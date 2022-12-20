Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


2023 Müjdesi Geldi! Bu Kripto BuyBack Yapacak!

100 milyon dolarlık geri alım duyuruldu. Peki bu token fiyatını nasıl etkileyecek. Yatırımcıların bilmesi gereken detay ne?
18:05
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları zor günler yaşıyor ancak popüler projeler 2023 yılına dair planlarını duyuruyor. Süreçte ayakta kalabilenler topluluğu için önemli adımlar atıyor. Bugün yapılan duyuru önümüzdeki yıl için ciddi bir buyback müjdeledi. Altcoinin piyasa değeri sadece 600 milyon dolar ve geri alım için açıklanan rakam 100 milyon dolar. Peki önümüzdeki yıl bu kripto parayı neler bekliyor?

BitDAO (BIT) Neden Yükseliyor?

BitDAO, DAO’nun sermaye dağıtım stratejisinin bir parçası olarak önümüzdeki yılın başından itibaren 100 milyon dolarlık bir geri alım düşünüyor. Plan, Pazartesi günü DAO‘ya sunulan bir yönetişim önerisinde yer alıyor. Bu teklif, BitDAO’nun hedef günlük satın alma miktarını gelecek yıl 1 Ocak’tan itibaren 50 gün boyunca USDT cinsinden 2 milyon dolar olarak belirlemesini öngörüyor. Onaylanması halinde DAO, önerilen 50 günün sonunda BIT Token almak için 100 milyon dolar harcayacak. Öneri aynı zamanda önceki geri alım planlarının bir uzantısıdır.

Önerilen geri alım, BitDAO’nun dahili sermaye dağıtımını teşvik etme çabalarının bir parçası. 2021 yılında başlatılan BitDAO, DeFi protokolleri etrafında inşa edilen diğer DAO’lardan farklıdır. Bunun yerine BitDAO, hibeler aracılığıyla web3 tabanlı araştırma ve geliştirmeyi desteklemeyi amaçlayan bir yatırım DAO’sudur. DAO ayrıca kendi projelerini geliştirmeye başladı ve 2023’te Mantle adlı bir Ethereum Layer 2 ağı yayınlamayı planlıyor. Geri alım için gerekli fon, BitDAO‘nun yarısı kendi yerel bit token’ında bulunan 1,7 milyar dolarlık hazinesinden sağlanacak. Bu nedenle, DAO’nun kendi yerel tokenindeki varlıklarının yüzdesi, geri alım döneminin sonunda – eğer topluluk planı kabul ederse – artacaktır.

2023 Yılında Uçabilir Mi?

BitDAO, Uniswap’in ardından en büyük ikinci DAO hazinesine sahiptir. DAO’nun rezervinde şu anda 326 milyon dolar değerinde ETH ve 410 milyon dolar değerinde USDT ve USDC stablecoinleri bulunuyor. Önünüzdeki yıl 100 milyon dolarlık BIT Token’i toplamasıyla birlikte daha fazla yatırımcı bu token için alım yönlü pozisyon düşünebilir. Teklifin onaylanmasının ardından bugün gelen %3’lük yükselişten daha büyük bir hareket görmemiz muhtemeldir.

BNX kısa süre önce yaşadığı problem nedeniyle bir geri alım planı hazırladı ve 50 dolar seviyesine düşen fiyat dün yeniden 75 doların üzerine çıktı.

Fakat BitDAO özelinde unutulmaması gerekilen önemli bir detay var. Önümüzdeki yıl boyunca kilidi açılacak tokenler nedeniyle altcoinin kilitsiz arzı 6,6 milyar seviyesinden 8,87 milyara çıkacak.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Analistten Kritik Dogecoin Yorumu: Bunu Bekliyorum!
30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Analistten Kritik Dogecoin Yorumu: Bunu Bekliyorum!
LUNC Geleceğine Dair En Kapsamlı İnceleme! Terra Asilerinin Doğuşu!
LUNC Geleceğine Dair En Kapsamlı İnceleme! Terra Asilerinin Doğuşu!
Bu Da Oldu! Dev Kripto Para Borsası O Altcoin’in Gerisine Düştü
Bu Da Oldu! Dev Kripto Para Borsası O Altcoin’in Gerisine Düştü
Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!
Avax Coin Kaç TL? Avax’ta Yaşana Son Gelişmeler Büyük Soru İşaretleri Yaratabilir!
Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!
Nam Salan Analist “Sert Düşecekler” Diyerek Dogecoin (DOGE) ve Bu 2 Altcoin İçin Uyardı!
Küresel Araştırma Şirketinin Kurucusu Bitcoin İçin Uyarıp 2 Seviye Verdi: En Az Yüzde 20
Küresel Araştırma Şirketinin Kurucusu Bitcoin İçin Uyarıp 2 Seviye Verdi: En Az Yüzde 20
Dikkat! Vitalik Buterin’den Kripto Para Alanında Üç Fırsat Önerisi!
Dikkat! Vitalik Buterin’den Kripto Para Alanında Üç Fırsat Önerisi!
Dört Yıldır Uyuyan Balina Uyandı: Bu Altcoinde 27 Milyon Dolarlık Transfer!
Dört Yıldır Uyuyan Balina Uyandı: Bu Altcoinde 27 Milyon Dolarlık Transfer!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022