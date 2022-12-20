Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Da Oldu! Dev Kripto Para Borsası O Altcoin’in Gerisine Düştü

Bu Da Oldu! Dev Kripto Para Borsası O Altcoin’in Gerisine Düştü

2021'de halka arz olan kripto para borsası Coinbase'in hisselerindeki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Bu düşüş kripto para borsasının piyasa değeri bakımından popüler altcoin'in gerisine düşmesine neden oldu.
14:15
20 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021’de halka arz olan kripto para borsası Coinbase (NASDAQ:COIN) bu yıl büyük oranda değer kaybederken borsanın hisselerindeki düşüşün devam ettiği görülüyor. Borsanın hisseleri, geçen yıl Nisan ayındaki ilk listelemeden bu yana yüzde 90 oranında düşerek 19 Aralık’ı 35,17 dolardan kapattı.

O Altcoin’in Gerisine Düştü

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 7.98 milyar dolar seviyesinde. Buna karşılık en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin’in (DOGE) piyasa değeri ise 9.81 1 milyar dolar. Bu, piyasa değeri bakımından Coinbase’in Dogecoin’in altına düştüğünü gösteriyor. Coinbase’in bu durumu, yüksek volatiliteli ABD hisse senedi piyasası ve kripto para piyasasının neden olduğu darbelerin bir sonucu.

Bunun da ötesinde, kripto para borsası FTX‘in çökerek iflas bayrağını çekmesi ve Binance’in durumuna ilişkin belirsizlikler gibi son gelişmeler, kripto para borsalarına ve şirketlerine dönük yatırımcı duyarlılığında önemli ölçüde sarstı. Sonuç olarak, pek çok kripto para yatırımcısı fonlarını borsalardan çıkarıp kendi kendine saklamaya başladı.

Her şeye rağmen Coinbase’in yaşananlardan en çok etkilenenler arasında yer almaya devam ettiği görülüyor. Borsa, yaklaşık bin 200 kişiye karşılık gelen iş gücünü yüzde 18 oranında azalttı. Bu gelişme üzerine değerlendirmede bulunan kripto para ticaret şirketi Dexterity Capital’in ortağı Michael Safai şunları söyledi:

Coinbase’in durumu kripto para piyasasının kaderine bağlı. Dogecoin’in makro ile gerçek bir bağlantısı yok, bunun yerine neredeyse öncelikle manşetler ve spekülasyonlarla yönlendiriliyor.

Dogecoin Bir Kez Daha Yükseldi

Dogecoin, 2022’deki sert kripto kışına rağmen haberlerde yer almaya, manşet olmaya devam etti. Bununla birlikte, DOGE fiyat hareketlerinin büyük bir kısmı ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilişkili. Dogecoin topluluğu, Musk’ın günün birinde DOGE ile ödemeleri Twitter’a entegre edeceğini umarak altcoin’e akın ediyor. Bununla birlikte, bazı piyasa analistleri köpek temalı kripto parada hala önemli bir kullanım alanı bulamadığına dikkat çekerek yatırımcıları uyarıyor.

Kripto para yatırım şirketi Satori Research’ün CEO’su Teong Hng, “Dogecoin, ağır sıklet şampiyonu olma yolunda kendi derecesinin üzerinde kendine yumruk atan basit, anlaşılır bir şakadan ibaretti” diyerek altcoin’in oldukça yüksek bir spekülatif varlık olmasına durumuna dikkat çekti.

Öte yandan Coinbase geçtiğimiz günlerde kripto para sektörüne yönelik düzenleyici beklentilerini açıkladığı bir belge yayımladı. Kripto para borsası, önümüzdeki yıl 2023’te kripto paraların düzenlenmesi konusunda önemli ilerleme kaydedilmesini bekliyor. Coinbase, ABD Kongresi’nin CFTC ve SEC‘i kripto para sektöründeki sorumlulukları konusunda kategorilendirme yapmaya zorlamasını talep etti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Analistten Kritik Dogecoin Yorumu: Bunu Bekliyorum!
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Analistten Kritik Dogecoin Yorumu: Bunu Bekliyorum!
VISA Vay Canına Dedirtti! Kripto Paraların Geleceği!
VISA Vay Canına Dedirtti! Kripto Paraların Geleceği!
Usta Analistten Bitcoin İçin “2 Yukarı 2 Aşağı” Analizi!
Usta Analistten Bitcoin İçin “2 Yukarı 2 Aşağı” Analizi!
LUNC Geleceğine Dair En Kapsamlı İnceleme! Terra Asilerinin Doğuşu!
LUNC Geleceğine Dair En Kapsamlı İnceleme! Terra Asilerinin Doğuşu!
Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ekranlara Sığmayacak Mum Uyarısı!
Tecrübeli Analistten Bitcoin İçin Ekranlara Sığmayacak Mum Uyarısı!
Coinbase CEO’suna Göre Kripto Para Düzenlemeleri Bu Şekilde Olmalı!
Coinbase CEO’suna Göre Kripto Para Düzenlemeleri Bu Şekilde Olmalı!
Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!
Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!
Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!
Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022