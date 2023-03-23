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Arbitrum (ARB) Coin Nasıl Alınır?

20:30
23 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Arbitrum, Ethereum akıllı sözleşmelerinin yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış bir katman 2 çözümüdür.

Arbitrum (ARB) Nedir?

ARB token, Arbitrum DAO içinde yönetişim için kullanılacaktır. Token sahipleri, geçtikten sonra otomatik olarak zincir üzerinde yürütülecek olan merkezi olmayan yönetişim kararlarına katılabileceklerdir. Oylama süreci, kararın geçmesi ve uygulanabilmesi için 21-37 gün arasında (teklifin niteliğine bağlı olarak) sürecektir.

Arbitrum DAO ayrıca, saygın topluluk üyelerinden oluşan 12 üyeli bir multisig’den oluşan Arbitrum Güvenlik Konseyi’ni seçmek için de oy kullanacaktır.

Ethereum üzerine inşa edilmiş bir katman 2 olarak Arbitrum, Ethereum üzerinde işlem yapmaya aşina olan ve Uniswap, Sushi ve Aave gibi popüler merkezi olmayan uygulamalara alışkın olanlar için hemen erişilebilirdir.

Arbitrum üzerinde uygulama geliştirmek de Ethereum’da olduğu kadar basittir, çünkü geliştiriciler platform üzerinde uygulama geliştirmek ve dağıtmak için Truffle, Hardhat, Remix vb. gibi tüm standart geliştirici araçlarını kullanabilirler.

Bu durum, kullanıcı tabanının meteorik büyümesi ve ekosisteminin hızla genişlemesi olarak tanımlanabilecek bir gelişmeye yol açmıştır. Gerçekten de, 4 milyona yakın benzersiz Arbitrum adresi var – bu sayı lansmandan bu yana parabolik olarak artıyor. Bu arada, şu anda çoğu DeFi şemsiyesi altına giren 400’den fazla Arbitrum DApp var.

Platformun en popüler DApp’lerinden bazıları şu anda GMX, Uniswap, Treasure ve Camelot dahil olmak üzere 100 milyon doların üzerinde TVL’ye sahip.

TVL’ye göre en popüler dördüncü blok zinciri olmasına rağmen Arbitrum, token terminalinden alınan verilere göre Ethereum’un 178,4 milyon $’ına kıyasla yalnızca 3,8 milyon $ ile 30 günlük ücret gelirine göre 18. blok zinciridir.

ARB Coin Nereden Alınır?

ARB Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. ARB Coin; Binance platformunda ARB/BTC ve ARB/USDT paritelerinde işlem görüyor. ARB Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 6 dolardan alım satım işlemi görüyor.

ARB satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de ARB Coin satın alabilirsiniz. ARB/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. ARB/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından ARB Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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