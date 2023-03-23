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  •   Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!

Aman Dikkat! Yükselişi İle Rakiplerine Toz Yutturan Bu Altcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı!

Yatırımcılar arasında son derece popüler olan bu altcoin son birkaç gün içinde yaptığı yükseliş ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarsa da yatırımcıların dikkatli olması gerektiğine dair sinyaller söz konusu.
21:20
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP, son birkaç gün içinde yaptığı yükseliş ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Popüler altcoin’in fiyatı haftalıkta yüzde 25’in üzerinde yükseldi. Şu anda 0,4437 dolardan işlem gören XRP, büyüme oranına göre bu hafta şimdiye kadar en iyi performans gösteren altcoin’lerden biri olmaya devam ediyor. XRP, güncel verilerle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) dahil olmak üzere piyasa değeri ile en büyük 10 kripto para arasında en iyi performans gösteren varlık.

XRP İçin Tehlike Çanları

XRP’nin kısa vadedeki yükselişi her ne kadar etkileyici görünse de yatırımcıların bazı temel ölçütlerden hareketle dikkatle hareket etmeleri gerekiyor. Örneğin, altcoin’in son 24 saatteki işlem hacmi bugün kaydettiği yükselişe rağmen negatif bir seyirde.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’e göre XRP’nin işlem hacmi yüzde 38’den biraz daha fazla düşerek 2.79 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu, yatırımcıların özellikle kripto paradaki yükselişten etkilenerek onda işlem gerçekleştirme konusunda bir adım geriye çekildikleri anlamına geliyor. Bununla birlikte, XRP’deki birikim eğilimine ilişkin önemli bir bildirim kripto veri sağlayıcısı Whale Alerts’den geldi. Whale Alerts, 120 milyon XRP’nin el değiştirdiğini bildirdi.

SEC – Ripple Davasına Dikkat

XRP hala emsalleri arasında en güçlü topluluklardan birine sahip ve beklentiler yüksek ancak altcoin’e yatırım yapma konusunda dikkatle hareket edilmesi gerekiyor.

XRP’nin ihraççısı Blockchain şirketi Ripple iyi durumda olduğu iddia edilse de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) şirkete açtığı davanın henüz sonuçlanmamış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Mahkemeden Ripple aleyhine çıkacak bir karar beklendiği gibi XRP’yi olumsuz yönde etkileyecek. Bu bakımdan SEC – Ripple davası orta ve uzun vadede altcoin’e yönelik her türlü yatırım girişiminde hesaba katılması gereken bir darboğaz olmaya devam ediyor. XRP kırılgan bir altcoin ve SEC ile olan dava tamamen çözülene kadar fiyatta güçlü yükseliş olması beklentileri boşa çıkabilir.

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