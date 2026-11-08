RIPPLE (XRP)

Ripple, RLUSD ile XRP’yi işinin merkezinde tuttuğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, büyüyen RLUSD faaliyetinin $XRP ile rekabet etmediğini açıkladı.
  • 📌 Brad Garlinghouse, RLUSD arzının yaklaşık yarısının XRP Ledger üzerinde çalıştığını söyledi.
  • 📊 Bazı yatırımcılar, XRP’nin son 16 ayda yaklaşık %70 gerilemesine rağmen Ripple’ın kurumsal büyümesini izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker
Memetoro

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin büyüyen stabilcoin faaliyetlerinin XRP’yi tamamladığını ve XRP Ledger üzerindeki genel ekosistemi güçlendirdiğini söyledi. Garlinghouse, Bloomberg’e verdiği röportajda XRP’nin Ripple operasyonlarının merkezinde yer aldığını, RLUSD’nin ise bu yapıyla rekabet etmek için değil onu desteklemek için geliştirildiğini anlattı.

İçindekiler
1 RLUSD ve XRP ilişkisi
2 Kurumsal büyüme ve ağ verileri
3 Fiyat baskısı sürerken yatırımcı tartışması büyüdü

RLUSD ve XRP ilişkisi

Garlinghouse, XRP’nin Ripple’ın yaptığı işlerin merkezinde olmadığını düşünenlerin daha geniş tabloyu kaçırdığını belirtti. Ripple’ın RLUSD’yi, dijital varlık XRP’ye alternatif yaratmak yerine onun kullanım alanını genişletecek bir araç olarak konumlandırdığını ifade etti.

Brad Garlinghouse, XRP’nin Ripple’ın tüm faaliyetlerinin kalbinde bulunduğunu, RLUSD’nin de bu yapıyı tamamlamak üzere tasarlandığını vurguladı.

Garlinghouse’a göre RLUSD arzının yaklaşık yarısı XRP Ledger üzerinde bulunuyor. Bu dağılımın ağdaki likiditeyi, işlem hacmini ve genel faaliyeti artırdığı, böylece ekosistemde yer alan katılımcılar için yeni kullanım alanları oluşturduğu kaydedildi.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple tarafından geliştirilen dolar odaklı bir stabilcoindir. XRP Ledger ise Ripple ekosisteminde çalışan, ödeme ve varlık transferleri için kullanılan blokzincir altyapısıdır.

Ripple yönetimi, RLUSD’nin kurumsal müşterileri blokzincir altyapısıyla tanıştıran bir giriş noktası işlevi gördüğünü de aktardı. Şirket hazineleri, finans yöneticileri ve üst düzey yöneticiler, stabilcoinler üzerinden dijital varlık altyapısını daha yakından inceleyebiliyor. Ripple da bu ilişkiler üzerinden müşterilerini XRP dahil farklı hizmetlerle buluşturmayı hedefliyor.

Kurumsal büyüme ve ağ verileri

Garlinghouse, şirketin önceliğinin müşterilerin ihtiyaç duyduğu çözümü sunmak olduğunu söyledi. Buna göre bazı müşteriler stabilcoin, bazıları XRP, bazıları ise itibari para tabanlı ödeme sistemleri talep edebiliyor. Ripple, hizmet alanını genişlettikçe XRP’yi operasyonlarına daha fazla dahil etme imkanı elde ediyor.

Piyasada yorum yapan X Finance Bull da Garlinghouse’un sözlerini öne çıkararak, XRP’de kısa vadeli fiyat gerilemeleri karşısında güven kaybı yaşayan yatırımcılara şirketin büyüme tarafına bakılması gerektiğini savundu. Yorumda, RLUSD ile XRP Ledger’daki genişlemenin Ripple’ın ilerleyişini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Garlinghouse, Ripple’ın müşteri sorunlarını çözmeye odaklandığını, ihtiyaç stabilcoin de olsa XRP de olsa buna uygun ürün sunduklarını aktardı.

Fiyat baskısı sürerken yatırımcı tartışması büyüdü

Buna karşın bazı XRP yatırımcıları fiyat performansından memnun değil. JTC rumuzlu bir kullanıcı, Ripple’ın ortaklıkları, uluslararası lisansları ve diğer ticari gelişmelerini kabul etmekle birlikte, XRP’nin son 16 ayda yaklaşık %70 gerilediğini ve bu düşüşün taşınmasının zorlaştığını dile getirdi. Kullanıcı, ana hedefin başlangıçtaki yatırımı geri almak haline geldiğini söyledi.

Summit Horizon ise RLUSD arzının ağlar arasındaki dağılımına ilişkin ek veriler paylaştı. Buna göre toplam RLUSD arzı yaklaşık 2,63 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun yaklaşık 897 milyon dolarlık bölümü XRP Ledger üzerinde yer alırken, kalan kısmın Ethereum ağında bulunduğu belirtildi.

MetrikTutar
Toplam RLUSD arzıTüm ağlar2,63 milyar dolar
RLUSD arzıXRP Ledger897 milyon dolar
RLUSD arzıEthereumKalan bölüm

Bu tablo, RLUSD faaliyetinin ne kadarının doğrudan XRP Ledger’a katkı verdiğini ölçmek açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Ripple yönetimi, ağdaki faaliyet artışının tek başına XRP fiyatında yükseliş anlamına gelmediğini kabul etse de, şirket uzun vadeli stratejisinde XRP’yi merkezi konumda tutmayı sürdürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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