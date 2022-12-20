100 milyon dolarlık geri alım duyuruldu. Peki bu token fiyatını nasıl etkileyecek. Yatırımcıların bilmesi gereken detay ne?

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Kripto para piyasaları zor günler yaşıyor ancak popüler projeler 2023 yılına dair planlarını duyuruyor. Süreçte ayakta kalabilenler topluluğu için önemli adımlar atıyor. Bugün yapılan duyuru önümüzdeki yıl için ciddi bir buyback müjdeledi. Altcoinin piyasa değeri sadece 600 milyon dolar ve geri alım için açıklanan rakam 100 milyon dolar. Peki önümüzdeki yıl bu kripto parayı neler bekliyor?

BitDAO (BIT) Neden Yükseliyor?

BitDAO, DAO’nun sermaye dağıtım stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki yılın başından itibaren 100 milyon dolarlık bir geri alım düşünüyor. Plan, Pazartesi günü DAO‘ya sunulan bir yönetişim önerisinde yer alıyor. Bu teklif, BitDAO’nun hedef günlük satın alma miktarını gelecek yıl 1 Ocak’tan itibaren 50 gün boyunca USDT cinsinden 2 milyon dolar olarak belirlemesini öngörüyor. Onaylanması halinde DAO, önerilen 50 günün sonunda BIT Token almak için 100 milyon dolar harcayacak. Öneri aynı zamanda önceki geri alım planlarının bir uzantısıdır.

Önerilen geri alım, BitDAO’nun dahili sermaye dağıtımını teşvik etme çabalarının bir parçası. 2021 yılında başlatılan BitDAO, DeFi protokolleri etrafında inşa edilen diğer DAO’lardan farklıdır. Bunun yerine BitDAO, hibeler aracılığıyla web3 tabanlı araştırma ve geliştirmeyi desteklemeyi amaçlayan bir yatırım DAO’sudur. DAO ayrıca kendi projelerini geliştirmeye başladı ve 2023’te Mantle adlı bir Ethereum Layer 2 ağı yayınlamayı planlıyor. Geri alım için gerekli fon, BitDAO‘nun yarısı kendi yerel bit token’ında bulunan 1,7 milyar dolarlık hazinesinden sağlanacak. Bu nedenle, DAO’nun kendi yerel tokenindeki varlıklarının yüzdesi, geri alım döneminin sonunda – eğer topluluk planı kabul ederse – artacaktır.

2023 Yılında Uçabilir Mi?

BitDAO, Uniswap’in ardından en büyük ikinci DAO hazinesine sahiptir. DAO’nun rezervinde şu anda 326 milyon dolar değerinde ETH ve 410 milyon dolar değerinde USDT ve USDC stablecoinleri bulunuyor. Önünüzdeki yıl 100 milyon dolarlık BIT Token’i toplamasıyla birlikte daha fazla yatırımcı bu token için alım yönlü pozisyon düşünebilir. Teklifin onaylanmasının ardından bugün gelen %3’lük yükselişten daha büyük bir hareket görmemiz muhtemeldir.

BNX kısa süre önce yaşadığı problem nedeniyle bir geri alım planı hazırladı ve 50 dolar seviyesine düşen fiyat dün yeniden 75 doların üzerine çıktı.

Fakat BitDAO özelinde unutulmaması gerekilen önemli bir detay var. Önümüzdeki yıl boyunca kilidi açılacak tokenler nedeniyle altcoinin kilitsiz arzı 6,6 milyar seviyesinden 8,87 milyara çıkacak.