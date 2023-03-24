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Bitcoin fiyatı Haziran ayından bugüne gelen kayıplarını telafi etmiş olsa da altcoinler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Terra ve UST çöküşü tek başına 40 milyar dolarlık ekosistemi yok etti. Dolaylı etkileriyle kripto para piyasalarından yüz milyarlarca doları buharlaştırdı. Ve halen LUNA Coin talep görüyor, popüler borsalarda milyonlarca dolar hacme ulaşıyor.

LUNA Coin Geleceği

LUNA Coin kripto para yatırımcılarına korkuyu satın almakla felaketi satın almak arasındaki farkı yaşatarak gösterdi. Birçok yatırımcı ani fiyat düşüşünün fırsat olduğunu ve fiyatın hızla 20 dolar seviyelerini aşacağını düşünerek 3-2 dolardan LUNA aldı. Fiyatı 1 dolara düştüğünde daha fazla aldılar ve bu 0,01 dolarlara kadar devam etti. Maliyet düşürdüğünü zanneden yatırımcılar aslında ana paralarını yakıyordu. Bunu anlamaları biraz vakit aldı.

Sonrasında LUNA Coin yönetimi ve özellikle Terra kurucusu Do Kwon birden fazla devlet tarafından dolandırıcılıkla suçlanmaya başladı. Kwon aslında UST benzer bir stablecoin faciasını daha önce yaşamıştı ve bunu saklayarak ikinci projesini Terra ile piyasaya sürdü. İstikrarlı fiyaskolar zincirinde bu sefer kayıp 40 milyar doları aşmıştı. Üstelik Terra özelinde birçok usulsüzlük de yapmıştı. Kwon önce iddiaları reddetti, sonra ortadan kayboldu ve dün Karadağ’da sahte kimlikle yakalandı. Tıpkı diğer popüler dolandırıcılar, kaçaklar gibi. Arnavutluk, Karadağ bu bölgeler Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer’in de saklandığının düşünüldüğü yerlerdi.

Tüm bu yaşananlardan sonra LUNA Coin kurucusu hapiste, yönetimi yargılanan ve tarihe gömülmek için vaktini bekleyen bir altcoin gibi görünüyor. Elbette geleceği göremediğimiz için kesin olarak fiyatı sıfıra gidecek diyemeyiz. Ancak durum buyken Terra’nın hayallerine ulaşma ihtimali de pek mantıklı değil gibi görünüyor.

LUNC Coin Yorum

Terra çöktüğünde LUNA mağdurları bir Discord kanalında toplantı ve Terra Asilerini kurdu. Mağdurlardan oluşan bu grubun içinde yazılımdan anlayan, nitelikli birçok isim vardı. Sonrasında Terra Classic ağını ayağı kaldırmak için çeşitli adımlar atıldı. Yakım mekanizması getirildi. Cosmos ile yeniden köprüler kuruldu. Hayalet ağda yeni uygulamaların yayına girmesi sağlandı. Ancak Terra ekosistemi bir nükleer savaştan çıkmış gibi. Aradan geçen 9 aya rağmen ağdaki aktif uygulamaların sayısı çok az. Spekülatif hareketler beklentisi dışında LUNC Coin talebi oldukça düşük. LUNC Coin’in kaderi Terra Asilerinin çabalarına bağlı olacak. Bu noktada Do Kwon ile ayrı düşünülebildiği için LUNC Coin daha iyi performans gösterebilir.

Kısa vadede 0,000123 dolar desteğinin korunduğu senaryoda fiyat 0,000144 dolar bölgesini hedefleyebilir. Düşüş trendinin sona ermesi için 0,00013 dolar üstü kapanışlara ihtiyaç var. Kritik bölge 0,00012 dolar seviyesidir altında kapanışlar çok daha büyük kayıpları tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.