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Piyasa Gurusu Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! Al-Sat Değil, Al-Yat Zamanı!

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'deki (BTC) son yükselişi neyin tetiklediğini düşündüğünü açıklarken, fiyatın ulaşmasını beklediği seviyeyi işaretledi.
23:38
23 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Bitcoin‘deki (BTC) son yükselişi neyin tetiklediğini düşündüğünü açıklarken, fiyatın ulaşmasını beklediği seviyeyi işaretledi.

Bitcoin’de “Bekle-Gör” Dönemi

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, BTC‘nin son yükselişi tetiklediğini düşündüğü faktörü açıkladı. Analist, yaptığı değerlendirmede “ABD’de Bitcoin madenciliğini tanıyan yasa tasarısı piyasalar için olumlu bir şey. Muhtemelen fiyattaki yukarı yöndeki hareketi bu yasa tasarısı tetiklemiş durumda. Açıkçası fiyatın daha fazla düşmesini bekliyordum ama fiyat 27 bin 700 doları geçti ve açık bir şekilde daha yüksek seviyelere doğru gidiyor gibi görünüyor. Şimdi bu gidişatın nasıl olacağını bekleyip görmek zorundayız.” dedi.

Van de Poppe, bu analizinden önce, 22 Mart’taki Fed faiz kararının ardından BTC’nin düşüş trendine girmesini ve 25 bin dolara varan bir düzeltmeden geçmesini beklediğini söylemişti. Ancak analistin bu beklentisi gerçekleşmedi ve en büyük kripto para dün yaşanan düşüşün ardından bugün yeniden 28 bin doların üzerine çıktı. Analist düşüş beklentisini “Powell bariz olanı ifade etti. Faizi artırmaya devam etmesi gerektiğini ve bankaları kurtarmak için Fed’in bilançosuna daha fazla ekleme yapılacağını söyledi. Bu durum Bitcoin’de düzeltmeyi tetikler ve bence biraz daha düşeriz.” şeklinde açıklamıştı.

Van de Poppe, ayrıca 22 Mart’taki Fed faiz kararının ardından bugün açıklanan işsizlik rakamlarının ABD Dolar Endeksi (DXY) için iyi olduğunu belirterek “İşsizlik başvuruları beklenenden daha olumlu, 197 bine karşı 191 bin geldi.” diyerek durumun Powell ve DXY için olumlu olduğunu, önemli verilerin BTC’de düzeltmeye işaret ediyor olduğunu altını çizdi.

Analistin dikkat çektiği DXY, ABD dolarının bir varlık sepetine karşı değerini ölçen önemli bir endekstir. Beklendiği gibi bu endeksin yukarı yönde hareket etmesi kripto paralar için olumsuz, aşağı yönde hareket etmesi ise olumludur. Genel olarak güçlü DXY güçsüz kripto para piyasası anlamına gelmektedir.

Analiste Göre Bitcoin 40 Bin Dolara Yürüyor

Öte yandan Van de Poppe, her ne kadar Bitcoin‘de bir düzeltme beklediğini ifade etse de en büyük kripto paranın son 24 saatteki fiyat hareketinden hareketle 40 bin dolara varan bir hareket gelebileceğin konusunda yatırımcıları uyararak şunları söyledi:

Hala rahatlama boşluğu, yani ‘Echo’ balonu içindeyiz. Gerçekler devreye girene kadar potansiyel yükselişlerin duraklama sürecine kadar yükselişler olmaya devam edecek ve bu dönemler net bir duraklamanın olmadığı dönemlerdir. Bitcoin’in 25 bin 300 dolara inerek bir düzeltme yapmasını bekliyordum ama düşüş 26 bin 200 dolarda durdu ve şimdi 40 bin dolara doğru devam ediyor.

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