2021'de halka arz olan kripto para borsası Coinbase'in hisselerindeki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Bu düşüş kripto para borsasının piyasa değeri bakımından popüler altcoin'in gerisine düşmesine neden oldu.

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2021’de halka arz olan kripto para borsası Coinbase (NASDAQ:COIN) bu yıl büyük oranda değer kaybederken borsanın hisselerindeki düşüşün devam ettiği görülüyor. Borsanın hisseleri, geçen yıl Nisan ayındaki ilk listelemeden bu yana yüzde 90 oranında düşerek 19 Aralık’ı 35,17 dolardan kapattı.

O Altcoin’in Gerisine Düştü

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 7.98 milyar dolar seviyesinde. Buna karşılık en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin’in (DOGE) piyasa değeri ise 9.81 1 milyar dolar. Bu, piyasa değeri bakımından Coinbase’in Dogecoin’in altına düştüğünü gösteriyor. Coinbase’in bu durumu, yüksek volatiliteli ABD hisse senedi piyasası ve kripto para piyasasının neden olduğu darbelerin bir sonucu.

Bunun da ötesinde, kripto para borsası FTX‘in çökerek iflas bayrağını çekmesi ve Binance’in durumuna ilişkin belirsizlikler gibi son gelişmeler, kripto para borsalarına ve şirketlerine dönük yatırımcı duyarlılığında önemli ölçüde sarstı. Sonuç olarak, pek çok kripto para yatırımcısı fonlarını borsalardan çıkarıp kendi kendine saklamaya başladı.

Her şeye rağmen Coinbase’in yaşananlardan en çok etkilenenler arasında yer almaya devam ettiği görülüyor. Borsa, yaklaşık bin 200 kişiye karşılık gelen iş gücünü yüzde 18 oranında azalttı. Bu gelişme üzerine değerlendirmede bulunan kripto para ticaret şirketi Dexterity Capital’in ortağı Michael Safai şunları söyledi:

Coinbase’in durumu kripto para piyasasının kaderine bağlı. Dogecoin’in makro ile gerçek bir bağlantısı yok, bunun yerine neredeyse öncelikle manşetler ve spekülasyonlarla yönlendiriliyor.

Dogecoin Bir Kez Daha Yükseldi

Dogecoin, 2022’deki sert kripto kışına rağmen haberlerde yer almaya, manşet olmaya devam etti. Bununla birlikte, DOGE fiyat hareketlerinin büyük bir kısmı ünlü milyarder Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ilişkili. Dogecoin topluluğu, Musk’ın günün birinde DOGE ile ödemeleri Twitter’a entegre edeceğini umarak altcoin’e akın ediyor. Bununla birlikte, bazı piyasa analistleri köpek temalı kripto parada hala önemli bir kullanım alanı bulamadığına dikkat çekerek yatırımcıları uyarıyor.

Kripto para yatırım şirketi Satori Research’ün CEO’su Teong Hng, “Dogecoin, ağır sıklet şampiyonu olma yolunda kendi derecesinin üzerinde kendine yumruk atan basit, anlaşılır bir şakadan ibaretti” diyerek altcoin’in oldukça yüksek bir spekülatif varlık olmasına durumuna dikkat çekti.

Öte yandan Coinbase geçtiğimiz günlerde kripto para sektörüne yönelik düzenleyici beklentilerini açıkladığı bir belge yayımladı. Kripto para borsası, önümüzdeki yıl 2023’te kripto paraların düzenlenmesi konusunda önemli ilerleme kaydedilmesini bekliyor. Coinbase, ABD Kongresi’nin CFTC ve SEC‘i kripto para sektöründeki sorumlulukları konusunda kategorilendirme yapmaya zorlamasını talep etti.