SHIBA INU (SHIB)

Shibarium hesabındaki sessizlik, SHIB topluluğunda soru işaretleri yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium’un resmi X hesabı 13 Temmuz 2026’dan beri sessiz kaldı.
  • 📉 Ağdaki günlük işlem sayısı 31 Ekim’deki 6.370 zirvesinden sonra 1.020 seviyesine indi ve $SHIB son 24 saatte yüzde 1,15 geriledi.
  • 🧩 Topluluk üyesi Mazrael, resmi hesaplara erişimi olan bazı kişilerin Shibarium hesabını bilerek pasif bıraktığını öne sürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Shiba Inu ekosisteminin resmi Shibarium X hesabı uzun süredir paylaşım yapmıyor. @shibariumnet kullanıcı adlı hesabın son gönderisi 13 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı ve hesap o tarihten bu yana sessiz kaldı. Bu durum, topluluk içinde resmi iletişim kanallarının nasıl yönetildiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Toplulukta yönetim tartışması büyüdü
2 Ağ faaliyetinde yatay seyir sürüyor
3 SHIB fiyatı baskı altında kaldı

Toplulukta yönetim tartışması büyüdü

Uzun süredir toplulukta yer alan Mazrael, X üzerinden yaptığı paylaşımda bazı kişilerin ana Shiba Inu sosyal medya hesaplarına erişimi bulunduğunu ve resmi Shibarium hesabının bilerek pasif bırakıldığını öne sürdü. Mazrael’in iddiası, hesabın neden düzenli güncelleme yayımlamadığı sorusunu daha görünür hale getirdi.

Shibarium hesabı, Shiba Inu’nun katman 2 ağına ilişkin güncellemeler, ekosistem gelişmeleri ve topluluk duyuruları için temel iletişim kanallarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle hesabın aylar süren sessizliği, hesabı kimin yönettiği ve iletişim akışının ne zaman normale döneceği konusunda belirsizlik yarattı.

Topluluk üyesi Mazrael, bazı kişilerin resmi Shiba Inu hesaplarına erişimi olduğunu ve Shibarium hesabının bilinçli şekilde sessiz bırakıldığını öne sürdü.

Ağ faaliyetinde yatay seyir sürüyor

Shibarium, Shiba Inu ile bağlantılı bir katman 2 blokzincir ağı olarak işlem maliyetlerini düşürmeyi ve ağı daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak son veriler, ağ üzerindeki hareketliliğin belirgin bir ivme kazanmadığını gösteriyor. Piyasadaki zayıf görünüm sürerken zincir üstü etkinlik de sınırlı kaldı.

Mini sözlük: İndeksleme, blokzincirdeki işlem ve blok verilerinin taranıp düzenli biçimde erişilebilir hale getirilmesi sürecidir. Bu oran düşük kaldığında tarayıcı verileri gecikmeli veya eksik görünebilir.

Shibariumscan verilerine göre günlük işlem sayısı 1.020 seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 31 Ekim’de görülen 6.370 tepesinin oldukça altında kalıyor. Ağın yeniden yapılandırma sürecinde olduğu ifade edilirken geliştiricilerin arka planda sessiz güncellemeler yürüttüğü aktarılıyor.

Shibariumscan ana sayfasındaki uyarı, zincirde indeksleme sürecinin sürdüğünü gösteriyor. Mevcut durumda blokların yüzde 65’i indekslenmiş durumda. Bu tablo, ağdaki teknik çalışmaların devam ettiğine işaret etse de iletişim eksikliği nedeniyle topluluk tarafında soru işaretleri giderilebilmiş değil.

SHIB fiyatı baskı altında kaldı

Piyasa verilerine göre SHIB son 24 saatte yüzde 1,15 geriledi ve 0.00000445 dolara düştü. Fiyattaki zayıf seyir ile ağ faaliyetindeki yatay görünüm birlikte değerlendirildiğinde, Shiba Inu ekosisteminde kısa vadede temkinli havanın korunduğu görülüyor.

Shibariumscan verileri, günlük işlem sayısının 1.020’de kaldığını ve blokların yüzde 65’inin indekslendiğini gösteriyor.

Resmi hesapla ilgili yeni bir açıklama yapılmadıkça, topluluğun hesabı kimin yönettiği ve uzun süren sessizliğin neden devam ettiği yönündeki soruları sürmesi bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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