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Yatırımcılara Müjde! Ethereum Büyük Hedefine Ulaştı!

Kral altcoin önemli bir eşiği geçti. ETH yatırımcıları için artık gelecek daha parlak görünüyor.
19:05
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en büyük altcoin devasa piyasa değeriyle Ethereum (ETH)’dur. Altcoin kralı bu yıl önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Yıllardır üzerine çalıştıkları PoS konsensüs mekanizmasına geçiş sürecini Merge ile tamamladılar. O günlerde en fazla konuşulan şey ETH enflasyonuyla ilgiliydi. Yatırımcılara müjde, ilk büyük hedefe şimdilik ulaşıldı.

ETH Geleceği

Şu anda dolaşımda 120 milyon coin var ve bu rakam neredeyse Merge günü dolaşımda olan miktar kadar. Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki yaklaşık 1.000 ETH dışında arza yeni ETH eklenmedi. Birleşmenin gerçekleşmediği senaryoda ne olacaktı? Şimdiye kadar 1,3 milyar dolar değerinde 1,1 milyon ETH dolaşıma girecekti. Bu yeni arz daha fazla satış baskısını da beraberinde getirecekti. Ethereum arzı yılda %4’lük enflasyonist bir oranla neredeyse hiç durmadan artmaya devam edecekti.

Ethereum fiyatı bu noktada muhtemelen yaklaşık 500 dolar, belki de en fazla 750 dolar olurdu, çünkü piyasa tüm bu yeni arzı absorbe etmekte zorlanırdı. Ancak mevcut durumda son çeyrek verilerine göre yeni arz diye bir şey neredeyse yok. Enflasyon sıfıra indi ve Ethereum artık hiç enflasyona sahip değil. Para birimi, bu ayı döneminde bile sabit bir arza sahip ya da en azından bu çeyrek için öyleydi.

Ethereum Uzman Yorumu

Şimdiye kadar hepinizin bildiği gibi, bu ağ kullanımına bağlı olarak değişebilir, ancak ağ ücretleri şu anda 40 sent ve zaman zaman bu çeyrekte on sente bile düştü. Bu hala arzı sabit tutmak için yeterli, çünkü yeni ağ ücretleri mekanizmasının devreye girdiği Ağustos 2021’den bu yana bir yıldan fazla bir süre içinde 2,7 milyon ETH yakıldı. Şimdi boğa piyasalarının başladığı ve NFT’lerin yeniden hype yaşadığı günlerin geldiğini hayal edelim. Bu senaryoda ETH enflasyonu sıfırın da altına inecektir. Yani Ethereum deflasyonist bir hale girecek doğal olarak talep aynı kalsa bile ETH fiyatının artması gerekecektir.

ETH’deki bu istikrar çok yeni. Para birimi ayı sırasında aşağı yönde çok ürkekti, ancak artık yeni arz yok, bu yüzden önemli bir güç gösteriyor gibi görünüyor. Hala aşılması gereken bazı şeyler var, bu yüzden ayı aceleyle gitmeyecek. Muhtemelen çok fazla değişmeyecek olsa da, bazı yeni dinamikler ekleyebilecek olan staking kilidinin açılması var. Birinci çeyrekte piyasaya çıkabilecek MT Gox coinleri var. Bu kripto para piyasalarındaki paniği artıracaktır. Mart ayında kilidi açılacak ETH varlıklarından detaylı biçimde bahsetmiştik. Kabaca 15 milyon ETH için kilit açılışı olacak ve bu önemli bir satış baskısı oluşturacak.

Fakat;

  • PoS doğrulayıcılarının tamamı ETH varlıklarını satmak istemeyecektir. Yani 15 milyon ETH’nin bir kısmı yeniden doğrulayıcılar tarafından kilitlenecek.
  • Ethereum fiyatı bu gelişmeden etkilense bile yıllık eski %4 enflasyon oranına göre bu kilidi açılacak arz birkaç yıllık dönemde oldukça düşüktür.
  • Piyasaların toparlanmasıyla birlikte ETH deflasyonist günleri artık haftalara ve aylara çevirirse kilidi açılacak coinlerin piyasaya etkisi de önemli ölçüde azalacaktır.

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