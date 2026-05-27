XRP son dört ayda 1.65 dolar direncini aşamadı

XRP, yaklaşık dört aydır 1.65 dolar seviyesindeki güçlü direnç noktasını geçemiyor. Piyasa analisti CasiTrades’e göre, fiyat her bu seviyeye yaklaştığında alıcılar geri çekilmek zorunda kalıyor; satıcılar ise yükseliş denemelerini engelliyor. Bu tablo, kripto para üzerinde baskının giderek arttığını gösteriyor.

Direnç ve destek dengesi

Fiyatın 1.65 doları sahici bir şekilde aşamaması, piyasada yukarı yönlü iştahın azalmaya başladığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor. CasiTrades, özellikle bu kadar uzun süre majör direnç altında kalmanın, yukarı yönlü kırılım ihtimalini zayıflattığını belirtiyor. Bunun yerine, fiyatın bir kez daha aşağı yönlü bir harekete sahne olabileceği yorumları öne çıkıyor.

Aşağıda ise iki geniş bantlı destek bölgesi öne çıkıyor: 1.10 ve 0.87 dolar seviyeleri. Geçmişte ciddi alım ilgisinin görüldüğü bu bölgelerin, piyasada önemli miktarda alış emrinin saklandığı noktalar olduğu düşünülüyor. Fiyatın güç kaybetmeye devam etmesi halinde, XRP’nin bu desteklere inebileceği belirtiliyor.

XRP hâlâ 1.65 dolar direncini aşamadı ve bu seviye fiyatın yönünü belirlemede kilit bir rol oynuyor. Eğer güçlü bir kırılım ve ardından kalıcı bir yükseliş test edilirse, piyasada orta vadeli bir trend değişimi görülebilir.

Likidite süpürmesi ve potansiyel hareketler

Analistler, mevcut durumda XRP fiyatının bir “likidite süpürmesi” ihtimaline de dikkat çekiyor. Bu tür bir hareket, kaldıraçlı pozisyonların hızlı bir biçimde tasfiye olması anlamına geliyor ve genellikle büyük bir fiyat hareketi öncesi piyasa dinamiklerini sıfırlıyor.

Mini sözlük: Likidite süpürmesi, piyasa fiyatının ani bir hareketle belirli bir direnç veya destek bölgesindeki yüksek kaldıraçlı pozisyonları tasfiye ederek, piyasadaki zayıf elleri temizlemesi anlamına gelir. Genellikle volatilite artışı öncesinde görülür ve trend değişimine zemin hazırlayabilir.

Birçok uzmana göre, fiyatın destek bölgelerine gevşemesi, düz bir çöküşten ziyade, piyasa pozisyonlarının yeniden dengelendiği stratejik bir düzeltmeye işaret edebilir.

XRP’de son durum ve piyasa tepkisi

CoinCodex verilerine göre XRP, şu an 1.33 dolardan işlem görüyor ve son bir haftada yüzde 2,83’lük bir düşüş yaşadı. Bu aralıkta, fiyatın hem yukarıda 1.65 dolarlık direnç hem de aşağıda katmanlı destekler arasında sıkıştığı görülüyor. Güçlü bir yükseliş ya da net bir kırılma işareti şu an için ortaya çıkmış değil.

Piyasanın ana kırılma eşiği 1.65 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu direnç yukarıya aşılır ve ardından fiyat burada tutunabilirse, mevcut düzeltme sürecinin tamamlanabileceği değerlendiriliyor. Tersi senaryoda ise, XRP’nin alt destek bölgelerine yönelme riski devam ediyor.

Seviye Fiyat Anlamı Direnç 1.65 $ Yukarı yönlü kırılım tetikleyicisi, trend dönüşü için kritik eşik Destek 1 1.10 $ Alıcıların güçlü olduğu, geçmişte talep gelen bölge Destek 2 0.87 $ Sekonder, likidite açısından zengin alım alanı

Balina ve yatırımcı davranışları

Zincir üstü veriler, büyük cüzdanlarda işlem hacminin yüzde 50’den fazla azaldığını gösteriyor. Bu durum, önemli piyasa oyuncularının yeni pozisyon almadan durumu izlemeyi tercih ettiğine işaret ediyor. Öte yandan, bireysel yatırımcıların da son düşüşten sonra daha temkinli davrandıkları, ancak fiyatların gerilemesini orta ve uzun vadeli alım şansı olarak görenlerin olduğu gözleniyor.

Genel tabloya bakıldığında, XRP bir süredir dar bir fiyat aralığında dalgalanıyor. Tarihsel olarak böyle sıkışmalar, bir süre sonra volatilitenin hızla arttığı hareketlerle çözülüyor. Ancak fiyatın hangi yöne kırılacağı henüz kesinlik kazanmış değil.