company, XYZ Company ve Noah Doe v. John Does 1–39,069 başlıklı yüksek profilli davadaki sanık cüzdanlar arasına girdi. Davada takma ad kullanan Noah Doe ile iki şirket, beş yıldan uzun süredir hareketsiz olan 39.069 Bitcoin cüzdanı üzerinde hak iddia ediyor.

Davacılar, bu cüzdanlarda toplam yaklaşık 3,8 milyon BTC bulunduğunu öne sürüyor. Güncel fiyatlarla bu miktarın değeri yaklaşık 250 milyar dolara ulaşıyor. Başvuruda New York Kişisel Mülkiyet Kanunu’nun 7 B maddesine dayanıldı. İlgili düzenleme, bulunan kayıp malın polise teslim edilmesini ve sahibinin süresi içinde başvurmaması halinde mülkiyetin bulana geçebilmesini öngörüyor.

Mini sözlük: OP_RETURN, Bitcoin işlemlerine sınırlı miktarda veri eklenmesini sağlayan bir işlem alanıdır. Dusting ise çok küçük tutarlı transferlerle adresleri işaretleme veya mesaj iletme yöntemi olarak biliniyor.

Davacılar, hareketsiz adresleri bir algoritma yardımıyla tespit ettiklerini, bu kayıtları USB belleklere kaydederek New York Polis Teşkilatı’na teslim ettiklerini savunuyor. Ardından cüzdan sahiplerine blokzincir üzerinde gömülü mesaj içeren mikro işlemlerle bildirim yapıldı. Salomon Brothers Strategic Advisors ile bağlantılı olduğu belirtilen bu sürecin ardından, bekleme süresi dolunca mahkemeden ilgili Bitcoin’lerin kendilerine ait olduğunun tanınması istendi.

Uzmanlardan itiraz geldi

Dava, reddi talep eden başvurular ve dış uzmanların sunduğu görüşler nedeniyle birkaç kez durduruldu. 8 Eylül’deki duruşmada Bitcoin Policy Institute davaya davalı taraf olarak katılmak istedi. The Digital Chamber ise mahkemeye uzman görüşü sunmak için başvurdu. Galaxy Research, dosyayı anonim davacıların Satoshi Nakamoto’ya ait olabileceği düşünülen coinler üzerinde hukuki mülkiyet talep ettiği bir süreç olarak tanımladı. Galaxy Research, dijital varlık piyasalarını izleyen bir araştırma birimi olarak biliniyor.

Galaxy Research’ten Will Owens, duruşmada The Digital Chamber’ın sunduğu argümanların güçlü biçimde hazırlandığını ve hakimin bu görüşlere sıcak yaklaştığını aktarıyor.

Davaya itiraz edenler, 7 B maddesinin fiziksel olarak bulunup güvenli saklama için teslim edilebilen mallar için yazıldığını savunuyor. Bu görüşe göre özel anahtarları elinde bulundurmayan bir kişinin blokzincir kayıtları üzerinde “bulan kişi” sıfatıyla hak iddia etmesi hukuki açıdan tartışmalı kalıyor. Galaxy Research Başkanı Alex Thorn da eylülde yaptığı değerlendirmede, ilgili yasanın Noah Doe tarzı hareketsizlik temelli mülkiyet girişimlerine karşı koruma içerdiğini söylemişti.