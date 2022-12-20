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  •   Uzmanlardan Kritik SHIB ve 90x Açıklaması! İşte Çarpıcı Rapor ve Çarpıcı Veriler!

Uzmanlardan Kritik SHIB ve 90x Açıklaması! İşte Çarpıcı Rapor ve Çarpıcı Veriler!

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler yatırımcının umudu olmaya devam ediyor. 
18:45
20 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, yakımlar, ortaklıklar ve yeni projeler yatırımcının umudu olmaya devam ediyor.

1 Dolar İçin 90x Gerekli: Mümkün mü?

Kripto para piyasası, 2022’de büyük krizler yaşadı. Bitcoin (BTC) hem makroekonomik şartlardan hem de sektörde yaşanan iflaslardan ötürü büyük darbe aldı. Bu süreçte, Shiba Inu ve DOGE gibi meme coin’ler de yerinde saymaya devam etti.  Ancak, DOGE ‘Musk Etkisi’ sayesinde sürpriz rallileri ile daha iyi bir performans sergiliyor. 2021’de Dogecoin, 100 milyar dolara yakın piyasa değeriyle yaklaşık 0,76 dolara ulaşarak 1 dolarlık fiyat sınırına yaklaştı. En iyi senaryoda, Shiba Inu’nun aynı piyasa değerine ulaşması için fiyatının yaklaşık 90 kat artması gerekir. SHIB’in 549.063.278.876.302’lik toplam arzı göz önüne alındığında, SHIB’in 1 dolara çıkması için  piyasa değerinin 549.06 trilyon dolara çıkması gerekir. Bu rakam, tüm küresel pazarın piyasa değerinin (80.814 trilyon dolar) yaklaşık yedi katıdır ve bu pek olası değildir.

Finbold analistlerine göre, bununla birlikte, SHIB’in 1 dolara ulaşmasının tek yolu, devasa arzının azaltılmasıdır. Şu anda, arzı azaltmanın en büyük yolu ise düzenli yakımlar. 11 Aralık’ta SHIB yakım oranı, %2.350 artış kaydetti. Balina alımları da devam ediyor. Ancak  SHIB’in fiyatı ivme kazanamadı.  Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX’in iflası ve ardından CEO’su Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasından bu yana Shiba Inu, ana hareketli ortalamalarının (MA) hiçbirinin üzerinde tutunamadı. SHIB, kritik destek seviyelerini kaybetti.  Shiba Inu, an itibariyle 0,000008394 dolardan işlem görüyor. SHIB, son 24 saatte %3,65, son bir haftada %5,65 ve son bir ayda ise %7,34 düşüş kaydetti. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, SHIB’in piyasa değeri 4,61 milyar dolar.

Shiba Inu’nun Neye İhtiyacı Var?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi.

Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

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