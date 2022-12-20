En büyük 10 kripto para arasında ve fiyatı muhtemelen önümüzdeki haftalarda yüzde 30 civarında düşecek. Peki ama neden? 3 neden var.

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En büyük kripto paralar arasında yer alıyor ve yüzde 30 hatta daha fazla kayıp yaşama riski bulunuyor. Bunun için de 3 gerekçe ortaya sunulabilir. Devam eden kripto kışının ortasında daha fazla kaybı göğüslememek için yatırımcıların bu tarz sinyalleri gözden kaçırmaması önemlidir. Farklı görüşler özellikle kripto kışının çetin geçtiği şu günlerde daha doğru adımlar atmanızı kolaylaştırır.

BNB Yorum

Binance kripto borsasının yerel tokenı olan BNB, teknik ve temel göstergelerin bir karışımına dayanarak önümüzdeki haftalarda önemli bir düşüş yaşayabilir. Teknik açıdan bakıldığında BNB, bir trend devam göstergesi olan çok aylık yükselen üçgen formasyonunun kırılma aşamasına geldi. Buna göre fiyat mevcut seviyeden yaklaşık %30 düşüşle 170 dolara kadar gerileyebilir. Şimdilik, BNB’nin düşüş hareketi, Mayıs 2022’deki Terra (LUNA) çöküşünün ardından görülen düşüşler de dahil olmak üzere yakın tarihte güçlü bir destek seviyesi olarak hizmet etmiş olan 222 dolar desteğinde durduruldu. Peki bu destek yine çalışır mı?

Popüler kripto analisti Wick, Bitcoin’in daha fazla düşmesi halinde BNB‘nin başının “büyük belada” olabileceğini söyledi. BNB ve BTC arasındaki günlük korelasyon katsayısı tarih boyunca pozitif oldu. Buna göre analist, hedefini 197 dolar olarak açıkladı. Temel bir perspektiften bakıldığında, BNB, ana platformu Binance’in artan yasal sorunları nedeniyle daha zayıf görünüyor. Binance, kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle ilgili potansiyel cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir. 2018 yılında açılan soruşturmayla ilgili bugünlerde daha fazla detay ortaya çıktı. Artık yakında somut bir dava görebiliriz. Bu da BNB fiyatının %30’luk potansiyel düşüşünü destekliyor.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Yazı hazırlandığı sırada Gemini borsası bakıma girdiği için yeniden düşüş başladı. Japonya Merkez Bankası tarafından atılan adımın ardından 16.300 dolardan seken Bitcoin akşam saatlerinde 17.000 doları geçmişti. BTC fiyatının yükselişe geçtiği her fırsatta yatırımcıları tedirgin edecek yeni bir gelişme oluyor. Buna ek olarak, FTX fiyaskosu da yatırımcılar arasında Binance borsasına karşı ciddi bir şüpheciliğe neden oldu. Birçok kişi, FTX gibi Binance‘ın de BNB’yi krediler için teminat olarak kullanmış olabileceğini düşünüyor. Binance bu tür söylentileri yalanlasa da, yaptığı açıklama BNB’nin düşüş trendini yakalamasına çok az yardımcı oldu.

Dahası, Nansen tarafından 13 Aralık’ta açıklanan verilere göre, artan belirsizlik müşterilerin bir hafta içinde 3,6 milyar dolar değerinde kripto para çekmesine neden oldu. Binance etrafındaki FUD ve FTX bağlantılı iflasların devam etme ihtimali kripto paraların önümüzdeki günlerde düşüşüne devam edebileceğini gösteriyor. Yani %30 düşmesi beklenen sadece BNB değil.