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Kullanıcılar AirDrop ile hak kazandıkları ARB token’larını almak için acele ederken likidite havuzlarındaki getiriler yıllık yüzde 800’e kadar çıktı. Veriler, son zamanın en çok beklenen token ihraçlarından birine likidite sağlayan kuruluşların ilk birkaç saat içinde 500 bin doların üzerinde kâr ettiğini gösteriyor.

Likidite Havuzlarının Kazancı Birkaç Saatte 540 Bin Doları Geçti

Arbitrum‘un yönetişim token’ı olan ARB için AirDrop dağıtımlarına 23 Mart’ta başlandı. ARB’ler bir Ethereum ölçeklendirme protokolü olan Arbitrum’da gelecekte yapılacak değişikliklerle ilgili kararları oylamak için kullanılabilecek.

Uniswap verileri, ETH/ARB likidite havuzunda 180 milyon doların üzerinde işlem yapıldığını ve likidite sağlayıcıları (LP’ler) için 542 bin dolar işlem ücreti kesintisi olduğunu gösteriyor. LP’ler, herhangi bir merkeziyetsiz kripto para borsasının akıllı sözleşmelerine iki farklı token sağlayan ve her işlemde bu kripto para borsası tarafından tahsil edilen ücretlerden bir pay alan kuruluşlardır.

Veriler, bu yazının hazırlandığı sırada Uniswap likidite havuzunda 9 bin 900 Ether (ETH) ve 9.34 milyon ARB’nin kilitli olduğunu gösteriyor. Trader Joe’daki nispeten daha küçük bir başka likidite havuzu ise 3 milyon doların üzerinde bir miktarı kilitlemiş durumda. Uniswap havuzundaki yıllıklandırılmış getiriler bugünkü Asya işlem saatlerinde yüzde 90 ila yüzde 100 arasında seyrediyordu. Trader Joe havuzu ise yüzde 800 ve üzerinde oldukça yüksek bir oranda daha yüksek getiri fırsatı sunuyor.

AirDrop ARB Token’larının Yüzde 75’inden Fazlası Alındı

Öte yandan Nansen’in ortaya koyduğu veriler bugün itibariyle AirDrop ile sunulan ABR token’larının yüzde 75’inden fazlasının kullanıcılar tarafından talep edildiğini ve şu anda 800 milyondan fazla ARB’nin kullanıcılar tarafından tutulduğunu gösteriyor. 1.2 milyar dolaşım arzı bulunan Arbitrum, şu anda 1.7 milyar dolar piyasa değeri ile 1,30 dolardan işlem görüyor.