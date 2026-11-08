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9-13 Kasım haftasında piyasaları neler bekliyor? ABD enflasyonu ve kripto

Bilmeniz Gerekenler

  • 9-13 Kasım haftası takvimi: ABD enflasyonu ve kripto gündemi
  • 📊 ABD’de salı günü TÜFE, cuma günü ÜFE açıklanacak. Aylık beklentiler sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,4.
  • ⛏️ Binance Pool salı günü saat 10.00’da madencilik havuzu ve bulut madenciliği hizmetlerini sonlandıracak.
  • 🔓 Salı günü 37,23 milyar RAIN, çarşamba günü 6 milyar 875 milyon PUMP ve 4,54 milyon APT’nin kilidi açılacak.
  • 🏦 MSCI perşembe günü yeni kriterlerden etkilenecek şirketleri açıklayacak. Cuma günü BTC ve ETH opsiyonlarının vadesi dolacak.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

9–13 Kasım haftasında piyasaların odağında ABD’nin ekim ayı enflasyon verileri olacak. Salı günü tüketici fiyatları, cuma günü ise üretici fiyatları açıklanacak. Kripto piyasasında Binance Pool’un kapanışı, üç tokenın kilit açılışı ve Bitcoin ile Ethereum’un haftalık opsiyon vadeleri öne çıkıyor.

İçindekiler
1 ABD’de haftanın iki kritik verisi
2 Fed konuşmaları ve istihdam verileri
3 Binance Pool kapanıyor, üç tokenın kilidi açılıyor
4 MSCI duyurusu ve Canton Coin ETF takvimi
5 9–13 Kasım haftasının takvimi

ABD’de haftanın iki kritik verisi

Salı günü Türkiye saatiyle 16.30’da açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artışın yüzde 0,6’dan yüzde 0,3’e gerilemesi, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,7’de kalması bekleniyor. Çekirdek TÜFE’de aylık beklenti yüzde 0,2, yıllık beklenti yüzde 2,5. Önceki veriler sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Cuma günü yine 16.30’da açıklanacak üretici fiyat endeksinde (ÜFE) aylık artışın yüzde 1,3’ten yüzde 0,4’e, yıllık artışın yüzde 6,3’ten yüzde 6,1’e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de de aylık artışın yüzde 0,7’den yüzde 0,3’e, yıllık artışın yüzde 5’ten yüzde 4,9’a inmesi öngörülüyor.

Fed konuşmaları ve istihdam verileri

Hafta, pazartesi günü New York Fed’in enflasyon beklentileri anketiyle başlayacak. Ankette bir yıllık enflasyon beklentisinin önceki değeri yüzde 3,9’du. Salı günü haftalık ADP istihdam değişimi, perşembe günü ise ilk ve devam eden işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. İlk başvurularda beklenti 195 bin, önceki sayı 189 bindi.

Fed üyelerinin hafta geneline yayılan konuşmalarına ABD’nin 10 ve 30 yıllık tahvil ihaleleri eşlik edecek. Çarşamba günü Gaziler Günü nedeniyle ABD tahvil piyasası kapalı olacak, borsalar ise açık kalacak.

Binance Pool kapanıyor, üç tokenın kilidi açılıyor

Kripto takviminde pazartesi günü Kinetiq’in Hyperliquid ekosistemi için geliştirdiği Elysium ana ağının açılması planlanıyor. Salı günü saat 10.00’da Binance Pool’un madencilik havuzu ve bulut madenciliği hizmetleri sona erecek. Cuma günü saat 11.00’de ise Deribit’te haftalık Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesi dolacak.

Kilit açılışları salı ve çarşamba günlerine yoğunlaşıyor. Salı günü Rain’in toplam arzının yaklaşık yüzde 3,2’sine denk gelen 37,23 milyar RAIN’in kilidi açılacak. Çarşamba günü ekip ve yatırımcılar için 6 milyar 875 milyon PUMP, topluluk ve vakıf için ise 4,54 milyon APT serbest kalacak. Bu miktarlar ilgili tokenların dolaşımdaki arzının sırasıyla yaklaşık yüzde 1,5’ine ve yüzde 0,51’ine karşılık geliyor.

MSCI duyurusu ve Canton Coin ETF takvimi

MSCI, perşembe günü saat 01.00’den sonra, kripto varlık tutan şirketleri de ilgilendiren yeni endeks kriterlerinden hangi şirketlerin etkileneceğini açıklayacak. Endeks değişiklikleri 30 Kasım kapanışında uygulanacak. Cuma günü ise REX-Osprey’nin Canton Coin ETF’sine ilişkin kayıt değişikliği için belirlenen yürürlük tarihi. Fonun işlem görmeye başlayacağı tarih henüz açıklanmadı.

Londra’daki Digital Asset Summit’te kurumsal kripto, tokenizasyon ve stablecoin düzenlemeleri gündeme gelecek. Cenevre’deki Geneva Summit finans kuruluşlarının dijital varlık kullanımına odaklanırken, Londra’daki Solana Intelligence Summit’te ekosistemin yapay zeka uygulamaları tanıtılacak.

9–13 Kasım haftasının takvimi

GünSaatGelişme
9 Kasım Pazartesi18.00Austan Goolsbee’nin ekonomik görünüm söyleşisi
19.00New York Fed enflasyon beklentileri
20.15Thomas Barkin’in konuşması
Kinetiq Elysium ana ağının planlanan açılışı
10 Kasım Salı10.00Binance Pool’un kapanışı
12.00Christopher Waller’ın ekonomik görünüm konuşması
16.15ABD haftalık ADP istihdam değişimi
16.30ABD ekim TÜFE verisi
21.00ABD 10 yıllık tahvil ihalesi
23.30Michelle Bowman’ın ekonomik görünüm konuşması
Digital Asset Summit London (10–11 Kasım)
Rain (RAIN) kilit açılışı
11 Kasım Çarşamba02.30Michelle Bowman’ın ikinci konuşması
ABD’de Gaziler Günü (tahvil piyasası kapalı, borsalar açık)
Pump.fun (PUMP) kilit açılışı
Aptos (APT) kilit açılışı
12 Kasım Perşembe01.00’den sonraMSCI endeks duyurusu
16.30ABD işsizlik maaşı başvuruları
16.30Beth Hammack’ın Ohio State Üniversitesi söyleşisi
19.15Austan Goolsbee’nin Yahoo Finance Invest söyleşisi
21.00ABD 30 yıllık tahvil ihalesi
21.10Mary Daly’nin Stanford’daki konuşması
Geneva Summit (12–13 Kasım)
13 Kasım Cuma02.30John Williams’ın panel konuşması
11.00Deribit’te Bitcoin ve Ethereum opsiyon vadesi
16.30ABD ekim ÜFE verisi
20.00Mary Daly’nin ekonomi ve para politikası söyleşisi
Solana Intelligence Summit
Canton Coin ETF kayıt değişikliğinin yürürlük tarihi

Haftanın ilk yoğun işlem günü salı olacak. ABD’de TÜFE, haftalık ADP istihdam verisinden 15 dakika sonra açıklanacak. Cuma günü ise kripto piyasası önce Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vade kapanışını, öğleden sonra da ABD üretici enflasyonunu izleyecek.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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