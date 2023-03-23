Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika Bitcoin Neden Yükseliyor? Kripto Paralar Uçtu! BTC 28.800 Dolar!

Bitcoin fiyatı neden aniden 28.000 doları aştı? SEC yine ne uyarılarda bulundu?
18:27
23 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi kısa süre içinde 28.800 dolara tekrar ulaştı ve Fed sonrası yaşadığı düşüşü tamamen telafi etti. Fiyatın hızlı yükselişi Kongre’de sunulan son tasarı olabilir. Tasarıyla eş zamanlı gelen yükseliş teknik cephedeki riski sıfırlamıyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD Kongresi, ABD’nin enerji hedeflerine ve ekonomik büyümesine potansiyel bir yardım olarak iş kanıtı (PoW) Bitcoin madenciliğini öneren bir yasa tasarısı sundu. Tasarı madenciliğin Amerika Birleşik Devletleri için önemine değiniyor. Özellikle de “Amerika Birleşik Devletleri’nin enerji hedeflerine ulaşmasına ve ekonomisini büyütmesine” yardımcı oluyor. Buna karşılık karar, Temsilciler Meclisi’nin ABD ekonomik durumunda Bitcoin madenciliği uygulamasına nasıl yaklaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Pete Sessions şunları söyledi;

“PoW madenciliği, bir blockchain i ağının güvenilir, açık ve merkezi olmayan bir yapıda kalmasını sağlayan temel bir süreçtir”.

Ayrıca kararda, uygulamaya ilişkin pek çok endişenin yersiz olduğu belirtiliyor.

“PoW bu doğrulama süreci için enerji tüketimi gerektirse de, PoW madenciliğinde enerji kullanımı şeffaf ve doğrulanabilir olduğu için endişelerin çoğu yersizdir.”

Dahası, bu uygulama tasarıda “küresel enerji arzının yüzde 0,14’ünü kullanıyor” deniyor. Ayrıca kripto madenciliğinin, arz fazlasını kullanma kabiliyeti sayesinde “yenilenebilir enerji projelerinin genel ekonomik uygulanabilirliğini geliştirdiği” de belirtiliyor.

Tasarıda “Oysa PoW madenciliği ekonomisi elektrik fiyatlarına önemli ölçüde duyarlıdır” deniyor. Buna ek olarak, “madenciler elektrik arzının düşük veya fiyatların yüksek olduğu zamanlarda faaliyetlerini azaltabilir ve talebin yoğun olduğu zamanlarda hanelere ve şebekeye daha fazla enerji sağlayabilir” denildi.

Sonuç olarak tasarı, PoW madenciliğinin çevreye duyarlı olma çabalarına dikkat çekiyor. Mevzuat kapsamında “karaya oturmuş veya israf edilmiş metanı yakıt kaynağı olarak kullanarak metan emisyonlarını azaltmak için” çalışabileceği belirtiliyor.

Bitcoin fiyatı, BTC madenciliği dostu tasarının ardından hızla yükseldi.

Bitcoin (BTC) Fiyatı

Kral kripto para birimi 28.800 doları aştıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Hızlı yükselişlerin ardından gelen hızlı düşüşlere karşın yatırımcılar temkinli olmalı. Diğer taraftan yazı hazırlandığı sıra SEC daha önceki açıklamalarına benzer şekilde kripto paraların risklerine değinen uyarılarda bulundu. Son 3 ayda birçok kripto şirketini hedef alan düzenleyici kurum hız kesmeden savcılık şikayetlerine devam ediyor.

Son olarak dün akşam Coinbase borsasına Wells bildirimi gönderen SEC, Coinbase borsasına açacağımız davaya hazır ol imasında bulundu. Son hareketin teknik cephedeki karşılığı ise anlcnc1’e göre yükselen takozun yeniden test edilmesinden ibaret.

“Buranın geri dönüşü kötü olur, takip edilmeli. Bir miktar nakite geçiyorum siz geçmeyin belkide yanlış yapıyorumdur. inerse ekleme yaparım inmezse zaten içerde malım var.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Popüler Yatırım Fonu CEO’su Açıkladı: Bitcoin’de Tarihi Yeniden Yazdıracak Durum!
Artık Bitti! Terra (LUNA) İçin Yolun Sonu! Kwon Yakayı Ele Verdi!
Artık Bitti! Terra (LUNA) İçin Yolun Sonu! Kwon Yakayı Ele Verdi!
Son Dakika! Arbitrum (ARB) Token Rüzgarı! On Binlerce Dolarlık Kazanç!
Son Dakika! Arbitrum (ARB) Token Rüzgarı! On Binlerce Dolarlık Kazanç!
Fed Bundan Sonra Ne Yapacak? BTC, Altın, Kripto İçin Bilmeniz Gereken Her Şey!
Fed Bundan Sonra Ne Yapacak? BTC, Altın, Kripto İçin Bilmeniz Gereken Her Şey!
Lamı Cimi Yok Bitcoin Buraya Gidiyor! Ünlü Kripto Trader İddialı Konuştu!
Lamı Cimi Yok Bitcoin Buraya Gidiyor! Ünlü Kripto Trader İddialı Konuştu!
Altcoinlerin Düşüşü Sürecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC) Güncel Yorum!
Altcoinlerin Düşüşü Sürecek Mi? Kripto Paralar ve Bitcoin (BTC) Güncel Yorum!
Bitcoin (BTC), 28.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Bitcoin (BTC), 28.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum!
Sıcak Gelişme! Bu Altcoin’e SEC Darbesi! XRP, TRX, ETH Değil!
Sıcak Gelişme! Bu Altcoin’e SEC Darbesi! XRP, TRX, ETH Değil!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sonunda Vakti Gelmiş Olabilir! Popüler Altcoin Yüzde 10’un Üzerinde Yükselebilir!
3 Dolar Yolculuğu Mu? Cardano (ADA) Neden Yükseliyor? ADA Coin Yorum!
Vakti Geliyor! Metaverse Altcoinler Son Durum: MANA, GALA, CEEK VR Coin!
Bugünler Fırsat Olabilir! Chiliz (CHZ) Tahminleri! Chiliz Coin Geleceği!
Kaç Dolar Olacaklar? Güncel APE Coin, CFX ve OMG Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023