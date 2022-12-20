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XRP ve ETH Arasındaki Gerilim Tırmanıyor! Vitalik Özür Dilesin!

Ripple bindiği dalı kesiyor, Ethereum kurucusu ise yaptığı açıklamayla onları çıldırtmayı başardı.
18:35
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en büyük altcoinler arasında devam eden bir tartışma var ve yönetiler eliyle devam ediyor. Peki kim haklı? Vitalik Buterin neden Ripple (XRP) ile uğraşıyor? Kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği Ripple davasıyla bu tartışmanın nasıl bir bağlantısı var? Ripple yöneticileri neden Bitcoin’in kuyusunu kazıyor?

XRP ve ETH Kavgası

Ripple CTO’su David Schwartz, Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin‘i Ripple’ın XRP‘sini yanlış tanıttığı için eleştirdi. Schwartz, Buterin’i Ripple ve XRP arasındaki ayrımı anlamadığı ya da bilmiyormuş gibi davrandığını söylüyor. Peki ayrı şeyler mi? Buna da değineceğiz. Vitalik Buterin yakın zamanda katıldığı bir Podcast programında şunları söyledi;

“XRP, Bitcoin ve Ethereum’un Çinliler tarafından kontrol edildiğini iddia ettiği için özür dilemedi.”

Ripple cephesinden bu konuda şöyle bir açıklama geldi;

“Bunca zaman geçti ve hala Ripple’ın bir şirket, XRP’nin ise dijital bir varlık olduğunu anlamıyor ya da anlamamazlıktan geliyor. XRP’nin bir şeyler söyleyebileceğine inanıyor.”

Ripple avukatları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na karşı yasal savunmasının bir parçası olarak, Bitcoin ve Ethereum’un Çin kontrolü altında olduğunu iddia etti.

Ripple ve XRP Farklı Mı?

Aslında değil, eğer kripto paralarla uzun süredir ilgileniyorsanız Ripple yöneticilerinin bir sabah uyanıp Ripple ve XRP farklı şeylerdir dediğini hatırlamanız gerekir. Peki o tarihe kadar neydi? İnsanlar neden XRP satın alıyordu? Bu tıpkı Ethereum ve ETH farklı şeydir demek gibi bir şey. Elbette Ethereum bir kurumu temsil ediyor ve ETH onun yerel kripto varlığı. Aynı şekilde Ripple bir şirket ve XRP de onun yerel tokeni. İnsanlar XRP satın alırken Ripple’ın başarılarının XRP token fiyatını etkileyeceği beklentisiyle aldı. Doğal olarak XRP bir menkul kıymettir. Fakat Ripple yöneticileri bindiği dalı keserek Bitcoin ve Ethereum aleyhine propaganda yapmaya devam ediyor. Son 1 yılda Ripple yöneticilerinin Bitcoin aleyhine çok fazla açıklama yaptığını gördük hatta geçtiğimiz yıl BTC madencilerinin çevreye verdiği zarar odaklanan gruplara lobicilik faaliyeti için para akıttığı da ortaya çıktı.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, geçtiğimiz günlerde topluluğun ve XRP’nin teknik bir değeri olmadığını iddia etti. Projenin uzun geçmişine rağmen, birçok kişi hala Ripple ve XRP arasındaki bağlantıdan emin değil. Ripple, işletmeler ve kurumlar için yazılım, kripto çözümleri ve ödeme altyapısı geliştiren bir şirkettir. XRP Ledger (XRPL) olarak bilinen açık kaynaklı, merkezi olmayan blockchain teknolojisinin kripto para birimidir. Son olarak tek bir soru bu kaosun çözümü için yeterlidir. XRP satışlarını kim yaptı ve elde ettikleri kazançla Ripple şirketini kim kurdu?

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