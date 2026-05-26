Bitmine 111.942 ETH alarak toplam varlığını 5,4 milyon ETH’ye çıkardı

Ethereum hazinesi yönetiminde faaliyet gösteren Bitmine Immersion, son hafta yaptığı büyük alım ile dikkat çekti. Şirket başkanı Tom Lee’nin açıklamasına göre, geçen hafta toplam 111.942 ether (ETH) satın alındı. Güncel fiyatlarla bu alımın piyasa değeri yaklaşık 237 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

ETH alımlarında yeni dalga

Bitmine, aralık ayından bu yana yaptığı en büyük ETH transferini böylece hayata geçirmiş oldu. Firmanın toplam ether bakiyesi yaklaşık 5,4 milyon ETH seviyesine ulaştı. Bu miktar, Ethereum’un dolaşımdaki arzının yüzde 4,47’sine karşılık geliyor. Şirketin geçtiğimiz mayıs ayında alınan kararla haftalık alımlarını yavaşlatacağı belirtilmişti. Ancak, ETH fiyatındaki düşüş süreciyle birlikte şirketin yeniden alımlarını hızlandırdığı anlaşılıyor.

“ETH’yi istikrarlı bir şekilde portföyümüze katmaya devam ediyoruz. ETH’nin son dönemde 2.200 doların altına gerilemesi, bizim için cazip bir fırsat yarattı.”

Bitmine başkanı Tom Lee, Miami’deki Consensus 2026 konferansında yaptığı açıklamada şirketin yakın vadede piyasa payını artırma hedefine ulaşmak istediğini vurguladı.

5% pazar payı hedefi

Bitmine, mevcut hızla devam ederse Ethereum toplam arzının yüzde 5’ine önümüzdeki yıl içinde ulaşmayı amaçlıyor. Son alımla firmanın piyasa hakimiyeti daha da güçlendi. Raporlara göre Bitmine’in toplam kripto ve nakit varlıkları 12,3 milyar dolar seviyesinde. Firmanın varlık sepetinde ayrıca 203 adet bitcoin ile 444 milyon dolar değerinde nakit ve hisse yatırımları yer alıyor. Yatırımlar arasında yaratıcı teknoloji şirketleri de bulunuyor.

Mini sözlük: Staking, yatırımcıların sahip oldukları kripto paraları ağa kilitleyerek blokzincirin güvenliğine katkı sağladığı ve bunun karşılığında ödül elde ettiği bir yöntemdir. Özellikle Ethereum gibi “proof-of-stake” tabanlı ağlarda yaygındır.

Staking gelirlerinde artış

Bitmine’in elindeki ETH’nin yaklaşık 4,7 milyonunu — toplam bakiyesinin yüzde 87’sini — staking’e ayırdığı açıklandı. Şirket, bu varlıklardan yıllık yaklaşık 276 milyon dolar gelir elde ediyor. Staking sayesinde hem pasif getiri sağlıyor hem de blokzincir ekosistemine destek sunuyor.

Varlık Türü Miktar Portföydeki Payı Yıllık Getiri Ether (ETH) 5.400.000 %4,47 (küresel ETH arzı) 276 milyon $ (staking) Bitcoin (BTC) 203 (kısmi) — Nakit & Hisse 444 milyon $ — —

Firmanın arka planı

Bitmine Immersion, özellikle büyük ölçekli Ethereum portföyüyle sektörün önde gelen hazine yönetimi şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirketin başkanı Tom Lee, kripto piyasalarında şeffaflığı ve varlık çeşitliliğini vurgulayan açıklamalarıyla tanınıyor. Son alımlarla birlikte piyasa stratejisinde esnek ve fırsat odaklı bir yaklaşım benimsendiği görülüyor.