9-13 Kasım haftasında piyasaları neler bekliyor? ABD enflasyonu ve kripto

9–13 Kasım haftasında piyasaların odağında ABD’nin ekim ayı enflasyon verileri olacak. Salı günü tüketici fiyatları, cuma günü ise üretici fiyatları açıklanacak. Kripto piyasasında Binance Pool’un kapanışı, üç tokenın kilit açılışı ve Bitcoin ile Ethereum’un haftalık opsiyon vadeleri öne çıkıyor.

ABD’de haftanın iki kritik verisi

Salı günü Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artışın yüzde 0,6’dan yüzde 0,3’e gerilemesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,7’de kalması bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de aylık beklenti yüzde 0,2, yıllık beklenti yüzde 2,5. Önceki veriler sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Cuma günü yine 16.30’da açıklanacak üretici fiyat endeksinde (ÜFE) aylık artışın yüzde 1,3’ten yüzde 0,4’e, yıllık artışın yüzde 6,3’ten yüzde 6,1’e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de de aylık artışın yüzde 0,7’den yüzde 0,3’e, yıllık artışın yüzde 5’ten yüzde 4,9’a inmesi öngörülüyor.

Fed konuşmaları ve istihdam verileri

Hafta, pazartesi günü New York Fed’in enflasyon beklentileri anketiyle başlayacak. Ankette bir yıllık enflasyon beklentisinin önceki değeri yüzde 3,9’du. Salı günü haftalık ADP istihdam değişimi, perşembe günü ise ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İlk başvurularda beklenti 195 bin, önceki sayı 189 bindi.

Fed üyelerinin hafta geneline yayılan konuşmalarına ABD’nin 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri eşlik edecek. Çarşamba günü Gaziler Günü nedeniyle ABD tahvil piyasası kapalı olacak, borsalar ise açık kalacak.

Binance Pool kapanıyor, üç tokenın kilidi açılıyor

Kripto takviminde pazartesi günü Kinetiq’in Hyperliquid ekosistemi için geliştirdiği Elysium ana ağının açılması planlanıyor. Salı günü saat 10.00’da Binance Pool’un madencilik havuzu ve bulut madenciliği hizmetleri sona erecek. Cuma günü saat 11.00’de ise Deribit’te haftalık Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesi dolacak.

Kilit açılışları salı ve çarşamba günlerine yoğunlaşıyor. Salı günü Rain’in toplam arzının yaklaşık yüzde 3,2’sine denk gelen 37,23 milyar RAIN’in kilidi açılacak. Çarşamba günü ekip ve yatırımcılar için 6 milyar 875 milyon PUMP, topluluk ve vakıf için ise 4,54 milyon APT serbest kalacak. Bu miktarlar ilgili tokenların dolaşımdaki arzının sırasıyla yaklaşık yüzde 1,5’ine ve yüzde 0,51’ine karşılık geliyor.

MSCI duyurusu ve Canton Coin ETF takvimi

MSCI, perşembe günü saat 01.00’den sonra, kripto varlık tutan şirketleri de ilgilendiren yeni endeks kriterlerinden hangi şirketlerin etkileneceğini açıklayacak. Endeks değişiklikleri 30 Kasım kapanışında uygulanacak. Cuma günü ise REX-Osprey’nin Canton Coin ETF’sine ilişkin kayıt değişikliği için belirlenen yürürlük tarihi. Fonun işlem görmeye başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

Londra’daki Digital Asset Summit’te kurumsal kripto, tokenizasyon ve stablecoin düzenlemeleri gündeme gelecek. Cenevre’deki Geneva Summit finans kuruluşlarının dijital varlık kullanımına odaklanırken, Londra’daki Solana Intelligence Summit’te ekosistemin yapay zeka uygulamaları tanıtılacak.

9–13 Kasım haftasının takvimi

Gün Saat Gelişme 9 Kasım Pazartesi 18.00 Austan Goolsbee’nin ekonomik görünüm söyleşisi 19.00 New York Fed enflasyon beklentileri 20.15 Thomas Barkin’in konuşması Kinetiq Elysium ana ağının planlanan açılışı 10 Kasım Salı 10.00 Binance Pool’un kapanışı 12.00 Christopher Waller’ın ekonomik görünüm konuşması 16.15 ABD haftalık ADP istihdam değişimi 16.30 ABD ekim TÜFE verisi 21.00 ABD 10 yıllık tahvil ihalesi 23.30 Michelle Bowman’ın ekonomik görünüm konuşması Digital Asset Summit London (10–11 Kasım) Rain (RAIN) kilit açılışı 11 Kasım Çarşamba 02.30 Michelle Bowman’ın ikinci konuşması ABD’de Gaziler Günü (tahvil piyasası kapalı, borsalar açık) Pump.fun (PUMP) kilit açılışı Aptos (APT) kilit açılışı 12 Kasım Perşembe 01.00’den sonra MSCI endeks duyurusu 16.30 ABD işsizlik maaşı başvuruları 16.30 Beth Hammack’ın Ohio State Üniversitesi söyleşisi 19.15 Austan Goolsbee’nin Yahoo Finance Invest söyleşisi 21.00 ABD 30 yıllık tahvil ihalesi 21.10 Mary Daly’nin Stanford’daki konuşması Geneva Summit (12–13 Kasım) 13 Kasım Cuma 02.30 John Williams’ın panel konuşması 11.00 Deribit’te Bitcoin ve Ethereum opsiyon vadesi 16.30 ABD ekim ÜFE verisi 20.00 Mary Daly’nin ekonomi ve para politikası söyleşisi Solana Intelligence Summit Canton Coin ETF kayıt değişikliğinin yürürlük tarihi

Haftanın ilk yoğun işlem günü salı olacak. ABD’de TÜFE, haftalık ADP istihdam verisinden 15 dakika sonra açıklanacak. Cuma günü ise kripto piyasası önce Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vade kapanışını, öğleden sonra da ABD üretici enflasyonunu izleyecek.