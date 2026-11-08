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Binance finans şefi Kaiser Ng görevden ayrılma kararı aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance’ta finans şefi Kaiser Ng, beş yılı aşkın süren görevinin ardından ayrılıyor.
  • 📌 Şirket, Kaiser Ng’nin yerine Airwallex kökenli Justin Yek’in geçeceğini bildirdi.
  • 🧭 Bu değişim, 29 Ekim’de Binance’ın 6,3 milyar dolarlık saldırıya uğradığı dönemde geldi.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Binance’ın finans şefi Kaiser Ng’nin şirketten ayrılmaya hazırlandığı bildirildi. Görev değişimi, borsanın son günlerde yaşadığı güvenlik krizi ve üst yönetimdeki geçiş süreciyle aynı döneme denk geldi.

İçindekiler
1 Yönetimde görev değişimi
2 Saldırı sonrası hassas dönem
3 Soruşturmada Kuzey Kore iddiası

Yönetimde görev değişimi

Binance eş CEO’su Yi He, Reuters’a verdiği açıklamada Kaiser Ng’nin beş yılı aşkın süren Binance kariyerinin ardından yeni bir girişime yönelme kararı aldığını söyledi. Yi He, son altı ay içinde bir geçiş planının uygulamaya alındığını da kaydetti. Yi He, Binance’ın kurucu ekibinde yer alan ve şirketin üst yönetiminde görev yapan isimlerden biri olarak biliniyor.

Kaiser Ng’nin beş yılı aşkın süren Binance kariyerinin ardından yeni bir girişime yönelme kararı aldığı, bu kapsamda son altı ayda geçiş planının yürütüldüğü açıklandı.

Ng’nin LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre kendisi Ocak 2022’den bu yana Binance’ta finans şefi olarak görev yapıyordu. Daha önce ise yaklaşık beş yıl boyunca Kraken’da aynı pozisyonda çalıştı. Kraken, küresel ölçekte faaliyet gösteren önde gelen kripto para borsaları arasında yer alıyor.

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre Ng’nin yerine Justin Yek geçecek. Yek daha önce finans teknolojisi şirketi Airwallex’te finans başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Saldırı sonrası hassas dönem

Bu görev değişikliği, Binance’ın 29 Ekim’de uğradığı 6,3 milyar dolarlık saldırının ardından geldi. Söz konusu olay, tutar bakımından şimdiye kadar kayda geçen en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak öne çıktı.

Binance, 29 Ekim’deki 6,3 milyar dolarlık saldırının maliyetini müşterilere yansıtmadan kendi bilançosunda karşılayacağını açıkladı.

Şirket, zararın kullanıcıların üzerine bırakılmayacağını ve kaybın Binance tarafından karşılanacağını duyurdu. Bu yaklaşım, saldırının ardından müşteri güvenini korumaya dönük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmada Kuzey Kore iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosu ve bazı araştırmacılar saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının bulunduğunu öne sürdü. Kuzey Kore ise bu suçlamayı reddetti.

Saldırının faili ve çalınan varlıkların izine ilişkin incelemeler sürerken, Binance tarafında hem güvenlik hem de yönetim başlıklarının aynı anda öne çıkması dikkat çekiyor. Şirket, bir yandan büyük ölçekli siber saldırının etkilerini yönetmeye çalışırken diğer yandan finans bölümünde planlı bir görev teslimine hazırlanıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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