Önde gelen veri analiz firması Santiment, raporlarında bu dört altcoine dikkat çekerek yükseliş belirtisi olabileceğini söyledi!

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Önde gelen kripto para veri analiz firması olan Santiment, dört altcoin’in piyasada geçirdiği zorlu günlerin ardından yakın zaman içerisinde bir sıçrama belirtisi gösterebileceğini açıkladı.

Metaverse Altcoinlerde Kritik Nokta

Santiment yayınladığı son raporlarında, metaverse altcoinleri olan Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND), Chiliz (CHZ) ve Ren (REN) ile birlikte genel kripto para piyasasının yaşadığı büyük çaplı kayıpların ardından yatırımcılara bir “ fırsat bölgesi” sunabileceğini öne sürdü.

Popüler veri analiz şirketi Santiment, piyasa değerinden gerçekleşen değere oranının temsil eden (MVRV) metriğin dört kripto para birimi adına iyiye işaret ettiğini belirtti. MVRV, bir kripto para biriminin piyasa değerinin gerçekleşmiş kapitalizasyonuna oranıdır ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tespit etmek için kullanılır. Veri analiz şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasası sınırları hafta sonu ve Pazartesi günü aşağı doğru yöneldi. Bitcoin ve Ethereum nispeten diğerlerine kıyasla direniyor. Altcoinler düşüşten sert darbe aldı. Ancak modelimiz, bazı kripto para projelerinin mevcut konumda sıçramaların meydana geldiği tarihi kritik noktalarda olduğunu gösteriyor.

Yazı kaleme alındığında Decentraland, Aralık ayının en yüksek seviyesi olan 0,42 dolardan ciddi oranda geride kalan 0,31 dolardan işlem görüyor. Sandbox ise Aralık ayının zirvesi olan 0,63 doların yaklaşık 0.19 cent aşağısında bulunan 0,44 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Bitcoin Verileri

Analitik firması ayrıca lider kripto para birimi olan Bitcoin’i (BTC) beş yıllık bir zaman diliminde MVRV analizi kullanarak analiz ediyor. Santiment, son on yıldaki yatırımcıların ortalama getirisinin şu anda tarihi bir şekilde %34 oranında gerilediğini belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Ortalama aktif beş yıllık yatırımcının getirisi -%34’tür. Getiriler ilk olarak 9 Haziran’da %0’ın altına indi.

Öte yandan FIFA Dünya Kupası ile son günlerde sıkça gündeme gelen Chiliz (CHZ) yazı kaleme alındığında aylık zirvesinden %35 oranında bir düşüşle 0,11 dolardan işlem görüyor.