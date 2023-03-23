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  •   Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!

Filecoin (FIL), Gala (GALA) ve Solana (SOL) Yorumu! Altcoinlerde Detaylı İnceleme!

Piyasaların önde gelen üç kripto para biriminde detaylı inceleme nasıl bir fiyatlamayı işaret ediyor! Yükselişteki altcoinlerin sebebi ne?
22:20
23 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında yükseliş trendi etkisini sürdürürken Bitcoin (BTC) uzun süredir görülmeyen 28.600 dolara kadar yükseldi. Lider kripto para biriminde fiyat artışı sürerken altcoinlerde durum ne? İşte üç popüler kripto para biriminde güncel veriler!

Solana (SOL)

Solana alıcıları 20 Mart tarihinde kripto para birimini düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarmaya çalıştı, ancak ayılar yerlerini korudu. Boğaların lehine küçük bir pozitif nokta ise fiyatın 20 günlük EMA olan 21,18 doların altına düşmesine izin vermemeleri. Göreceli güç endeksi (RSI) pozitif bölgede ve alıcılar için hafif bir avantaja işaret edebilir. Boğalar kripto para biriminin fiyatını düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarırsa, bu durum potansiyel bir trend değişikliğinin sinyalini verebilir. SOL/USDT paritesi önce 27,12 dolara yükselebilir ve burada ayılar yeniden güçlü bir savunma yapabilir. Alıcılar belirtilen engeli aşarsa, parite ivme kazanabilir ve 39 dolara kadar yükselebilir. Aksine, fiyat mevcut seviyeden düşer ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, ayıların üstünlük sağlamaya çalıştığını gösterebilir. Parite daha sonra 15,28 dolara düşebilir.

Filecoin (FIL)

Katılımcıları tarafından yapılan taahhütleri, blok zincirinin yerel para birimi olan FIL kullanılarak yapılan işlemlerle kaydeden bir blok zinciri tarafından desteklenen Filecoin ağında geçtiğimiz günlerde önemli bir lansman yaşandı. Filecoin ağı artık FVM aracılığıyla akıllı sözleşmeleri ve kullanıcı programlanabilirliğini destekleyerek açık veri ekonomisinin potansiyelini ortaya çıkarabilecek. Bu lansman, Filecoin’in veri ekonomisinin üç temel koluna (depolama, bilgi işlem ve içerik dağıtımı) açık erişim ve kamusal doğrulanabilirlik getirmeyi amaçlayan daha geniş yol haritasında önemli bir dönüm noktası. Lansmanın ardından yükseliş ivmesini yakalayan kripto para birimi Mart ayı başlarında yaklaşık olarak 4.654’e kadar gerilese de yaşananların ardından yazı kaleme alındığında 5.871 dolardan işlem görüyor. Coinbase’den alınan verilere göre FIL, fiyatı son 24 saat içinde %0,10 oranında düştü. Ayrıca token tüm zamanların en yüksek değerinin %97,52 altında.

Gala (GALA)

Oyunculara oyunlarının kontrolünü geri vererek oyun endüstrisini farklı bir yöne çekmeyi hedefleyen kripto para projesi Gala Games’in yerel token’ı olan GALA bu hafta içerisinde yükseliş trendinde. Coinbase’den alınan verilere göre kripto para birimi, son 7 gün içinde %7,06 oranında yükselirken son 24 saat içerisinde %2,85 oranında düştü. Yazı kaleme alındığında kripto para biriminin işlem gördüğü seviye olan 0,04209 dolar tüm zamanların en yüksek değerinin %94,98 altında.

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