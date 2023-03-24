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Ripple (XRP) Artık Dönüm Noktasında! Tüm Altcoinler İçin Emsal!

Tüm kripto paraları ilgilendiren kritik olayda artık sona geliniyor. Peki Ripple'ın kazanma ihtimali var mı?
12:50
24 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2020 yılı sonundan bu yana kripto para piyasaları SEC’in Ripple ile devam eden mücadelesini yakından takip ediyor. Eğer haklıysanız davanın bu kadar çekişmeli olmaması ve daha kısa sürede sonuçlanması gerekir. O halde SEC net biçimde haklı olduğunu ispat edemiyor ve düzenleyici kurum net bir zafere koşmuyor. Peki davada son durum ne? Bu süreç daha ne kadar sürecek?

Ripple (XRP) Davası

Ripple’ın kripto para birimi XRP, SEC’e karşı dönüm noktası niteliğindeki bir menkul kıymet davasında galip geleceği beklentisiyle yükseliyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Aralık 2020’de Ripple Labs, Inc. ve iki yöneticisine karşı dava açtı. Ripple’ın federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia etti. SEC, Ripple’ın 2013’ten itibaren XRP tokenlerinde 1,3 milyar dolarlık kayıtsız bir menkul kıymet teklifi gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

SEC’e göre XRP, Howey testi kapsamında bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmaktadır. Bu, SEC tarafından bir işlemin bir yatırım sözleşmesi oluşturup oluşturmadığını belirlemek için kullanılan yasal bir testtir. Ripple, SEC’in iddialarına hararetle itiraz etti. XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını ve SEC’in düzenleme yetkisini aştığını savunuyor. Dava halen devam ediyor ve çözümünün daha geniş kripto para birimi endüstrisi üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabilir.

Ripple Davası Bitiyor Mu?

Görünüşe göre Ripple‘ın SEC ile uzun süredir devam eden kavgası yakında sona erebilir. Ripple ve CEO’su Brad Garlinghouse, 2 Aralık’ta mahkemeye son sunumlarını yaptı. Ripple’ın yerel kripto para birimi XRP, kararın fintech firmasının lehine olacağı beklentisiyle yükseliyor. Fintech firması ile düzenleyiciler arasındaki genişletilmiş dava, genel kripto piyasasını doğrudan etkileyebilir. Ripple, Garlinghouse’un 2023’ün 2. çeyreğine kadar sonuçlanmasını beklediği davayı kazanırsa, SEC’in kriptoyu düzenleme şeklini değiştirebilir.

Ripple’ın kazanması, özellikle XRP’ye benzer diğer kripto para birimlerinin fiyatını da artıracaktır. Daha da önemlisi artık SEC’e yetkisini aşan işlerde biri dur demiş olacak.

Ripple Labs başkanı Monica Long, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından XRP tokeninin bir menkul kıymet olduğu iddiasıyla açılan davada olumlu bir sonuç bekliyor. Long, yeni bir CNBC röportajında, davadaki kararın Ripple’ın lehine olacağından “çok umutlu” olduğunu söyledi.

“SEC’in davayı kazanmasının, bizim görüşümüze göre hem gerçeklerin hem de yasaların bizim tarafımızda olduğu düşünüldüğünde, çok düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz. ABD’de düzenleyici cephede olup bitenlerin daha geniş resmi açısından, sektördeki hepimizin gerçekten arzuladığı şey olan net kurallar ve düzenlemeler belirlemek yerine yaptırım yoluyla eylem görüyoruz.”

Kripto Paralar Nasıl Etkilenir?

Ripple davayı kazanırsa, XRP’nin yasal statüsü netleşecektir. Bu da kripto paraya olan talebin artmasına ve XRP’nin değerinin yükselmesine yol açabilir. Benzer şekilde yasal belirsizlikle karşı karşıya olan diğer kripto paralar için bir emsal oluşturabilir. Bu durum düzenleyici baskı nedeniyle kripto paralardan uzak duran kurumsallar dahil piyasalarda büyük bir talep doğurabilir. Ripple davası, sektör için birincil belirsizlik kaynağı olan kripto paraların düzenleyici statüsünü netleştirebilir. Mahkeme XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını açıklarsa, diğer kripto para birimlerine rehberlik edebilir ve potansiyel olarak daha elverişli bir düzenleyici ortama yol açabilir.

Ripple için bir zafer, yıllardır kendisini rahatsız eden düzenleyici belirsizlik olmadan çalışabileceği için işine bir destek sağlayabilir. Bu durum, sınır ötesi ödeme çözümleri gibi ürünlerinin daha fazla benimsenmesine ve şirketin daha da büyümesine yol açabilir. Özetle, SEC davasında Ripple için kazanılacak bir zafer, daha geniş kripto piyasaları için önemli sonuçlar doğurabilir. Dijital varlıkların düzenleyici statüsünün netleştirilmesi de muhtemelen yatırımcıların kripto paralara olan güvenini artıracaktır.

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