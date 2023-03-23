Bitcoin fiyatı neden aniden 28.000 doları aştı? SEC yine ne uyarılarda bulundu?

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Kral kripto para birimi kısa süre içinde 28.800 dolara tekrar ulaştı ve Fed sonrası yaşadığı düşüşü tamamen telafi etti. Fiyatın hızlı yükselişi Kongre’de sunulan son tasarı olabilir. Tasarıyla eş zamanlı gelen yükseliş teknik cephedeki riski sıfırlamıyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

ABD Kongresi, ABD’nin enerji hedeflerine ve ekonomik büyümesine potansiyel bir yardım olarak iş kanıtı (PoW) Bitcoin madenciliğini öneren bir yasa tasarısı sundu. Tasarı madenciliğin Amerika Birleşik Devletleri için önemine değiniyor. Özellikle de “Amerika Birleşik Devletleri’nin enerji hedeflerine ulaşmasına ve ekonomisini büyütmesine” yardımcı oluyor. Buna karşılık karar, Temsilciler Meclisi’nin ABD ekonomik durumunda Bitcoin madenciliği uygulamasına nasıl yaklaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Pete Sessions şunları söyledi;

“PoW madenciliği, bir blockchain i ağının güvenilir, açık ve merkezi olmayan bir yapıda kalmasını sağlayan temel bir süreçtir”.

Ayrıca kararda, uygulamaya ilişkin pek çok endişenin yersiz olduğu belirtiliyor.

“PoW bu doğrulama süreci için enerji tüketimi gerektirse de, PoW madenciliğinde enerji kullanımı şeffaf ve doğrulanabilir olduğu için endişelerin çoğu yersizdir.”

Dahası, bu uygulama tasarıda “küresel enerji arzının yüzde 0,14’ünü kullanıyor” deniyor. Ayrıca kripto madenciliğinin, arz fazlasını kullanma kabiliyeti sayesinde “yenilenebilir enerji projelerinin genel ekonomik uygulanabilirliğini geliştirdiği” de belirtiliyor.

Tasarıda “Oysa PoW madenciliği ekonomisi elektrik fiyatlarına önemli ölçüde duyarlıdır” deniyor. Buna ek olarak, “madenciler elektrik arzının düşük veya fiyatların yüksek olduğu zamanlarda faaliyetlerini azaltabilir ve talebin yoğun olduğu zamanlarda hanelere ve şebekeye daha fazla enerji sağlayabilir” denildi.

Sonuç olarak tasarı, PoW madenciliğinin çevreye duyarlı olma çabalarına dikkat çekiyor. Mevzuat kapsamında “karaya oturmuş veya israf edilmiş metanı yakıt kaynağı olarak kullanarak metan emisyonlarını azaltmak için” çalışabileceği belirtiliyor.

Bitcoin fiyatı, BTC madenciliği dostu tasarının ardından hızla yükseldi.

Bitcoin (BTC) Fiyatı

Kral kripto para birimi 28.800 doları aştıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Hızlı yükselişlerin ardından gelen hızlı düşüşlere karşın yatırımcılar temkinli olmalı. Diğer taraftan yazı hazırlandığı sıra SEC daha önceki açıklamalarına benzer şekilde kripto paraların risklerine değinen uyarılarda bulundu. Son 3 ayda birçok kripto şirketini hedef alan düzenleyici kurum hız kesmeden savcılık şikayetlerine devam ediyor.

Son olarak dün akşam Coinbase borsasına Wells bildirimi gönderen SEC, Coinbase borsasına açacağımız davaya hazır ol imasında bulundu. Son hareketin teknik cephedeki karşılığı ise anlcnc1’e göre yükselen takozun yeniden test edilmesinden ibaret.

“Buranın geri dönüşü kötü olur, takip edilmeli. Bir miktar nakite geçiyorum siz geçmeyin belkide yanlış yapıyorumdur. inerse ekleme yaparım inmezse zaten içerde malım var.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.