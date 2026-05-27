EkonomiSTABILCOIN

SoFi, ABD’de ilk kez ulusal banka olarak stablecoin SoFiUSD’yi 15 milyon kullanıcıya sundu

Bilmeniz Gerekenler

  • 💥SoFi, ulusal banka olarak halka açık blokzincirde ilk kez SoFiUSD stablecoin’i doğrudan uygulamasında kullanıma sundu.
  • 💡Yaklaşık 15 milyon kullanıcı, SoFi uygulamasında SoFiUSD’yi dolar karşılığı alıp satabilecek ve saklayabilecek.
  • 🌎Bankalar dijital ödemelerde yeni fırsatları araştırırken, düzenleyici kurumlar stablecoin kuralları üzerinde çalışıyor.
  • 🔑Kritik durum: SoFiUSD stablecoin’i, ulusal banka güvencesiyle $SoFiUSD kullanıcılarına regülasyon ve şeffaflık vadediyor.
SoFi, ABD’de faaliyet gösteren dijital bankacılık uygulaması üzerinden, dolar destekli sabit kripto para birimi SoFiUSD’yi kullanıma açtı. Böylece SoFi, ABD’de ulusal banka statüsüne sahip olup doğrudan bireysel kullanıcılarına halka açık blokzincirde stablecoin sunan ilk banka oldu. Yaklaşık 15 milyon SoFi üyesi uygulama üzerinden SoFiUSD’yi satın alabilecek, satabilecek, saklayabilecek ya da Amerikan dolarına çevirebilecek.

İçindekiler
1 SoFiUSD nedir, nasıl kullanılacak?
2 ABD’de bankalar yeni fırsatların peşinde
3 Güven ve regülasyon vurgusu
4 Yeni özellikler ve yol haritası

SoFiUSD nedir, nasıl kullanılacak?

SoFiUSD, hem Ethereum hem de Solana ağında faaliyet gösteren, Amerikan dolarına 1:1 sabitlenmiş dijital bir sabit kripto para. Kullanıcılar diledikleri zaman SoFi uygulaması içinden SoFiUSD’yi dolara dönüştürebilecek veya toplu olarak saklama işlemlerini gerçekleştirebilecek. SoFiUSD, bankanın uygulama ara yüzünde yer alıyor ve satın alım, satış, takas gibi temel işlemlere doğrudan olanak sağlıyor.

Mini sözlük: Stablecoin, değerini sabit tutmayı amaçlayan ve genellikle ABD doları gibi itibari paralara endeksli dijital varlıklardır. Bu sayede kripto para piyasalarındaki sert fiyat dalgalanmalarından korunmak mümkündür.

ABD’de bankalar yeni fırsatların peşinde

SoFi’nin stablecoin hamlesi, ABD’de bankaların blokzincir tabanlı ödeme çözümlerine daha çok ilgi göstermeye başladığını ortaya koydu. Düzenleyiciler ve yasa koyucular ise stablecoin’ler için net kurallar belirleme sürecine yaklaşırken, sektörde finansal kuruluşların ilgisinin arttığı gözlemleniyor. Şu anda stablecoin piyasasında Tether’in USDT’si ve Circle’ın USDC’si başı çekiyor. Ancak bu iki stabil kripto para genellikle kripto ticareti ve merkeziyetsiz finans işlemlerinde tercih ediliyor.

SoFi temsilcisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Stablecoin’lerin geleneksel finans alanında kullanımı hâlâ oldukça sınırlı. Şimdiye dek daha çok DeFi ve dijital para ticaretinde kullanıldılar; sınır ötesi ödemeler veya şirketlerarası işlemler gibi alanlarda potansiyel yeni kullanım alanları mevcut” diye belirtti.

SoFiUSD ile kripto temelli ihraççıların sunamadığı güven, şeffaflık ve regülasyon avantajlarını, ulusal lisanslı bir banka olarak kendi üyelerimize sunabiliyoruz.

Güven ve regülasyon vurgusu

SoFi’nin üst düzey yöneticileri, stablecoin ihraç eden geleneksel bankaların düzenlenmiş yapısının, kullanıcı güveni ve denetimi açısından kripto piyasasından pozitif ayrışabileceğini düşünüyor. SoFi CEO’su Anthony Noto, şirketin amacı olarak blokzincir tabanlı ödemeleri ve düzenli bankacılık hizmetlerini tek çatı altında birleştirmeyi gösterdi. Noto’ya göre, kullanıcılar artık hem blokzincirin hızından hem de düzenlenmiş bankacılık yapısından birlikte yararlanabiliyor.

Yeni özellikler ve yol haritası

Şirketten gelen bilgilere göre, SoFiUSD için gelecek dönemde ek özellikler planlanıyor. Kullanıcılar yakında SoFiUSD’yi tokenize mevduata dönüştürüp faiz geliri elde edebilecek ve bu süreç FDIC sigorta şartlarını da kapsayacak. Ayrıca uygulamanın güncel versiyonuyla birlikte yıl ortasına kadar tüm kullanıcılara 7/24 sınır ötesi transfer ve kurumsal müşteriler için Bullish adlı kripto borsası üzerinden alım-satım imkanı da tanınacak.

StablecoinSabitlendiği VarlıkYaygınlıkŞirket Tipi
USDTABD dolarıYüksekKripto şirketi
USDCABD dolarıYüksekKripto şirketi
SoFiUSDABD dolarıYeniBanka (ulusal lisanslı)

SoFi, uygulamanın en güncel sürümüyle birlikte SoFiUSD’nin tam erişime açılacağını, bunun da Haziran başında tamamlanacağını açıkladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

