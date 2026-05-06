RIPPLE (XRP)

Evernorth Nasdaq için 473 milyon XRP’yi kasasına ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Evernorth, halka arz öncesi kasasında 473 milyon XRP biriktirdi.
  • 🌐 Şirket, Stuart Alderoty gibi tecrübeli hukukçuları yönetimine kattı.
  • 💥 $XRP, kurumsal bilançolarda yeni bir rol üstleniyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken Nasdaq’ın kripto varlıklara kapı aralaması.
ABD merkezli finans şirketi Evernorth Holdings, geleneksel sermaye piyasaları ile blok zinciri tabanlı finansı birleştirmek amacıyla attığı yeni adımlarla kripto para dünyasında dikkat çekiyor. Son olarak Ripple’da baş hukuk sorumlusu (Chief Legal Officer) görevini sürdüren Stuart Alderoty, Evernorth’un dört yeni yönetim kurulu üyesinden biri olarak göreve başladı.

İçindekiler
1 Tecrübeli İsimlerle Yönetim Güçleniyor
2 XRP Hazinesiyle Dikkat Çekiyor
3 Piyasa ve Kurumsal Kripto Geçişi

Tecrübeli İsimlerle Yönetim Güçleniyor

Evernorth Holdings, Nevada’da kurulu bir finans kurumu ve önümüzdeki dönemde Nasdaq’da XRPN koduyla halka açılmayı planlıyor. Şirket, yönetim kurulunu genişleterek regülasyonlara uyum ve dijital varlıklar konusundaki uzmanlığını daha ileriye taşımaya hazırlanıyor. Evernorth CEO’su Asheesh Birla, bu adımın piyasada hem geleneksel hukuk hem de kripto regülasyonlarına hakim liderleri bir araya getirmek amacıyla atıldığını ifade etti.

Stuart Alderoty, 2019’dan bu yana Ripple’ın hukuki stratejisinde ön saflarda yer alıyor. SEC ile yürütülen kapsamlı davalar ve dijital varlıklara karşı artan incelemeler sırasında şirketin yasal süreçlerini yönlendiren Alderoty, 2025’te ABD Ulusal Kripto Para Derneği Başkanı olarak da atanmıştı. Öncesinde CIT Group, HSBC North America Holdings ve American Express gibi büyük finans kurumlarında üst düzey hukuk pozisyonlarında görev aldı. Alderoty’nin katılımının Evernorth’un mevzuata uyum süreçlerini güçlendirmesi ve kurumun kripto odaklı büyümesini desteklemesi bekleniyor.

XRP Hazinesiyle Dikkat Çekiyor

Evernorth’un kurumsal stratejisini farklı kılan en önemli unsur ise devasa XRP rezervi. Şirket, halka arz hazırlıkları kapsamında bilançosunda 473 milyondan fazla XRP tutuyor ve bu varlıklara göre hazine portföyü yaklaşık 656 milyon dolar değerinde bulunuyor. CryptoAppsy verilerine göre bu, Evernorth’u XRP odaklı en büyük kurumsal hazine yapan şirketlerden biri haline getiriyor.

Şirket yöneticileri, piyasadaki XRP arzının azaldığına ve borsalardaki çıkışların son yılların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekiyor. Evernorth, geleneksel bir kripto fonu yaklaşımı yerine doğrudan XRP’yi bilançosunda tutan ve aynı zamanda halka açık piyasaların şeffaflık standartlarına bağlı kalan yeni bir model sunuyor.

Piyasa ve Kurumsal Kripto Geçişi

Dijital varlıkların şirket bilançolarında doğrudan yer alması, finans dünyasında kurumsal yatırımın yapısını dönüştürmeye başladı. Evernorth’un yönetim kadrosuna tecrübeli isimleri katması, regülasyon belirsizliğini en aza indirmek ve artan kurumsal ilgiye hazırlık yapmak açısından stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Şirketin XRP odaklı büyüme politikası, kripto para birimlerinin artık yalnızca yatırım fonları veya bireysel kullanıcılarla sınırlı kalmayıp, kurumsal bilançolara büyük ölçekli şekilde girmesinin önünü açıyor. Nasdaq listelenmesiyle birlikte Evernorth, geleneksel sermaye piyasaları ile blok zinciri varlıkları arasında önemli bir bağlantı kurmayı hedefliyor.

Şirketin büyüyen yönetim kurulu ve XRP rezervleri, geleneksel piyasa yapısıyla kripto dünyası arasında kurumsal ölçekte güçlü bir köprü kurmaya yönelik stratejik bir dönüşüme işaret ediyor.

Küresel düzenleyici çevrede hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde Evernorth’un takip ettiği model, önümüzdeki yıllarda başka şirketler için de örnek teşkil edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
By COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
