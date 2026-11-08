XRP Ledger kredi geri ödemelerinde yuvarlama kuralını güncelleyecek

XRP Ledger üzerinde çalışan kredi protokolünde, geri ödeme tutarlarının nasıl yuvarlandığına ilişkin bir değişiklik hazırlanıyor. Resmi Github çekme isteğine göre güncelleme, her ödemenin ardından kalan borç tutarının ödeme planındaki değerle daha uyumlu hale gelmesini amaçlıyor.

Teklif edilen değişiklik ne getiriyor?

LendingProtocolV1_2 değişikliği kapsamında, vadesinde yapılan her LoanPay işlemi sonrasında TotalValueOutstanding değeri, bir sonraki aşamadaki planlı ödeme seviyesine indirilecek. Bu tutar, yuvarlanmış PeriodicPayment değeriyle sınırlandırılacak. Böylece özellikle son taksitte ortaya çıkabilen küçük farkların azaltılması hedefleniyor.

İlk kod değişikliği, planlanan değer hesabını computeLoanProperties içinden çıkarıp ayrı bir scheduledValue fonksiyonuna taşıyor. Geliştiriciler bu adımın mevcut davranışı değiştirmediğini, ancak LoanSet ile LoanPay işlemlerinin aynı yuvarlama yöntemini kullanmasını sağladığını aktarıyor.

XRP Ledger geliştiricileri, güncellemeyle birlikte her ödemenin ardından kalan borç tutarının ödeme takvimiyle daha tutarlı hale geleceğini ve son ödemenin tam olarak yuvarlanmış PeriodicPayment değerine eşitleneceğini belirtiyor.

Yuvarlama farkı neden önemli görülüyor?

Mevcut yapıda her ödemenin değer bileşeni ayrı ayrı hesaplanıyor. Bu nedenle yuvarlama farkları taksitler boyunca birikebiliyor. Sonuç olarak son ödemenin, yuvarlanmış PeriodicPayment tutarından bir birim daha yüksek olması gerekebiliyor. Ayrıca ödeme bileşenleri taksitler arasında dönüşümlü şekilde değişebiliyor.

Önerilen düzenleme, telescoping adı verilen bir yöntemle bu farkı sınırlıyor. Bu yöntemle vadesinde yapılan her ödemenin değer kısmı, PeriodicPayment tutarının ya alt ya üst yuvarlanmış haline denk geliyor ve en az bir birim olarak kalıyor. Böylece son ödeme tam olarak yuvarlanmış PeriodicPayment seviyesinde tamamlanıyor.

Mini sözlük: Telescoping, finansal ya da matematiksel hesaplarda ara farkların birbirini götürmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yaklaşım, taksitler boyunca biriken küçük yuvarlama sapmalarını azaltarak sonucun ödeme planına daha yakın kalmasına yardım eder.

Kullanıcılar ve yürürlük takvimi

Geliştiriciler, değişikliğin bugünkü kullanıcılar ve yatırımcılar açısından büyük bir etkisinin bulunmadığını düşünüyor. Son taksitte ortaya çıkan ek birimlik farkın sınırlı olduğu, eski kredilerde ise ödeme planının üzerinde zaten bir birim taşıyan yapıların korunacağı belirtiliyor. Bu durumda borçlu önce fazla ödeme yapmadıkça son taksitte PeriodicPayment tutarına ek olarak tek bir birim daha gerekebilecek.

Küçük fazla ödemeler için de mevcut yaklaşım büyük ölçüde korunuyor. İşlem başarılı şekilde tamamlanırken ek XRP ücreti alınmıyor. Sıfır faizli kredilerde ise anapara bölümüne taban uygulanması gerekiyor; çünkü toplam değer en yakına yuvarlanırken anapara yukarı yönlü yuvarlanıyor.

LendingProtocolV1_2 değişikliğinin devreye girmesi için doğrulayıcıların iki hafta üst üste en az yüzde 80 oranında uzlaşması gerekiyor.

Aktivasyon tarihi ise henüz netleşmedi. LendingProtocolV1_2 için kamuya açık bir oylama süreci duyurulmadı. Bu nedenle değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği belirsizliğini koruyor.