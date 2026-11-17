Ripple destekli XRP hazine şirketi Evernorth, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu bildirimde XRP varlıklarının değerinde sert bir düşüş kayda geçti. Şirket, elindeki XRP için 505 milyon doların üzerinde değer düşüklüğü ayırdı.

SEC dosyasında büyük değer kaybı yer aldı

17 Kasım Salı günü sunulan Form 10 Q dosyasına göre Evernorth, 30 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 346 milyon XRP tutuyor. Bu varlıkların güncel değeri yaklaşık 342 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı varlıkların önceki değerlemesi ise 847 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu tablo, şirketin XRP portföyünün ilk kayda geçen değerinin yaklaşık yüzde 60 altına indiğini gösteriyor. Başka bir ifadeyle Evernorth, elindeki tokenları ilk değerinin her 1 doları için yaklaşık 40 sent seviyesinden muhasebeleştirdi.

Evernorth, 30 Eylül 2026’da sona eren çeyreğe ilişkin SEC dosyasında, XRP varlıklarının değerini 505 milyon doların üzerinde aşağı çektiğini ve bu düzeltmeyi geri çevirmeyi planlamadığını bildirdi.

Satış değil, muhasebe kaynaklı düzeltme

Kaydedilen bu düşüş, Evernorth’un XRP sattığı anlamına gelmiyor. Şirketin yaptığı işlem, daha önce bilançoda yer alan XRP değerinin aşağı yönlü revize edilmesinden oluşuyor. Bu nedenle açıklanan zarar, doğrudan nakde dönüşmüş bir satıştan değil, muhasebe kayıtlarındaki değer güncellemesinden kaynaklanıyor.

Evernorth, XRP odaklı bilanço yönetimiyle öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Şirketin son bildirimi, kripto varlıklarda süren fiyat oynaklığının kurumsal bilançolar üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

XRP fiyatındaki zayıflık etkili oldu

Değer düşüklüğünün arkasında, 2026’nın üçüncü çeyreğinden bu yana kripto piyasasında görülen geniş çaplı gerilemenin etkili olduğu değerlendiriliyor. XRP’nin 1 dolar seviyesinin altına inmesi ve son günlerde 0,90 dolar çevresinde kapanışlar yapması da bu baskıyı artırdı.

Şirket ayrıca, XRP fiyatı ilerleyen dönemde toparlansa bile yazılan değer düşüklüğünü geri çevirmeyi düşünmediğini belirtti. Bu yaklaşım, mevcut muhasebe kararının kalıcı olarak ele alındığını ortaya koyuyor.

Şirketin açıklamasına göre XRP’deki sert değer kaybı, varlıkların elden çıkarıldığını değil, bilançodaki taşıma değerinin aşağı çekildiğini gösteriyor.

Evernorth’un güncel dosyası, XRP piyasasındaki dalgalanmanın yalnızca bireysel yatırımcıları değil, büyük ölçekli kurumsal portföyleri de doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Özellikle tek bir varlıkta yoğunlaşan hazine yapılarında fiyat hareketlerinin bilanço sonuçlarına etkisi daha görünür hale geldi.