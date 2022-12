2023 yılı yaklaşırken The Economist dergisi yeni yıl öncesi yayınladığı kapak görseliyle tüm kripto dünyasını heyecanlandırdı.

The Economist dergisi, her yılın başında kehanet diye nitelendirilebilecek kapaklar ortaya çıkarıyor. Toplumun geneline bakıldığında ise bu kehanetlerin çoğunun doğru olduğu düşünülüyor ve bu da The Economist kapaklarını belki de daha önemli hale getiriyor.

2023 Kapağında Sürpriz Var

Geçtiğimiz yıllarda bir çok önemli yoruma ve kehanete konu olan The Economist dergisi kapakları şaşırtıcı bir biçimde bunların gerçekleşmesiyle birlikte daha da dikkat çeker bir hal aldı. Geriye dönüp baktığımızda ilk olarak 2020 yılının kapağından bahsedilebilir.

O dönem yayınlandığında, kapakta Covid-19 ile ilgili bazı şifrelerin verildiği düşünülmüştü. 2022 yılı ilk kapağında ise ABD ve Çin arasındaki ilişkiler, enerji kaynaklarına yapılan vurgu ve covid-19 sonrası yaygınlaşan aşılar kendilerine yer bulmuştu. Bunun yanı sıra kapakta kripto paralara da yer verilmişti.

2022 yılının son günlerine yaklaşırken 2023 öncesi ilk kapağı da yayınlandı. Bu yayınlanan kapakta yine bir çok detaya yer verilirken onlardan bir tanesi kripto para meraklıları ve dünya ekonomisi için heyecan verici nitelikte oldu.

Twitter üzerinden yayınlanan dergi kapağında bulunan Noel ağacının tam ortasında bulunan ve Ethereum’u simgelediği düşünülen sembol gönderi altında da bir çok yorum aldı. Kapak görseli sadece bununla da sınırlı kalmadı ve hemen altında yazan yazı da takipçilerin dikkatini çekti. Yazıda bulunan “THE NEW TECH” ibaresi takipçileri daha da heyecanlandırmış göründü. Tüm bunları bir araya getiren takipçiler şimdiden 2023’ün bir Ethereum yılı olabileceği hakkında konuşmaya başlamış görünüyor.

Bunun yanı sıra, hem Hristiyan teolojisinde hem Amish kültüründe sıkça kullanılan bir motif olan oktahedron Noel ağacında en sık kullanılan sembollerden birisi olarak da dikkat çekiyor. Oktahedronun evrensel ve koşulsuz sevgiyi sembolize ettiği düşünülüyor. Ethereum’un sembolünün de burdan esinlenildiği geçmişten günümüze konuşulanlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda Noel süslemelerinde de sıkça kullanıldığı biliniyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde sembolün gerçekten sadece Noel ağacında bir süs olarak mı yer aldığı yoksa Ethereum’u mu simgelediği 2023 yılı sonunda konuşulacakmış gibi görünüyor.

Gece Ve Gündüz Kadar Farklı

2021 yılına dönüp baktığımızda kripto paralar için hiç kuşkusuz sayısız zaferlerle geçen bir yıl olmuştu. Birbiri ardına gelen fiyat yükselişleri, market hacminin hiç durmayacakmış gibi büyümesi ve Kasım ayında gelen 69.000 dolarlık Bitcoin ATH’si tüm dünyayı etkisi altına almıştı. O dönemde yaşanan tüm gelişmeler Bitcoin’in 100.000 dolar ve hatta daha da yukarısına gidebileceği yönünde bir çok açıklamanın gelmesine sebep olmuştu.

2022 yılına gelindiğinde ise her şey yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Hali hazırda düşüşe geçmiş olan Bitcoin fiyatı tekrar bir toparlanma zemini ararken Şubat ayında ilk darbeyi Vladimir Putin’in Ukrayna’ya verdiği askeri harekat emri sonrasında aldı. Bunu takip eden süreçte sallantılı bir sürece giren Bitcoin FED’in faiz politikalarını hissetmeye başladı. Küçük yükselişler yaşasa dahi 2021 yılında olduğu kadar net bir duruş sergileyemeyen BTC’nin yıl içerisinde yaşadığı büyük 2 çöküşünün asıl sebepleri ise Terra Luna ve FTX krizleri oldu.

Tüm kripto dünyasını ihtişamlı günlerinden uzaklaştıran bu durumların piyasayı getirdiği durum düşünüldüğünde The Economist’in yayınlamış olduğu bu kapak görseli başta Ethereum ve daha sonrasında diğer tüm kripto para birimleri için 2023 yılında çok daha önemli olabilir.

