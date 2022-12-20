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  •   Yeni LUNA Vakasından Jet Açıklama! Tekrar Stablecoin Başlatacağız, Bize Saldırıyorlar!

Yeni LUNA Vakasından Jet Açıklama! Tekrar Stablecoin Başlatacağız, Bize Saldırıyorlar!

Popüler bir altcoin son facianın ardından "dış güçler bize saldırıyor" söyleminden vazgeçmedi.
19:25
20 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aynı hataları yapıp farklı sonuçları beklemek çoğu zaman çevrenizdeki size güvenen insanlara da zarar verdi. Do Kwon ikinci kez bir algoritmik stablecoin projesi başlatmış ve hatasının bedelini 40 milyar dolar kaybeden kripto topluluğu ödemişti. Dolaylı etkileri çok daha fazlaydı ve şimdi LUNA benzeri bir çöküşün ardından aynı yolu izleyen bir WAVES görüyoruz.

USDN Çöktü

Waves blockchain platformunun kurucusu ve CEO’su Sasha Ivanov, Waves destekli stablecoin Neutrino USD’nin devam eden krizinin ortasında yeni bir stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyor. Waves’in kurucusu yeni stablecoin projesine dair ayrıntıları paylaşmadı ancak USDN tarafındaki problem çözülmeden bunu başlatmayacaklarını da söyledi.

“Yeni bir stabilcoin başlatacağım daha önce harekete geçirilmiş bir USDN durum çözüm planı var. Öncelikle mevcut sorunu ortadan kaldıracağız. En önemli şey insanları eninde sonunda bir bütün haline getirmek, buna odaklanalım.”

Neutrino USD, ABD dolarına sabitlenmiş Waves tarafından desteklenen algoritmik kripto teminatlı bir stablecoindir. Bu yıl birçok kez 1 doların altına düşen fiyat uzun süredir sabitliği yeniden yakalayamadı. USDN ilk büyük çöküşünü Nisan 2022’nin başlarında yaşamış ve 0,8 dolara kadar inmişti. Son olarak 0,53 dolara düştü ve yazı hazırlandığı sırada 0,58 dolardan alıcı buluyordu.

WAVES ve LUNA

USDN ile Terra’nın UST’si arasında ufak bir fark var. UST direkt olarak LUNA ile takas ediliyor ve bu şekilde ihraç, itfa ediliyordu. USDN ise daha karmaşık kripto borç, kripto rezerv teminatlı bir yapıya sahiptir. Güney Kore kripto borsa otoritesi Digital Asset eXchange Alliance’ın (DAXA) 8 Aralık’ta WAVES hakkında bir uyarı yayınlaması nedeniyle WAVES ve USDN ciddi kayıplar yaşamıştı. Stablecoin’in erimesiyle WAVES daha ciddi düşüşler gördü ve bu bir döngü olarak devam etti. Nihayetinde altcoin %30’un üzerinde eridi.

Waves daha sonra, “Waves Ekosisteminde temel bir sıkıntı olmamasına rağmen” Waves tokenini açığa satan bazı çevrelerin kasıtlı FUD yaydığını iddia etti. Tek sorun WAVES fiyatı 50 doları aşıp hızla düşmeye başladığında da aynı şeyi söylüyor olmaları. Açığa satış yapanlar herhalde fiyatın artık sıfıra gitmesini bekliyor? WAVES yazı hazırlandığı sırada 1,57 dolardan alıcı buluyor ve yatırımcıların daha fazla kayıp riskine karşın WAVES Coin’i daha detaylı incelemesi faydalı olabilir.

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