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LUNA iflas ettiğinde 40 milyar dolarlık bir ekosistem yerle bir oldu. Mayıs ayından önce Terra en gözde ekosistemler arasındaydı. LUNA ise UST arasındaki ilişki blockchainin yerel tokeni LUNA’nın etkileyici bir fiyat büyümesi yaşamasına neden olmuştu. Bu durum UST dolar sabitliğini kaybettiğinde bile yatırımcıların daha düşük fiyattan LUNA alma motivasyonu oldu. Fiyat aralıksız düştü ve %99,99’luk kayıp senaryosu gerçek oldu. Ancak Terra ağına inanan insanların sayısı azalsa da bunlar yok olmadı. Terra Asileri (Terra Rebels) doğdu.

LUNC Son Durum

Terra Rebels üyesi ve Terra Classic çekirdek geliştiricisi Raider70, geliştiricilerin Terra Classic v23 yükseltmesini kullanıma sunduklarını söylüyor. Topluluk üyesi Classy (@ClassyCrypto_) bunu bugün bir tweet ile duyurdu ve geliştiriciden gelen bir Discord mesajını paylaştı. Raider70, V23 yükseltmesinin Edward Kim ve harici bir geliştirici ekibinin IBC kanallarını yeniden açtığında teslim edildiğini söyledi. Geliştirici, Terra Classic ağını LUNAv2 de dahil olmak üzere diğer Cosmos zincirleriyle aynı seviyeye getirecek olan yükseltmenin hala üzerinde çalışıldığını söyledi.

Ekim ayında Raider70’in V23 yükseltmesinin Terra Classic ağını CosWasm yükseltmesiyle tamamen Cosmos’la birlikte çalışabilir hale getireceğini söylediğini hatırlayın. Ancak, şimdi tam birlikte çalışabilirlik için ayrı yükseltmelere ihtiyaç var. Daha önce bildirildiği gibi, Terra Rebels ücretli bir çalışma modeline geçti. Sonuç olarak, geliştiriciler parite yükseltmeleri için bütçe üzerinde çalışmayı bitirdiklerinde bir topluluk havuzu harcama teklifi görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Terra Rebels (Terra Asileri) Rebel Station’ı Terraform Labs’ın altyapısından bağımsız hale getirmek için 937,5 milyon Terra Luna Classic (LUNC) aldı. Şimdiye kadar, fonlar topluluk içinde tartışma konusu oldu. Özellikle, tam Cosmos birlikte çalışabilirliği ile Terra Classic topluluğu üyeleri, Cosmos ekosistemi içindeki LUNC varlıkları için yeni kullanım durumları bulabilirler. Bunun nedeni, diğer zincirlerdeki geliştiricilerin, gelişmekte olan topluluğu çekmek için tokenin wrapped bir versiyonunu kabul etmek üzere inşa edebilmeleridir. Bununla birlikte, teknolojik parite, geliştiricilerin LUNAv2 için merkezi olmayan uygulamaları klasik zincirde kolayca dağıtmasına olanak tanıyacaktır.

Terra Asileri (Terra Rebels)

Tobias Andersen (Zaradar), Terra Classic ekosistemini ve zincirini yeniden canlandırma fikrini ilk olarak 2022 Mayıs’ında veya civarında ortaya atan kişidir. Bu fikir çöküşün ortasında bir gece ortaya atıldı. Ertesi gün Zaradar, ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun Terra’nın küllerinden doğacağına inanan topluluk üyeleriyle bir yolculuğa çıktı. Terra Rebels GitHub(GH) reposunu oluşturdu ve TerraForm Labs(TFL)’den Klasik çekirdek protokolünü çatalladı. Bu süre zarfında ve belki de daha öncesinde Edward Kim (ek826) ve Matthew Western (Raider70) ile TFL GH’de depeg olayının birçok yönünü ve zinciri yeniden canlandırma olasılıklarını ele alan tartışmalar yaptı.

Zaradar, tartışmaları sırasında bir noktada ve zamanda, başlangıçta insanları bir araya getirmekten başka bir amaçla oluşturulmamış bir discord sunucusuna rastladı. Depeg nedeniyle oluşmaya başlayan ve hala da oluşmakta olan yeni bir topluluk için bir yer. İnsanlar daha yeni başarısızlığa uğramış bir ekosistemi satın almak gibi son derece yüksek riskli bir kumar oynayarak “aping in” ya da “full degen” oldular. Topluluk hızla büyüdü, ilk yirmi dört saatte yüzün üzerinde kişi sunucuya katıldı. İlk üyeler diğerlerini çekmek ve yeni oluşumun haberini henüz farkında olmayanlara yaymak için çalışıyor, herkes bir sığınak sağlamak için birlikte çalışıyordu. İlk günler dostluk ve eğlenceden başka bir şeyle dolu değildi, herkes olayların farklı yönlerini tartışmak için bir araya geliyordu. Haber döngüleri, memler ve o ilk günler ve haftalar olan genel kaos.

Sunucunun kuruluşundan yaklaşık üç hafta sonra Do kwon, V1 Luna ekosistemini terk etme ve V2’de yeniden başlatma kararı aldı ve hodler’lara ellerindeki tüm tokenler için V2 zincirinde bir airdrop teklif edildi. Zincirin yeniden başlatılmasına karar veren oylama en iyi ihtimalle tartışmalıydı. Aynı döneme yakın bir zamanda, sunucuda programlama, programlama donanımı ve diğer ilgili konulara odaklanan bir tartışma düzenlendi. Birçok kişiyi hayrete düşüren sunucu, programlama ve kodlama alanında zengin bir bilgi ve deneyime ev sahipliği yapıyordu. Yine de teknik bilgiye sahip olmayanların Python, C++, Rust ve diğer dillere odaklanan tartışmalardan sıkılmaları uzun sürmedi.

Artık teknik isimlerin Terra geleceği hakkındaki tartışmaları “Dev Discussions” isimli yeni açılan kanalda devam edecekti. Özellikle kanaldaki çok çeşitli geliştiricilerin bir araya gelip teknik alanlardaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için bir kanal. Kanalın oluşturulmasından kısa bir süre sonra, konuşmalar geliştirici grubunun artık klasikleşmiş olan ekosistemi yeniden canlandırmak için neler yapabileceğine odaklanmaya başladı. Zaradar tarafından sunucuya katılmaları istenen Ed ve Raider da konuşmalara katıldı. Henüz yeni tanışmış olan bu kişilerin organize olmaya başlamaları, tartışmalarının sadece konuşmadan eyleme dönüşmesi çok uzun sürmedi. Bu ilk küçük eylemler blockchain alanında az görülmüş bir şeyi başlattı.

Zinciri restore etmeye yönelik ciddi konuşmaların başlamasından kısa bir süre sonra grup, discord sunucusunda bir AMA düzenlemek üzere bir araya geldi. O sırada hala 600 civarında üyesi olan bir topluluğa seslendiler. Bu AMA sırasında Zaradar, Ed, Raider ve diğerleri zinciri yeniden canlandırmak için atılacak ilk adımların ana hatlarını çizdiler ve Terra Rebels’ın nasıl çalışacağına dair ilk yapıyı ortaya koydular. Terra Rebels ilk olarak kuruluş kararlarını almak için “Takım Liderleri “nden oluşan bir yönlendirme grubu (SG) kullandı. Zinciri yeniden canlandırmanın ilk adımları, topluluk genelinde hala tartışmalara kilitlenmiş olan staking, yönetişim ve yakma vergisinin kodlanmasının yeniden başlatılmasıydı. Bu ilk adımlar arasında, gönüllü bireylerden oluşan yeni organizasyonun, zinciri tekrar rayına oturtmak, istikrar ve özerkliğe doğru ilerlemek için ilk adımları özetleyen bir whitepaper yayınlamasına da karar verildi.

Terra Asileri (Terra Rebels) böylece doğru ve faaliyetlerine başladı. Yani bir grup mağdur topluluğunun içindeki teknik yeterliliğe sahip bir avuç insan “ekosistemi onarmak” için çabalamaya başladı.

Ekipler organik olarak oluşuyordu: Classic-core, Classic-core-interop, Administration, Marketing ve Operations, ellerinden geldiğince yardım etmek için discord sunucusuna gelen gönüllü kişilerden oluşuyordu. Bu sırada onarıma dair yapılabilecekler tartışılıyordu. Bir borsanın, o zamanlar internetteki rastgele bireylerden başka bir şey olmayan, kollarını sallayan ve duyulmak için bağıran bir şeye güvenmesini sağlamak küçük bir şey değildi. Fakat bunu başardılar, Binance gibi bir dev ekibin yakım önerisine tam olarak istedikleri gibi olmasa da destek vermeyi kabul etti.

Terra Rebel GitHub reposunun Luna Classic ekosistemi için kanonik repo olması için oylama yaptı ve artı Do Kwon ve ekibinden sıyrılmak için ekip daha büyük bir motivasyonla çalışıyor. Eğer bu ekip Terra ağını Terra Classic olarak yaşatmaya ve büyütmeye devam edebilirse kripto tarihinin en ilginç hikayelerinden birini yazmış olacaklar.

LUNC Geleceği

İleriye dönük olarak, doğrulayıcılar ve topluluk için yazılım istemcileri sunmaya devam edilecek. Yönetişim tekliflerinin geçmesiyle birlikte topluluk talep ettikçe temel protokol çalışmalarına odaklanılacak. Katman 2 dapp ekosistemini oluşturarak zincire daha fazla fayda sağlamak. Anlık işlevi ne olursa olsun, Terra Rebels zincirin destekçileri ve koruyucuları olarak mücadeleye devam etmek ana amaçları. Terra Asileri (Terra Rebels) uluslararası bir organizasyon olarak faaliyet göstermek için yasal altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. Böylece gönüllü bir organizasyondan, TR’nin temel protokol çalışmaları için tahminler ve teklifler sunacağı bir modele geçmiş olacaklar.

Eğer Terra Asileri bunu başarabilirse blockchain alanında daha önce hiç denenmemiş ölçekte bir çabayla tamamen topluluğun elinde bir blockchain oluşturacaklar. Bu çaba bana Dünya Gazetesi çalışanlarının kendi çabalarıyla “çalışanların gazetesi” olarak platformlarını devam ettirdiği hikâyeyi hatırlatıyor. Terra’nın gönüllü ekibinin sermaye olarak kullanabilecekleri tazminatları bile yok ancak bunu başarabilirlerse gerçekten büyük bir iş başarmış olacaklar. LUNC son derece spekülatif, az sayıda iyi niyetli gönüllü Asiler olsa da çok fazla spekülatör onların içlerinde. Bundan dolayı LUNC yatırımınızın Terra Classic içindeki temizlenemeyen kötü aktörler nedeniyle sizi daha fazla kayba itebileceğini de bilmelisiniz.