Analist, $XRP için 0,90 dolar olasılığına karşı uyardı

Kripto para analisti CrediBULL Crypto, XRP’de kısa vadede bir toparlanma görülebileceğini ancak bunun daha büyük bir yükselişin başladığı anlamına gelmeyebileceğini söyledi. Analist, mevcut görünümde asıl riskin aşağı yönlü olduğunu ve fiyatın yeni bir dip arayışına girebileceğini değerlendiriyor.

XRP için kısa vadeli tepki, ana tabloyu değiştirmeyebilir

CrediBULL Crypto, X üzerinden paylaştığı son değerlendirmede XRP’nin yaklaşık 1 dolardan 1,70 dolara uzanan hareketinin kalıcı bir kırılma olarak okunmaması gerektiğini belirtiyor. Ona göre bu yükseliş, varlığın uzun süredir işlem gördüğü bant içinde alt sınırdan üst sınıra yönelen bir hareketten ibaret kaldı.

XRP’de istenen güncellemenin geciktiğini belirten CrediBULL Crypto, bu değerlendirmenin özellikle elde tutanlar ve aktif işlem yapanlar için kısa ve net bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Analist, 1,80 doları önemli bir eşik olarak görüyor. Yaklaşık 1,94 dolar çevresindeki talep bölgesini de olası bir yeniden test alanı olarak izliyor. XRP’nin mevcut bant içinde yaklaşık sekiz ila dokuz aydır dalgalandığını, bu nedenle yukarı yönlü her hareketin tek başına yeni bir yükseliş döngüsünü doğrulamayacağını savunuyor.

XRP/BTC ve XRP/ETH paritelerinde de daha düşük seviyelerin henüz görülmediğini belirten analist, minimum hedeflerinin test edilmediğini ifade ediyor. Buna göre XRP/BTC paritesinde yaklaşık %20, XRP/ETH paritesinde ise en az %10 ek geri çekilme ihtimali masada kalıyor.

Analistin ana senaryosunda 1 doların altı yer alıyor

XRP/USD paritesinde CrediBULL Crypto en az %20 daha geri çekilme bekliyor. Analiste göre 1 doların altındaki bölge olası hedeflerden biri ve fiyat 0,90 dolara yaklaşarak daha uzun vadeli bir dip oluşturabilir. CrediBULL Crypto, sosyal medyada geniş takipçi kitlesine sahip ve özellikle dalga analizi temelli yorumlarıyla bilinen bir piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Analist, XRP’de 1,80 dolara doğru gelişebilecek yeni bir yükselişin piyasada iyimser beklentileri artırabileceğini, ancak fiyatın yine de mevcut işlem bandının dışına çıkmış sayılmayacağını vurguluyor.

Bitcoin beklentisi, geçici yükseliş olasılığını destekliyor

Buna karşın analist, kısa vadede bir tepki yükselişi ihtimalini de dışlamıyor. Mevcut talep bölgesinde yerel dip oluşması halinde XRP’nin bant üst sınırına doğru toparlanabileceğini düşünüyor. Bu görüşünü Bitcoin beklentisiyle de destekliyor.

CrediBULL Crypto, Bitcoin’in mevcut işlem aralığının üzerindeki likiditeye yönelerek 90.000 dolara doğru toparlanabileceğini öngörüyor. Böyle bir senaryoda XRP ve Ethereum’da da eş zamanlı yükseliş görülebileceğini belirtiyor. Ancak Bitcoin 90.000 dolar civarında sert bir retle karşılaşırsa, XRP’nin Bitcoin’den daha derin bir düşüş yaşayarak 0,90 dolar çevresindeki alt talep bölgesine inebileceğini düşünüyor.

Uzun vadeli beklenti değişmedi

Kısa ve orta vadede temkinli duruşunu korusa da analist, XRP’nin uzun vadeli görünümünde iyimserliğini sürdürüyor. Kendi analizinde kullandığı borsa grafiğinde XRP’nin daha önce yaklaşık 3,68 dolara ulaşarak önceki zirvesini aştığını, mevcut düzeltmenin de bu yükselişin ardından olağan bir süreç olarak değerlendirilebileceğini söylüyor.

CrediBULL Crypto, XRP’nin yaklaşık 0,50 dolardaki önceki makro dip seviyesinin üzerinde daha yüksek bir dip oluşturmasının ardından yeniden güçlü bir yükseliş evresine girebileceğini öngörüyor. Analiste göre bu süreç ilerleyen dönemde fiyatı 3,80 doların üzerine ve çift haneli seviyelere taşıyabilir. Daha uzun vadede 20 doların üzeri hedefini koruyor, ancak bu seviyelere ulaşmanın zaman alacağını da ekliyor.