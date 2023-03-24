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  •   Kendi Ayağına Sıkmazsa Kazanır! Arbitrum (ARB) Piyangosu Onlara Vurdu!

Kendi Ayağına Sıkmazsa Kazanır! Arbitrum (ARB) Piyangosu Onlara Vurdu!

Arbitrum bombası patladı. Yapılan açıklamaya göre ünlü şirket büyük miktarda ARB token'ını dolaşıma alacak. Bu açıklama SEC celbinden sonra geldi.
10:30
24 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

22 Mart’ta SushiSwap (SUSHI) tarafından atılan bir tweet dikkate alınacak olursa, protokol büyük miktarda Arbitrum’un (ARB) alıcı tarafında olacak. Özellikle, ikinc AirDrop’ta yapılacak olan hesaplamaya göre Sushi ağına 4,2 milyon ARB AirDrop’u gerçekleşecekmiş gibi görünüyor.

Sushiswap Ne Yapabilir?

Token Terminal’in verilerine göre, bu fonlar SushiSwap’ın yazım zamanında 20,3 milyon dolar değerinde olan hazinesine eklenebilir. Hazineye eklenecek olan bu para, protokol üzerinde ilerleme kaydetmek ve DEX’i geliştirmek için protokol ve geliştiricileri tarafından kullanılabilir.

Diğer yandan, protokolün ağ etkinliği geçen hafta düştü. Bu durum, SushiSwap’ın GitHub’ında geçen hafta %72,3 oranında azalan kod taahhüt sayısına bağlandı. Arbitrum AirDrop aracılığıyla elde edilecek ek gelir akışı, protokolün finansal olarak daha fazla gelişmesi konusunda yetkililerin teşvik edilmesine yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, GitHub’da azalan kod taahhütlerine rağmen, SushiSwap hacim açısından çoğu protokolden daha iyi performans gösteriyordu. Dune Analytics’e göre, tüm DEX pazar payının %14,2’sini ele geçirdi ve yazım zamanında Uniswap’ın (UNI) ardından ikinci sırada yer aldı.

Balinalar Sushi İçin Hala İstekli Mi?

Protokol çok başarılı olsa da balinalar SUSHI’deki pozisyonlarından çıkmaya başladı. Lookonchain’e göre, varlık yönetimi devi GoldenTree 23 Mart’ta yaklaşık 2,68 milyon dolar değerinde SUSHI’yi elden çıkardı. Diğer balinalar ise yazım saatine göre 4,38 milyon dolar değerinde token’ı elden çıkarmıştı.

Eğer bu adresler ellerinden çıkardıkları SUSHI’ları satmaya karar verirlerse, bunu zararına yapacaklarını unutmamak gerekiyor. Bu ölçekte bir satış, SUSHI’nin fiyatını daha da aşağı çekebilir.

SUSHI’nin fiyatlarıyla birlikte, ağ büyümesi de son birkaç gün içinde düştü. Bu durum, yeni adreslerin yazı yazıldığı sırada token ile pek ilgilenmediğini göstermekte.

Son olarak düşünüldüğünde bundan bir kaç gün önce gelen SEC açıklaması Sushi üzerinde oluşan baskının en büyük sebeplerinden birisi olabilir. Sushi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre SEC bazı konular üzerinden SushiSwap’a mahkeme celbi göndermişti.

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